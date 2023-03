NHL: Cuáles son los mejores equipos

¿A casi un mes de que termine la temporada y que comiencen los playoffs de la NHL el próximo 17 de abril cuáles son los mejores equipos?

El 3 de marzo pasado, fue el límite para que los equipos de la NHL hicieran los intercambios y ajustes necesarios en mira a los playoffs rumbo a la Stanley Cup. A continuación veremos que tan bien posicionados quedaron los equipos y si estos cambios fueron buenos.

Conferencia Oeste

1. Vegas Golden Knights. Entraron: Jonathan Quick, Ivan Barbashev.

Los Knights han resurgido este año , ya que están a cierre de esta edición como a la cabeza de la Conferencia Este. Sumaron a un portero veterano Jonathan Quick , fue un adición astuta recordemos que este portero ganó la Stanley Cup con Los Angeles Kings, así es que tiene experiencia en playoffs. También llegó al equipo Ivan Barbashev de los St Louis Blues, esto en busca de que apoye como anotador secundario.

2. Dallas Stars . Entraron: Max Domi, Evgenii Dadonov.

Los Stars son uno de los mejores equipos defensivos en la liga sin embargo su parrilla actual tenía problemas con anotar más allá de sus tres estrellas Jason Robertson, Joe Pavelski y Roop Hintz. Llegaron al equipo para arreglar ese asunto Max Domi y Evgenii Dadonov , sin embargo personalemente no creo que esto ayude al equipo en ese punto débil.

3. Colorado Avalanche . Entraron: lars Eller, Jack Johnson

Los ganadores de la Copa Stanley del año pasado han tenido que sortear toda serie de obstáculos este año con jugadores clave que se han lesionado como Gabriel Landeskog, Nate McKinnon y Cal Makar. Realmente los Avs no hicieron mucho y solo sumaron a su equipo a dos veteranos defensas lars Eller y Jack Johnson.

4. Edmonton Oilers – Entraron: Mattias Ekholm, Nick Bjugstad

Los Oilers son un equipo con una explosiva ofensiva que los ayuda a ser un equipo con marcadores altos pero cuando llegan a los playoffs por algún motivo no lograr anotar con tanta facilidad se enfocan más en la defensa que en el ataque. La defensa de Edmonton es débil y esto ha sido su talón de Aquiles desde hace algunas temporadas. El año pasado escogieron a Brett Kulak, que fue una buena adición a su parrilla defensiva pero se necesita más, este año llegan al equipo Mattias Ekhlom veterano defensa y Nick Bjugstad para dar mayor profundidad al equipo en la posición del centro.

5. Minnesota Wild. Entraron: Gustav Nyquist, Marcus Johansson, John Klingberg.

Los Wild son uno de eso equipos, que no estamos seguros que tan bien juegan. A veces en algunos partidos parece que sin duda son candidatos a los playoffs, pero en otros partidos se ven que no son equipo para estar en la contienda por la Stanley Cup. Sumaron al equipo por intercambio a 3 jugadores, sin embargo no creo que ayuden mucho al equipo. Si a caso podría ser que John Klingberg aporte algo al juego con los Ducks.

6. Winnipeg Jets. Entraron: Nino Niederreiter, Vladislav Namestnikov

Los Jets son de esos equipos que necesitan realizar cambios arriesgados para mejorar ya que tienen todo para llegar a los playoffs. La adición del veterano Nino Niederreiter es un gran acierto es uno de esos jugadores que quieres en tu equipo en los playoffs. También tienen ahora a Vladislav Namestnikov lo cual llega a reforzar las anotaciones.

7. Seattle Kraken. Entró: Jaycob Megna

Es el segundo año de este equipo en expansión, los Kraken han logrado más de los que se esperaba de ellos esta temporada ya que no muchos los contemplan en los playoffs. Al ser un nuevo equipo Seattle debe ser paciente y renunciar tan pronto a jugadores simplemente por obligarse a estar en los playoffs. Sumaron a su equipo a el defensa Jaycub Megna.

8. Los Angeles Kings. Entraron: Vladislav Gavrikov, Joonas Korpisalo, Zack MacEwan

Los Kings dieron un paso enorme la temporada pasada llegando a los playoffs y parece que lo lograrán de nuevo esta temporada. En la portería creo que sumaron a un muy buen jugador con Joonis Korposalo también a un buen defensa Vladislav Gavrikov, esto hará que sea más complicado que les anoten. Al saber que los playoffs son duros y demandantes físicamente tienen ahora a un jugador muy físico con Zack MacEwan.

Conferencia Este

1. Boston Bruins. Entraron: Tyler Bertuzzi, Dimitry Orlov, Garnet Hathaway.

Los Bruins son un equipo veterano que están en su mejor temporada son el mejor equipo de la NHL en este momento no hay quien este en desacuerdo con esto. Hicieron algunos movimientos acertados al escoger al defensa Dimitry Orlov así como a los delanteros Tyler Bertuzzi y Ganret Hathaway. Este será un equipo duro de vencer en los playoffs

2. Carolina Hurricanes. Entraron :Jesse Puljujarvi, Shayne Gostisbehere.

Carloina es el segundo mejor equipo de la conferencia Este, así es que no sorprende que hayan hecho muchos cambios en la fecha límite. Sumaron al equipo a un defensa profundo Shayne Gostisbehere. Jesse Puljujarvi fue un movimiento interesante de dado que este delantero finlandés ha batallado en adaptarse desde que llego a la liga. Los Hurricanes si algo tienen son jugadores que juegan bien en temporada regular, lo que quizás les falta son jugadores más físicos que aguanten las largas series de los playoffs.

3. New Jersey Devils. Entraron: Timo Meier, Curtis Lazar

New Jersey son un equipo joven en ascenso, hicieron un movimiento arriesgado al sumar a sus filas al mejor jugador disponible Timo Meier. Su potencia como delantero añade talento a la ofensiva de los Devils, también Curtis Lazar llega para reforzar la defensiva como delantero profundo.

4. New York Rangers. Entraron: Vladimir Tarasenko, Patrick Kane, Tyler Motte, Niko Mikkola

Los Rangers son el equipo más peligroso que llegará a los playoffs tienen defensas tienen anotadores así es que seguro son de los equipos top que disputarán la Copa Stanley este año. La suma de dos estrellas que han ganado campeonatos anteriormente les será de gran ayuda estamos hablando de Vladimir Tarasenko y Patrick Kane. También tiene ahora a un defensa con Niko Mikkola y un delantero con Tyler Motte. Este equipo hizo muy bueno cambios sin duda alguna.

5. Toronto Leafs . Entraron: Ryan O’Reilly, Noel Acciari, Jake Mccabe, Sam lafferty, luke Schenn, Erik Gustafsson,

Ningún equipo añadió más jugadores que Toronto este año. Sumaron 6 jugadores, parecería demasiado pero el equipo está desesperado por tener éxito en los playoffs. ¿Qué tan desesperados? Pues no han ganado playoffs desde 2004. El delantero Ryan OReilly fue su mejor adición, es el tipo de jugador que quieres en los playoffs. Los otros jugadores son 3 defensas Jack McCabe, Luke Schenn y Erik Gustafsson. Delanteros profundos Noel Accari y Sam Lafferty les ayduarán en la parte física y defensiva. Pero lo que se pregunta todo mundo es si la llegada de 6 jugadores nuevos no afectará la química del equipo que ya tienen.

6. Tampa Bay Lightning . Entró: Tanner Jeannot

De todos los equipos de la conferencia Este los Lightning fue el que decepciono. Tampa está lleno de delanteros que saben anotar y pueden lograrlo en los playoffs así es que cuando dejaron ir futuros activos del equipo por la llegada del delantero Tanner Jeannot en lo personal me confunde ese movimiento. Su mayor necesidad era a la defensiva y no hicieron nada al respecto

7. New York Islanders. Entraron: Bo Horvat, Pierre Engvall.

Si hay un equipo que se hizo para los playoffs son los Islanders. Tienen muchos jugadores de calidad , muy físicos y estructurados en el juego defensivo. La llegada de Bo Hovart debe ayudar en el power play y en las anotaciones. El delantero Pierre Engvall es un jugador de profundidad que ayudara al equipo a la defensiva.

8. Pittsburgh Penguins. Entraron: Nick Bonino, Mikael Granland, Dimitry Kulikov.

Los Penguins han tenido mucho éxito en los pasado 12 años tiene estrellas como Sidney Crosby y Evgeni Malkin. Este es un equipo de los más viejos en la liga y quizá su última oportunidad de colarse a los playoffs ya que hay muchos equipos que vienen en la Conferencia Este que podrían tomar su puesto. Pittsburgh escogió 3 jugadores veteranos con mucha experiencia con Nick Bonino, Mikael Granland y Dimitry Kulikov.

Según mi opinión los 5 cambios más destacados en la liga fueron:

1. New Jersey Devils – Timo Meier– se quedaron con el jugador más talentoso disponible para intercambio.

2. Toronto Leafs– Ryan O’Reilly – un ex campeón de la Copa Stanley.

3. New York Rangers – Vladimir Tarasenko – es un experimentado anotador, les ayudará en el power play y también es un ex campeón de la Stanley Cup.

4.Boston Bruins- Dimitry Orlov – El mejor defensa en intercambio disponible este año.

5.New York Islanders – Bo Horvat– llega para reforzar las anotaciones, algo que este equipo necesita desesperadamente.

Los mejores equipos que aprovecharon el intercambio de jugadores de toda la liga fueron los New York Rangers y los Boston Bruins. También Toronto reforzó al equipo especialmente con O’Reilly al igual que New Jersey con Meier. Los equipos que decepcionaron un poco con sus cambios fueron Tampa, no hicieron nada por reforzar la defensa, Carolina que no tiene la parrilla de jugadores con el físico necesario para el rigor que exige jugar en los playoffs de la Stanley Cup.

La Temporada Regular termina el próximo 13 de abril, es muy buen tiempo de escoger y apostar por los favoritos rumbos a las series de playoffs.