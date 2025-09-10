¿Por qué cerraron los museos en CDMX? Esta es la lista de recintos afectados

Los amantes del arte y la cultura en la capital mexicana se encontraron con una sorpresa esta semana desde el 9 de septiembre. Los museos en CDMX del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) amanecieron cerrados. La razón detrás de este cierre temporal es una manifestación de trabajadores sindicalizados que, desde hace unos días, han suspendido sus labores y han tomado las calles en demanda de mejoras laborales.

La situación, que ha afectado a recintos emblemáticos como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de San Carlos y el Museo de Arte Moderno. Ha sido confirmada por el propio INBAL a través de un comunicado. La institución lamentó las afectaciones que este paro ocasiona a los visitantes y aseguró que está en total disposición para dialogar con los inconformes. Sin embargo, el conflicto se mantiene sin una resolución a la vista, manteniendo las puertas de la cultura selladas.

Qué provocó el cierre de los museos de CDMX

El corazón de la disputa radica en un punto aparentemente sencillo pero que se ha convertido en un obstáculo infranqueable: la entrega de la ropa de trabajo. Los sindicatos de los trabajadores del INBAL exigen que, en lugar de recibir las prendas físicamente, se les otorgue una tarjeta electrónica para que cada empleado pueda adquirir su vestimenta por cuenta propia. Esta propuesta, según ellos, les daría mayor autonomía y flexibilidad.

Por su parte, el INBAL ha rechazado la petición, argumentando que no puede cumplir con ella debido a la normatividad vigente. La institución subraya que la entrega física de la ropa es la única forma autorizada por las leyes y reglamentos aplicables. En su comunicado, el INBAL fue enfático al señalar que, aunque está comprometido a cumplir con todas las prestaciones a las que los trabajadores tienen derecho, siempre lo hará en estricto apego a la legislación. Este paro de labores es el resultado de la escalada de la protesta que inició el pasado martes 9 de septiembre, cuando cientos de trabajadores salieron a manifestarse por el centro de la Ciudad de México. Hoy, la situación persiste, con la mayoría de los museos luciendo mantas con las consignas de los manifestantes.

Museos cerrados que pertenecen al INBAL

Mientras el INBAL y los sindicatos buscan un punto de encuentro, el público es el principal afectado. Perdiéndose la oportunidad de disfrutar de las exposiciones y colecciones que albergan estos recintos. La incertidumbre sobre cuándo reabrirán sus puertas es total, y todo indica que la cultura en la Ciudad de México permanecerá en pausa hasta que las autoridades y los trabajadores logren un acuerdo.

Museo del Palacio de Bellas Artes

Museo Nacional de Arte

Museo de Arte Moderno

Museo Nacional de la Estampa

Museo Nacional de San Carlos

Museo Mural Diego Rivera

