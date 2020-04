Escucha el nuevo playlist sobre obras de arte que el MoMa en Nueva York (Museo de Arte Moderno) acaba de crear. Una idea bastante llamativa ya que la música y el arte han ido de la mano dese el principio de los tiempos.

La una a la otra se complementan tan bien que es imposible vivir sin alguna. A través de la historia tanto la música como el arte en general ha dado origen a legendarios himnos, piezas y obras que surgieron de aquel momento de inspiración.

M.C. Escher Relativity

Por lo que justamente este playlist es un tesoro digital que el MoMA nos ofrece. Ya que ha sido creado con una selecta lista de canciones para rendir homenaje a obras de arte y artistas.

En el otoño de 1971, el cantante y compositor Don McLean estaba sentado en su terraza, mirando una impresión de La noche estrellada de Vincent Van Gogh, cuando llegó la inspiración. Agarró su guitarra y comenzó a rasguear. Tituló la canción resultante «Vincent«.

“Al mirar la imagen, me di cuenta de que la esencia de la vida del artista es su arte. Y así, dejé que la pintura me escribiera la canción ” Don McLean

Él no ha sido el único músico que se ha inspirado en las artes visuales; Stephen Sondheim y James Lapine escribieron un musical completo (Sunday In the Park With George) inspirado en la pintura puntillista de Georges Seurat.

A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte

La canción «Color + Light» es particularmente representativa de la pintura. También tenemos «So Long, Frank Lloyd Wright«, de Paul Simon, quien usa el paso del arquitecto como una metáfora de la inminente separación entre Simon y su antiguo colaborador, Art Garfunkel.

Paul Cézanne L’ Estaque (1879-83)

Peter Gabriel escribió la canción «Don’t Give Up» después de ver una exposición de las fotografías de Dorothea Lange Dust Bowl; France Gall se inspiró en Paul Cézanne y los Rolling Stones lanzaron «Paint Black» por una obra de Ad Reinhardt.

Abstract Painting Ad Reinhardt (1913-1967)

