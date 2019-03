PREPÁRATE PARA LOS PLAYOFFS NBA 2019

Nos acercamos ya a los playoffs en la NBA y el trofeo 2019 listo para irse a casa con él mejor, en ningún otro deporte la ventaja de jugar en casa es tan importante como en el básquetbol.

Pero mejor echemos un vistazo a los equipos que lucharán por el título:

En el Este tenemos a los Milwaukee Bucks encabezan la lista y tendrán la ventaja de jugar en casa en los playoffs de la Conferencia Este. Los Bucks tienen el lugar número 1 , en puntos y en rebotes – rebounds – por juego gracias a la súper estrella Giannis Antetokounmpo.; la única pregunta sería si tendrán al escolta Malcolm Brogdon disponible ya que aún se encuentra en la reserva de lesionados.

Los Toronto Raptors han tratado todo el año de luchar por el campeonato ya que Lebron James no está en la Conferencia Este. Antes de que empezara la temporada sumaron a sus filas a la súper estrella Kawhi Leonard quien no ha decepcionado con un promedio de 27 puntos por partido. Tienen el puesto número 2 en la Conferencia, pero su talón de Aquiles tal vez sean los rebotes o el ya que en ésta categoría tienen el puesto No. 16.

Por su parte los Philadelphia 76ers se encuentran en la posición número 3 y son el equipo más popular de la Conferencia Este rumbo a los playoffs, tienen quizá a los mejor 5 jugadores en la NBA con un promedio de al menos 17 puntos por juego, liderados por la súper estrella Joel Embiid quien promedia 27 puntos por juego. Sin duda en mí opinión son el dark horse que representará la Conferencia Este en las finales de la NBA.

Si una buena defensa gana campeonatos, entonces el equipo número 4 en la lista los Indiana Pacers tienen altas posibilidades de ganar son los líderes si de defensa se trata, su problema quizá es anotar puntos, en anotaciones están en el lugar No. 22; el promedio de puntos anotados entre 8 jugadores es de tan solo 10 puntos por juego. Curiosamente en cuanto a rebounds su lugar es el número 24, a pesar de tener una excelente defensa.

Ahora en el Oeste los Golden State Warriors han tenido que bajarse de su pedestal ya que otros equipos de la Conferencia con jugadores jóvenes han hecho tambalear al alguna vez invencible equipo. La Conferencia Oeste tiene tan buenos equipos que no me sorprendería ver a cualquiera de estos 8 equipos llegar lejos en los playoffs. Los Warriors en cuanto anotaciones ocupan el lugar No.2, sin embargo en su defensiva cayeron al No. 19 en puntos permitidos por juego. Aun así son un equipo duro de vencer si sus 3 grandes Stephen Curry, Kevin Durant y Klay Thompson se mantienen sin lesión alguna.

Quizá su reto más grande sean los Denver Nuggets, que aunque no dominan en ninguna categoría del juego, este equipo está bien sincronizado y se enorgullecen de tener una buena defensa y rebounding tienen el lugar No.6 en ambas categorías.

Los Houston Rockets por su parte empezaron la temporada lentos pero últimamente son imparables. Su Lebron James es sin duda James Harden con un promedio de 36 puntos por juego.

Los San Antonio Spurs es otro equipo que quizá no sorprende con sus ofensivas o defensivas y no podemos menospreciar que alcanzaron el lugar No. 5 en un Conferencia altamente competitiva. Están liderados por los veteranos DeMar DeRozan and LaMarcus Aldridge.

Es cierto que equipos como los Portland Trail Blazers , Oklahoma City Thunder, Utah Jazz y los Angeles Clippers no son favoritos , sin embargo no será tarea fácil dejarlos atrás en los playoffs en la Conferencias Oeste la más competitiva. Es muy complicado predecir qué equipo saldrá vencedor del Oeste pero es aún más difícil ir en contra del mejor jugador de la liga James Harden, por lo tanto en mi opinión los Houston Rockets harán ruido para llegar a las finales de la NBA.

