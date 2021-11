PLATAFORMAS GRATUITAS PARA VER SERIES O PELÍCULAS

Cada día son más y más plataformas de streaming las que aparecen, pero la mayoría son de paga, y no siempre se puede andar desembolsando para que Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney + o hasta Apple Tv tenga nuestra suscripción. Por ello es que te traemos varias opciones para ver series o películas, de acceso gratuito, para ayudar a tu economía.

Pluto Tv

Esta plataforma de origen estadounidense es propiedad de ViacomCBS. No tendrás que pagar suscripción ni mensualidad, simplemente debes esperar a que finalicen los comerciales y disfrutar de un amplio catálogo televisivo. Es más, no necesitas registrarte previamente. Uno de los puntos a favor es que también cuenta con servicio on demand.

Vix

Más de 20 mil horas de contenido para ver. Al igual que la plataforma anterior, no requiere de un registro o que debas crear alguna cuenta para poder acceder a su catálogo. Encontrarás películas completas, telenovelas, series y un sin fin de programas en español. La interfaz es muy amigable, por lo que no tendrás problema en usarla.

Crunchyroll

Si lo tuyo es el anime, una de las opciones con mayor número de series animadas japonesas es ésta. Aquí sí necesitas crearte una cuenta, pero puedes elegir el plan gratuito donde recordarás esa época cuando te sentabas frente al televisor a ver tu caricatura favorita y en el momento de mayor intensidad, se iban a comerciales. Lo bueno es que són comerciales de la misma plataforma, por lo que conocerás parte de su amplio catálogo.

Plataformas especializadas

CINE.AR

Este servicio tiene única y exclusivamente producciones de Argentina. Podrás ver entre películas, cortos, documentales y series que se han realizado en aquél país. Lo interesante de esta plataforma es que fue desarrollada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Arsat, la empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino.

FilminLatino

En México tenemos a FilminLatino para ver trabajos realizados en México y está apoyada por el IMCINE, pero algunas de las producciones sólo pueden verse en renta. Para ver las opciones gratuitas, debes crear una cuenta. Aquí encontrarás películas, documentales y cortometrajes hechos en México y algunas producciones latinoamericanas. Además que diversos festivales en el país ocupan esta plataforma para transmitir filmes seleccionados.

