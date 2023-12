Predicciones de la Semana 17, la última de este 2023

La semana pasada tuvimos un buen récord de los pronósticos a ganar y cubrir puntos, atinamos a 10 partidos 10-6. En las mejores apuestas sugeridas a cobertura de puntos nuestro récord fue 1-2. Nuestro récord de mejores apuestas sugeridas desde que empezó la temporada es 32-15-1; en partidos a ganar 169-83 y a cobertura de puntos 129-118-5.

Mejores Apuestas a Cobertura de puntos, para esta Semana 17 son:

1. Vikings -2.0

2. Jaguars -6.5

3. Browns -7.5

La temporada se está calentando rumbo a los playoffs, después de todo lo que paso esta semana 16. Quizá la división más intrigante es la AFC Sur en la que hay 3 equipos con récords idénticos 8-7 y tan solo faltan 2 semanas para que termine la temporada regular. El resto de la AFC tiene en los playoffs a los Ravens y a los Dolphins como semillas #2 gracias a sus respectivas victorias contra equipos de la NFC los 49ers y los Cowboys respectivamente. Los Bills, Browns y los Chiefs están ya prácticamente con un pie en los playoffs. El resto de los equipos tienen un récord 8-7 los Bengals , los Steelers junto con los Jags, Texans y los Colts necesitarán ganar sus últimos 2 juegos y además ayuda de otros equipos para poder llegar a los playoffs de la AFC.

De lado de la NFC, los Lions e Eagles con sus victorias de la semana pasada ya están en los playoffs. Otros equipos que están a la caza de conquistar un espacio en los playoffs son los Rams y los Bucs todo parece indicar que si lo lograrán. Y los Cowboys y San Francisco tienen su posición ya asegurada en los playoffs a pesar de perder sus últimos partidos, esta semana buscarán ganar sus últimos dos partidos a fin de tener mejor posición en los playoffs. Los equipos de la NFC que están desesperados por ganar sus últimos dos partidos son los Seahawks, Falcons, Vikings, Saints y los Packers.

Esta semana vienen juegos muy atractivos del lado de la AFC, Dolphins viajan a Baltimore para enfrentar a los Ravens. Del lado de la NFC los Lions viajan a Dallas para enfrentar a los Cowboys. Y como es de esperarse muchos juegos tendrán implicaciones en los playoffs, estos son los picks de la semana 17 con nuestras opiniones sobre qué equipo les aconsejamos escoger y a cuáles evitar.

Jueves 28 de diciembre

New York Jets (6-9) @ Cleveland Browns (10-5) – Browns -7.5

Ambos equipos ganaron la semana pasada y han mejorado sus QB en recientes semanas. Ambos tienen buenas defensas , particularmente Cleveland ha sido impresionante en sus juegos en casa. Los Browns creo que pueden forzar varios turnovers en este juego que les ayudarán a ganar el partido y no por pocos puntos, tomo a Cleveland a ganar y cubrir.

Pick: Browns a ganar y cubrir puntos.

Sábado 30 de diciembre

Detroit Lions (11-4) @ Dallas Cowboys (10-5) – Cowboys -6.0

Este es el juego de la semana de la NFC. Será interesante ver ambos equipos enfrentarse, los Cowboys son como ya lo hemos dicho un equipo diferente cuando juegan en casa que cuando van como visitantes. Dallas llega a este juego después de dos partidos como visitantes que perdieron y se mostraron como un equipo promedio. Los Lions vienen de un triunfo divisional sobre los Vikings la semana pasada y habrá que ver si logran jugar bien como visitantes, en un estadio que es uno de los más difíciles para jugar en la NFL. Este juego tiene potencial de terminar en muchos puntos dadas las dos ofensivas. Detroit tratará de correr el balón para pasar sobre la defensiva de Dallas, que no ha estado de lo mejor. Hablando de defensivas, la de los Lions se ha mantenido bien como empezaron la temporada, de cualquier forma Dallas juega en casa así es que puede ganar y cubrir.

Pick: Cowboys a ganar y cubrir.

Domingo 31 de diciembre

New England Patriots (4-11) @ Buffalo Bills (9-6) Bills -13.0

Estos dos rivales de la AFC este se conocen muy bien, ambos ganaron sus partidos la semana pasada , los Patriots le ganaron a Denver. Con nada que perder los Patriots van a Buffalo a un estadio helado a enfrentar a los Bills que recientemente están jugando mejor. La cobertura de puntos es muy alta es cierto pero honestamente no confiaría en que la ofensiva de New England logre anotar mucho puntos para cubrirla. Tomaría a Buffalo para ganar y cubrir.

Pick : Bills a ganar y cubrir.

Atlanta Falcons (7-8) @ Chicago Bears (6-9) – Bears -3.0

Que tal con los Chicago Bears quién diría que mejorarían así ya que la temporada está por terminar la semana pasada ganaron y cubrieron su juego contra los Cardinals. Los Falcons que a pesar de ganar su último partido están ahora peleando por un lugar como comodines con la esperanza de llegar a los playoffs. Atlanta es aquí el equipo más motivado y desesperado por decirlo así pero hay que tener en cuenta como visitantes no les va bien su récord es 2-5. Los Bears tienen un respetable récord 4-3 en casa esta temporada y a su favor tienen que están acostumbrados al viento y frío de Chicago. También la defensa de Chicago ha demostrado que es buena contra ofensivas que corren la pelota como la de los Falcons. Por tanto tomo a los Bears a ganar y cubrir.

Pick: Bears a ganar y cubrir.

Las Vegas Raiders (7-8) @ Indianapolis Colts (8-7) – Colts -3.5

Los Raiders fueron sin duda el equipo que sorprendió la semana pasada con su victoria sobre Kansas City. Esta semana viajan a Indianapolis , quienes están ansiosos una victoria más luego de que perdieron contra los Atlanta Falcons. Las Vegas es cierto que llevan ganados dos partidos al hilo pero no perdamos de vista que su récord como visitante es 2-5. Curiosamente los Colts no juegan tan bien en casa con un récord 3-4. Es un juego importante para los Colts pero no les será fácil vencer a los Raiders que han mejorado últimamente , creo que este partido lo puede ganar Indianapolis y cubrir los puntos.

Pick: Colts a ganar y cubrir puntos.

Los Angeles Rams (8-7) @ New York Giants (5-10) – Rams -5.5

Los Giants no tienen ya oportunidad de llegar los playoffs pero en semanas recientes han demostrado que no se vencen fácilmente. A pesar de perder sus últimos dos partidos si lograron cubrir los puntos como lo hicieron con los Eagles la semana pasada. Los Angeles parece que están jugando mejor en el mejor momento, han ganado sus últimos dos partidos, como visitantes son buenos con un récord 3-4. Sin embargo, ahora tienen que viajar a la costa este y el frío está más del lado de los Giants que de los Rams, creo que New York nuevamente cubrirá pero los Rams podrán ganar por 3 o 4 puntos.

Pick: Rams a ganar y Giants a cubrir puntos.

Arizona Cardinals (3-12) @ Philadelphia Eagles (11-4) – Eagles -10.5

La semana pasada Philadelphia jugo en casa contra los Giants y la cobertura de puntos fue de 10.5 puntos , ganaron el partido pero no lograron cubrir los puntos. La defensa de Arizona no ha sido muy buen contra equipos que corren el balón y esto es como pan y mantequilla para la ofensiva de los Eagles. Ofensivamente los Cardinals no han mostrado consistencia alguna, creo que Philadelphia dejará atrás a Arizona y por mucho. Los Eagles ganarán este partido y cubrirán los puntos.

Pick: Eagles a ganar y cubrir puntos.

New Orleans Saints (7-8) @ Tampa Bay Buccaneers (8-7) – Bucs -2.5

Tampa Bay está mejorando en el mejor momento, llegan a este partido con 4 partidos consecutivos ganados están en control de su destino por el resto de la temporada. Si ganan los Bucs , acaban aquí con las aspiraciones de los Saints a los playoffs. Históricamente New Orleans juega muy bien contra los Bucs especialmente en Tampa. Todo parece indicar que Tampa Bay ganará el juego pero no me sorprendería ver que New Orleans sorprenda y gane, por eso los tomaría a cubrir los puntos.

Pick: Tampa a ganar y Saints a cubrir puntos.

San Francisco 49ers (11-4) @ Washington Commanders (4-11) – 49ers -13.0

Incluso después de perder su partido el MNF, los 49ers son uno de los mejores equipos en la liga, ahora viajarán a la costa Este , en una semana corta para enfrentar a uno de los peores equipos de la NFL. Washington ha perdido 6 juegos seguidos y solo han ganado un partido en casa esta temporada. Lo que es cierto es que el QB de los 49ers Brock Purdy, necesita jugar mejor de lo que lo hizo el pasado lunes, tuvo 4 intercepciones. Para suerte de Purdy, la defensa de los Commanders es mala y seguramente este partido les permitirá regresar a las victorias, aunque la cobertura de puntos es algo alta, Washington ha mostrado ligera mejoría en la ofensiva en las recientes semanas por lo que podría cubrir los puntos.

Pick: 49ers a ganar y Washington a cubrir puntos.

Carolina Panthers (2-13) @ Jacksonville Jaguars (8-7) -Jaguars -6.5

Hace un mes los Jags parecían el equipo favorito a ganar su división pero algo les paso que llevan 4 derrotas consecutivas. Sabemos que su QB Trevor Lawrence no está al 100% pero Jacksonville necesita encontrar la forma para ganar juegos, por su lado Carolina logró cubrir los puntos pese a que perdió su partido contra los Packers. Como visitante los Panthers no tienen partidos ganados 0-8. Este debería ser un juego en el que el equipo de casa debe ganar para que regrese la confianza que han perdido recientemente y cubrir los puntos.

Pick: Jags a ganar y cubrir puntos.

Miami Dolphins (11-4) @ Baltimore Ravens (12-3) – Ravens -3.5

Ambos equipos de la AFC viene de partidos ganados contra dos de los mejores equipos de la NFC. Miami tiene un récord como visitante 4-3 y ha ganado 4 de sus últimos 5 juegos. Los Ravens son uno de los mejores equipos de la NFL llevan 6 juegos consecutivos ganados. Baltimore tiene un récord 5-2 en casa. Este juego es importante para ambos equipos, el que gane será la semilla #1 de la AFC para los playoffs. Los Ravens viene de vencer a los 49ers, Miami por su parte parece que es el equipo que tendrá más sed de victoria en este partido. Si los Dolphins evitan los turnovers, creo que pueden no solo cubrir los puntos también ganar el partido.

Pick: Miami a ganar y cubrir puntos.

Tennessee Titans (5-10) @ Houston Texans (8-7) – Texans -5.0

Los Titans tienen solo 1 victoria como equipo visitante en esta temporada, eso fue la vez que en un MNF vencieron a los Dolphins en Miami. Los Texans no han logrado jugar bien sin su QB CJ Stroud que ha tenido temas de contusiones. Si Stroud juega en este partido Houston podrá ganar y tener esperanza de estar en los playoffs. Este es un partido divisional y Tennessee está jugando mejor en las últimas semanas, me gustan los Titans para mantener este juego con marcador cerrado , así es que lo tomaría a cubrir puntos. Houston por su lado creo que buscará la forma de ganar este partido en el Cuarto cuarto.

Pick: Houston a ganar y Titans a cubrir puntos.

Pittsburgh Steelers (8-7) @ Seattle Seahawks (8-7) – Seahawks -3.5

Ambos equipos ganaron sus últimos partidos la semana pasada en busca de mantener sus esperanzas de llegar a los playoffs. Los Steelers tienen un récord 3-3 como visitantes mientras que Seattle ha ganado dos juegos seguidos y tienen un récord de partidos en casas 5-2. Si el juego fuera en Pittsburgh sin duda tomaría a los Steelers pero no podemos confiar en su ofensiva como visitantes, por lo que tomaría a Seattle a ganar y cubrir.

Pick : Seahawks a ganar y cubrir puntos.

Los Angeles Chargers (5-10) @ Denver Broncos (7-8) – Broncos -3.5

Con ambos rivales divisionales fuera de los playoffs este juego realmente ya lo juegan solo por algo de orgullo. Los Chargers dieron un buen partido la semana pasada contra los Bills, perdieron por un margen muy reducido. Los Broncos jugaron muy mal contra los Patriots la semana pasada así es que espero que por lo menos intenten dar un mejor partido en casa para sus fanáticos. Si los Chargers salen igual de inspirados que la semana pasada creo que podrán cubrir los puntos y los Broncos ganar este juego.

Pick: Broncos a ganar y Chargers a cubrir puntos.

Cincinnati Bengals (8-7) @ Kansas City Chiefs (9-6) – Chiefs -7.0

Hace un mes los Chiefs, se enfocaban es ser la semilla #1 de la AFC, pero ahora han perdido 3 de sus últimos 5 juegos incluido el último contra los Raiders. Los Bengals no se veían como contendientes para los playoffs, luego de que su QB Joe Burrow se lesionó pero su backup QB Jake Browning ha jugado bien. Cincinnati perdió contra Pittsburgh la semana pasada así es que buscarán ganar este partido. Los Chiefs tienen récord en casa 5-3 pero algo pasa con este equipo que no está bien, creo que KC y su entrenador Andy Reid harán lo posible por ganar este juego, aunque los Bengals que lucharán por que no los eliminen de los playoffs parece que podrían cubrir los puntos.

Pick: Kansas a ganar y Bengals a cubrir.

Domingo 31 de diciembre por la noche

Green Bay packers (7-8) @ Minnesota Vikings (7-8) – Vikings -2.0

Estos dos equipos de la NF Norte están desesperados , el que pierda está fuera de su lugar como Comodín. Los Packers no han jugado muy bien últimamente pero aún así lograron ganarle a los Panthers sin embargo no cubrieron los puntos. Los Vikings han tenido partidos duros últimamente y han jugado bien pero perdieron contra los Liones la semana pasada. Minnesota tiene un récord 2-5 de partidos en casa mientras que Green Bay no ha sido muy buen equipo como visitante con un récord 3-5. Este es uno de mis partidos favoritos de la semana , creo que los Vikings pueden vencer a la débil defensa de los Packers y podrán ganar y cubrir los puntos.

Pick: Vikings a ganar y cubrir puntos.