5 PODCASTS EN SPOTIFY PARA APRENDER ALGO NUEVO

Sin lugar a dudas, la crisis sanitaria del coronavirus vino a redefinir completamente la manera en la que interactuamos y aprendemos sobre nuestro entorno. Actividades tan esenciales como ir a la escuela o a la oficina adquirieron un nuevo significado tras la pandemia; y de momento, la mayor parte de ellas dependen de la tecnología y herramientas a su alcance. Tal es el caso de los podcasts, uno de los instrumentos digitales más útiles para el aprendizaje desde casa.

Según un estudio titulado «The State of the Podcast Universe«,realizado por la compañía de tecnología de audio Voxnest y que abarca el primer semestre del año, la escucha de podcasts aumentó un 25% durante el confinamiento derivado del covid-19.

La accesibilidad que goza el formato (disponible en apps como Spotify); la pluralidad de contenido; así como los creadores nativos, han hecho que miles de oyentes se acerquen por primera vez a los podcasts. Además, es un medio que atrae a los públicos más jóvenes. En concreto, seis de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años escucha algún tipo de podcast, según el informe de Voxnest.

Otro de los aspectos que ha abonado a la eclosión del podcast en la era pandémica es la facilidad para producir y difundir uno. Muchos creadores de contenido se han iniciado en la producción de estos formatos, lo que ha modificado la dinámica de la enseñanza virtual. Elena Neira, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica al respecto.

«Muchos influencers o gente conocida han decidido adaptarse a la producción de podcasts como una vía para seguir comunicándose con su público. Es un poco como el fenómeno de Instagram Live: mucha gente estaba en sus casas con mucho tiempo libre y decidió explorar las posibilidades de ese nuevo formato».

Así pues, la era de los podcasts surge como una excelente alternativa al método educativo tradicional. En las comunidades anglosajonas, el medio digital se ha consolidado con gran éxito entre las audiencias. Mientras tanto, los canales hispanos aún luchan por ganar notoriedad y arraigo; sin embargo, eso no quiere decir que no existan experiencias reseñables.

¿Te apetecería tomar un par de clases desde la comunidad de tu casa? Te compartimos 5 podcast en Spotify para que aprendas algo nuevo

«Eso servimos acá. Conversaciones sabrosas y parchadas, con ciencia de la buena: rigurosa y crítica. En Shots de Ciencia nos encanta contar historias y qué mejor forma de hacerlo que a través de los sonidos y la ciencia«.

Programa creado por los biólogos Efraín Rincón y Esteban Pardo. Buscan explicar temas científicos de manera entretenida y sencilla, por medio de pláticas y explicaciones coloquiales. Gracias a la manera en la que se exponen los temas, logran que las audiencias aprecien el campo de la biología, que muchas veces es percibido como tedioso y complicado.

La Profesora de Inglés- Nivel Básico

«Aprender inglés es fácil si te lo explican de una manera sencilla. Aquí aprenderás construir frases y hablar de ti mismo, tu familia y tus amigos, construyendo bien las frases con muy buena pronunciación».

La profesora Victoria Shakespeare, miembro de Shakespeare idiomas, te enseñará el idioma inglés como lengua extranjera de manera corta y sencilla. En los podcasts se explica la estructura gramatical y consejos de pronunciación.

«Historia Chiquita es un proyecto de historiadores para no historiadores. ¿Aburrido de tus clases de historia en la escuela? El estudio del paso del tiempo no está relacionado sólo con el horrible polvo de archivo y con coleccionar momentos en el pasado. Narrar historias puede ayudar(nos) a todos a adentrarnos a lugares mágicos y relacionarnos con conceptos que creíamos obsoletos. ¡Dale play y escucha narraciones que dan sentido!«

Saraí Benitez (Miss Sary) es la encargada de contarte todos los conceptos y detalles sobre historia universal.

Dictadores

«Son líderes natos con una sed interminable de poder. A través de la fuerza y el engaño, suben de rango hacia el radicalismo, eliminando a cualquiera que se interponga en su camino. Todos los martes, profundice en las mentes y los motivos, detrás de algunos de los líderes más infames del mundo en la serie original de Parcast, DICTADORES. Cada dictador se analiza en episodios de 2 partes, con el primero dando una idea de su ascenso al poder y el segundo relatando el impacto de su caída».

Joseph Stalin, Benito Mussolini, Iván El Terrible y Genghis Khan son algunos de los autócratas examinados en esta serie.

«Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Piénsalo. Puede que sea en ese trayecto que haces en transporte público, en tu coche o paseando. Tal vez mientras cocinas o antes de ir a dormir. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor«.

‘Entiende Tu Mente’ es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes de Psicología- y, lo más importante, con mensajes de los oyentes del podcast que proponen nuevos temas cada semana.

Cada episodio es un análisis profundo de un fenómeno mental diferente y la intención es ayudarte a entender tu mente un poco mejor.

