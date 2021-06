Estamos seguros de que tanto ustedes como nosotros hemos quedado maravillados con la galaxia de Star Wars. En esta saga se nos presentan varios planetas con sus costumbres, su gente y hasta su naturaleza. Es entonces que nos preguntamos. ¿En cuál planeta de este universo es preferible vivir?

Un reciente estudio del proveedor de juegos de ruleta Betway busca la opinión del experimentado Matt Hudson, quien maneja un podcast llamado Star Wars Sessions, para responder a esta cuestión. Son su sabiduría se puede establecer una hipotética tabla clasificatoria con los planetas más propicios del universo Star Wars en los que residir.

Planeta Hoth

“De solo escuchar su nombre me da frío. Este lugar es helado y no sirve para otra cosa que no sea esquiar o quizás investigar en sus cuevas. Además está infestado de Wampas que solo piensan en matar”.

Mi puntaje 1/10

Mustafar

“Este planeta es solo lava. No hay más nada que lava ardiendo. Es el hogar de Darth Vader y salvo que sean tan valiente como Obi-Wan (quien solo fue a matar a Darth Vader) no les recomiendo estar ahí”.

0/10

Bespin

“Es todo un mundo gaseoso. Sus habitantes resolvieron habitarlo en las alturas y crearon la Ciudad en las Nubes. Es tranquilo, yo diría que demasiado, no hay diversión fuera del trabajo”.

7/10

Coruscant

“Este es el centro político de toda la galaxia. De hecho, es considerado una ciudad-planeta. Es una metrópolis activa donde hay todo tipo de actividades al igual que clases sociales. Si tienes mucho dinero este es tu lugar, si quieres ganarte la vida con trabajo tendrás que escalar mucho”.

6/10

Endor

“Todo un bosque para ti. Este mundo es el aire libre y fue donde se libró la batalla campal de El Retorno del Jedi. En este bosque tienes muchas posibilidades de sobrevivir, pero los Ewoks habitan este planeta y no son muy amistosos”.

8/10

Naboo

“Conocimos este planeta en la trilogía de la precuela. Aquí vivió la Reina Amidala y es donde viven los Gungans. Este mundo tiene todo, realmente no le hace falta nada, hasta los monarcas son buenos”.

10/10

Tatooine

“Este es el desierto de toda la galaxia. Está compuesto por dos soles y es un planeta para cosechar y sembrar es decir, si trabajas sin buscar problemas puedes vivir”.

5/10

Alderaan

“En este planeta han pasado tantas cosas que es difícil darle una sola puntuación. En un momento fue el planeta ideal, incluso más que Naboo, pero explotó la Estrella de la muerte y quedó en la nada”.

Antes 10/10 después 0/10

Dagobah

“Imaginen que llegan a un pantano, no es agradable, pero se puede sobrevivir. Así lo hizo Yoda y lo podemos hacer nosotros en este planeta”.

6/10

La victoria es para: Naboo