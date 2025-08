Razones de la cancelación a artistas israelíes en el Festival Internacional de Danza CDMX

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México (FIDC CDMX) canceló la participación de artistas de Israel. Tras recibir fuertes críticas en redes sociales que lo acusaban de respaldar el “genocidio” en Palestina. La controversia surgió luego de que el logo de la “Embajada de Israel en México” apareciera prominentemente en el cartel y la página web del evento.

La decisión se anunció a través de un comunicado en la cuenta de Instagram del festival. Y se produjo solo unos días antes de que diera inicio el evento, programado del 7 al 17 de agosto. En el mensaje, los organizadores se deslindaron categóricamente de cualquier respaldo a la guerra y afirmaron su compromiso con la paz. «El FIDC CDMX no respalda el genocidio y la guerra que se vive en Palestina», señala el comunicado.

«Somos conscientes de que es necesario hacer acciones que encaminen a la paz, no al odio, no al racismo».

Acciones del Festival Internacional de Danza CDMX

El festival admitió que su error fue «compartir su logo», el cual ya ha sido retirado de todas sus plataformas. Explicaron que, si bien la embajada había financiado los vuelos de los artistas, no era patrocinadora oficial del festival. Los organizadores también hicieron hincapié en que sus invitados israelíes no eran sionistas y que las decisiones de los gobiernos no representan a sus artistas. «Creemos en el diálogo, en la apertura, en la reflexión. No en la violencia, ni en los discursos de odio», declararon.

La pieza cancelada era «Fall out» (Caída), una coreografía del artista Rotem Viner Tchaikovsky. Cuyo estreno en México estaba programado para el 14 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este acto estaba agendado para compartir el escenario con las obras de Jaime Maldonado (Puerto Rico) y Yuridia Ortega (México). Hasta el momento, el festival no ha anunciado qué se presentará en lugar de la pieza israelí.

Bajo la dirección del coreógrafo Rodrigo González y la producción ejecutiva de Alma Fierro, el festival fue anunciado el pasado 22 de julio como una de las grandes apuestas dancísticas del año. González destacó la programación como una de las más ricas en la historia del evento, que celebra su décimo aniversario. Este año participan 70 artistas provenientes de 16 países. Incluyendo naciones como Argentina, Alemania, Australia, Canadá, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, El Salvador, Francia, Irlanda, Japón, Letonia, Polonia y Puerto Rico.

Fechas y sedes del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México 2025

El FIDC CDMX se lleva a cabo en cinco sedes de la capital: el Teatro de la Danza «Guillermina Bravo», el Teatro de la Ciudad, el Centro Cultural España, el Centro Nacional de las Artes y la Isleta del Bosque de Chapultepec. El cierre del festival estará a cargo de la Compañía Nacional de Danza de El Salvador, que presentará su versión de «La consagración de la primavera».