La banda británica Portishead podría estar grabando nuevo material, o al menos así lo señaló Gabi Ruiz, codirector del festival Primavera Sound que se realiza en Barcelona.

La noticia fue lanzada durante un programa especial de preguntas y respuestas en la plataforma Radio Primavera Sound en el que Ruiz contestó a la pregunta de si la agrupación británica podría salir pronto de gira o tener nuevo material discográfico.

“Portishead es básicamente Geoff Barrow, y él viene muchísimo con Beak. Es muy fan del festival. Tengo algún espía por ahí que me ha dicho que es posible que el próximo año haya disco de Portishead. Algún espía tengo. Entonces… Pues si son fans del festival, y tienen disco… No sé si el año que viene o el próximo… No sé planes. Quizás hiciesen salas primero y después festivales. No lo veo tan lejano.” reveló Ruiz.