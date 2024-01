Predicciones Semana 18 NFL, última de la temporada regular

Nuestras predicciones de la Semana 17 fueron un reto, a ganar atinamos a 11 partidos con un récord 11-5, a cobertura de puntos ATS atinamos a 6 partidos 6-9 -1 . En las 3 apuestas sugeridas de la semana atinamos a 2 partidos con un récord 2-1 , el partido que no atinamos fue el del domingo por la noche en el que los Vikings contra todo pronóstico jugaron en casa terriblemente contra los Packers.

Récord de la temporada

Mejores Apuestas sugeridas -ATS- : 34-16-1

A ganar : 180-88

Cobertura de puntos ATS: 136-127-5

Con solo una semana restante de la temporada regular, los Baltimore Ravens ya aseguraron el lugar como Semilla #1 en la AFC, por su parte San Francisco 49ers ya aseguraron el lugar como semilla #1 de la NFC.Del lado de la AFC los otros equipos que se aseguraron su lugar en los playoffs son Kansas City Chiefs y Cleveland Browns. En la NFC ya aseguraron su lugar también en los playoffs los Cowboys, Lions, Philadelphia Eagles y Rams.

Por lo tanto esta última semana hay mucho en juego, en la AFC por ejemplo si los Bills en su partido contra los Dolphins ganan tomarían la semilla #2 y mandarían a los Dolphins a un lugar en los Wild Card. En la AFC sur 3 equipos están con récord idéntico, los Texans, Jaguars y Colts. Los Jaguars están en control de su destino si ganan serían líderes de su división. Otros equipos que están en buena posición en la AFC son los Steelers con un récord 9-7 pero tendrán que viajar a Baltimore para ganarle a los Ravens. Baltimore en este punto realmente ya tiene su lugar en los playoffs lo más seguro es que descanse a sus mejores jugadores así es que eso será una ventaja para Pittsburgh.

En la NFC Tampa controla su destino , si gana su partido en esta semana ya tiene su lugar en los playoffs. Los Seahawks pueden lograrlo pero si pasan a los playoffs dependerá de varios factores. Los Vikings y los Falcons tiene pocas posibilidades de llegar a los playoffs.

Estas son las Mejores Apuestas de la Semana 18 a cobertura de puntos.

1. Patriots -2.0

2. Saints -3.5

3. Bills -3.0

Sábado 6 de enero 2024

Pittsburgh Steelers (9-7) @ Baltimore Ravens (13-3) – Steelers -3.5

Los Ravens desmantelaron prácticamente a los 49ers la semana pasada, lo cual fue impresionante. Ahora son la Semilla #1 de la AFC no tienen mayor motivo porqué el qué jugar este partido y como mencionábamos anteriormente descansará la mayoría de sus jugadores estrella. En cambio los Steelers han tenido una temporada muy inconsistente ahorita están motivados , han jugado mejor y realmente quieren llegar a la postemporada, para eso necesitan ganar este partido. Históricamente Pittsburgh juega bien contra los Ravens con un récord 3-0 a ganar y ATS en los últimos 3 viajes a Baltimore. Todo pinta para que los Steelers ganen y los Raven cubran los puntos.

Pick: Steelers a ganar y Ravens a cubrir puntos.

Houston Texans (9-7) @ Indianapolis Colts (9-7) – Houston -1.0

Quizá no sean muy fanáticos de ambos equipos pero este partido en particular nos trae a dos rivales divisionales y darán el todo por el todo el que gane pasa a los playoffs el que pierda llega hasta aquí en la temporada, esto nos da como resultado un partido muy atractivo. Creo que habrá más presión para el equipo que juega en casa, ambos equipos son parecidos aunque Houston tiene mejor QB con CJ Stroud. Este partido creo que lo pueden ganar los Houston Texans y cubrir puntos.

Pick: Houston a ganar y cubrir puntos.

Domingo 7 de enero 2024

New York Jets (6-10) @ New England Patriots (4-12) – Patriots -2.0

Ambos equipos han tenido temporadas frustrantes a pesar de que tienen buenas defensas, tenemos las peores ofensivas de la AFC en estos dos equipos. Aquí ambos están ya fuera de la temporada, la pregunte es ¿si será este el último partido de Bill Belichick como entrenador de NE? Si aún no saben qué equipo elegir aquí un importante dato estadístico. La última vez que los Jets vencieron los Patriots fue en ¡2015! Así es New England le ha ganado 15 juegos consecutivos a NY, creo que los Patriots querrán cerrar el que tal vez sea el último partido de Belichick con el equipo con una victoria. Escogería a NE a ganar y cubrir puntos.

Pick: NE a ganar y cubrir puntos.

Dallas Cowboys (11-5) @ Washington Commanders (4-12) – Cowboys -13.0

Hace una semana parecía que Dallas se tendría que conformar con un lugar como Comodín. Su suerte cambió ya que los árbitros le dieron su triunfo sobre Detroit la semana pasada, mientras que los Eagles perdieron increíblemente contra los Cardinals. Así de repente los Cowboys pueden ganar su división si ganan este partido y tener la Semilla #2. Los Commanders son un equipo que que ya no juega con la misma intensidad y es por eso la enorme diferencia de puntos a pesar de que jugarán en casa. Dallas como ya saben es distinto cuando juega como visitante que en casa, si los Commanders tienen algo de orgullo no los dejarán ganar fácilmente. Con todo y lo malo que es Dallas al jugar como visitante creo que puede ganar este partido, pero los Commanders deberían de cubrir lo puntos.

Pick: Dallas a ganar y Washington a cubrir puntos.

Tampa Bay Buccaneers (8-8) @ Carolina Panthers (2-14) – Buccaneers -4.5

Por segunda semana consecutiva los Bucs pueden ganar su división contra un rival divisional. La semana pasada los humillaron los Saints pero esta semana enfrentarán a los débiles Panthers y su patética ofensiva. Carolina, solo quiere que termine esta horrible temporada para ellos, pero aún así creo que tendrán la motivación de dañar la oportunidad de Tampa de llegar a los playoffs. ¿Podrá la ofensiva de Carolina lograr anotar algunos puntos después de su pésima actuación el fin de semana pasado contra Jacksonville? Los Panthers juegan un poco mejor en casa, así es que los tomaría a cubrir puntos pero los Bucs tienen lo que se necesita para ganar este juego.

Pick: Tampa a ganar y Panthers a cubrir puntos.

Cleveland Browns (11-5) @ Cincinnati Bengals (8-8) – Bengals -7.0

Esta será la batalla de Ohio, veremos a los Browns terminar su temporada contra Bengals, parece que Cleveland descansará a su QB Joe Flacco. El veterano QB ha cambiado por completo la fortuna de los Browns que se dirigen hacia los playoffs como un poderoso adversario. Creo que no hay mucha motivación para ambos equipos a pesar de ser rivales divisionales. Los Browns no juegan tan bien cuando están como visitantes especialmente a la defensiva por lo que pueden cubrir los puntos, pero el partido seguramente lo ganarán los Bengals.

Pick: Bengals a ganar y Browns a cubrir puntos.

Minnesota Vikings (7-9) @ Detroit Lions (11-5) – Lions -3.5

Los Lions ya está en los playoffs en este partido solo jugarán por eliminar a su rival divisional. Detroit perdió su último partido por una decisión polémica de los árbitros contra Dallas, su coach Dan Campbell estuvo furioso del mal arbitraje. Los Lions al enfrentar a los Vikings los vencen tienen un récord ATS 5-0. La temporada de Minnesota se ha desplomado desde que se lesionó su QB Kirk Cosuins. Si bien jugaron bien en noviembre la ofensiva fue terrible en diciembre. Creo que Detroit tiene todo para ganar y cubrir puntos y el coach Campbell logrará un 6-0 ATS contra los Vikings.

Pick: Detroit a ganar y cubrir puntos.

Atlanta Falcons (7-9) @ New Orleans Saints (8-8) – Saints -3.5

Si Tampa pierde este juego, el ganador de este partido gana la NFC Sur. Estos dos equipos van en direcciones opuestas, los Falcons han jugado mal en diciembre, los Saints han ganado 3 de sus últimos 4 juegos. New Orleans ha resucitado por lo bien que ha jugado su QB Derek Carr, ha lanzado 10 pases a TD con tan solo dos intercepciones. Saints deben ganar y cubrir.

Pick: Saints a ganar y cubrir puntos.

Jacksonville Jaguars (9-7) @ Tennessee Titans (5-11) – Jaguars -3.5

Ambos equipos llegan cojeando a esta fase de la temporada , no les fue muy bien el mes pasado, sin embargo Jacksonville se vio mejor la semana pasada al vencer al peor de la liga los Panthers. Los Jags han jugado bien recientemente contra equipos de su división con un récord 7-1 a ganar y 6-2 ATS en sus últimos 8 encuentros divisionales. Por otra parte los Titans han tenido una temporada más bien miserable, si bien brillaron en un MNF en su partido contra Miami en el que nadie esperaba su victoria, es casi un hecho que su coach Mike Vrabel estará dirigiendo su último partido con los Titans. Sus jugadores lo quieren y seguramente harán todo por ganarle a Jacksonville y es posible a los Jags históricamente no les va tan bien en Tennessee. La predicción es que los Jags ganen el partido y se queden con el título de la AFC Sur pero los Titants darán pelea y cubrirán los puntos.

Pick: Jags a ganar y Titans cubrir puntos.

Seattle Seahawks (8-8) @ Arizona Cardinals (4-12) – Seahawks -2.5

Los Seahawks pueden llegar a los playoffs si vencen a los Cardinals y los Bears vencen a loso Packer, sin duda Arizona querrá interrumpir los planes de su rival de divisional. Seattle ha sido inconsistente toda la temporada es difícil de predecir cómo jugarán este partido. Cardinals vienen de derrotar a los Eagles la semana pasada , podrá seguir Arizona con ese momentum. Creo que si podrán ganar y cubrir los puntos.

Pick: Cardinals a ganar y cubrir puntos.

Chicago Bears (7-9) @ Green Bay Packers (8-8) – Packers -3.0

Los Packers ganaron su último partido y están en los playoffs, solo en su camino está un equipo al que históricamente le ganan siempre, es cierto que Chicago ha sido mejor equipo estas 5 últimas semanas, la defensa de los Bears es una de las mejores de la NFL en la segunda parte de la temporada. A Chicago le encantaría eliminar a sus rivales más odiados de la postemporada. Green Bay ha sido bully de Chicago la pasada década, pero ahora parece que a los Bears se les dará la oportunidad de ser los bullies y dejarán descorazonados a los fanáticos de GB , por tanto tomaría a Chicago a vencer a los Packers y cubrir puntos.

Pick: Bears a ganar y cubrir puntos.

Kansas City Chiefs (10-6) @ Los Angeles Chargers (5-11) –Chargers 3.5

Este juego casi ni tienen sentido, los Chargers están fuera de los playoffs desde hace semanas y Kansas tienen asegurado su lugar como Semillas #3 en la AFC. Los Chiefs no han jugado bien el mes pasado y aún así sus resultados no han afectado su lugar en los playoffs, creo que su entrenador Andy Reid querrá ver ya por fin a su equipo jugar mejor en contra de un rival débil como son los Chargers que son malos a la ofensiva y defensiva.

Pick : Kansas a ganar y cubrir puntos.

Philadelphia Eagles (11-5) @ New York Giants (5-11) – Eagles -4.5

¿Quién hubiese pensado que los Eagles perderían 4 de sus últimos 5 juegos? Incluido su partido contra Arizona la semana pasada, ciertamente no es la forma en la que Philadelphia quiere dirigirse hacia los playoffs. New York por su parte ha jugado mejor últimamente a pesar de perder sus partidos ha cubierto los puntos en 5 de sus últimos 6 juegos. Los Eagles están en problemas si no juegan bien , su defensa es deficiente no logra detener pases aunque bueno aquí en este punto la ofensiva de los Giants no es buena en ese rubro, aún con esa deficiencia creo que los Giants podrían cubrir los puntos y de los Eagles mínimo se espera que ganan este partido, si no es así estarán en problemas en los playoffs.

Pronóstico: Eagles a ganar , Giants a cubrir puntos.

Los Angeles Rams (9-7) @ San Francisco 49ers (12-4) – 49ers -4.0

Ambos equipos van a al postemporada pero ningún equipo de estos se moverá ni para abajo ni para arriba , así es que seguramente descansarán a sus estrellas la mayor parte del juego. Históricamente los 49ers le ganan a los Rams en sus últimos 9 encuentros, SF lleva un récord 9-0 partidos ganados y un récords ATS 7-1-1 contra los Angeles. Es un juego en casa para los 49ers así es que esperemos que sigan con su tendencia, por tanto se espera que ganan y cubran puntos.

Pick: 49ers a ganar y cubrir puntos.

Denver Broncos (8-8) @ Las Vegas Raiders (7-9) – Raiders -2.5

Ambos son rivales de la AFC Oeste y ya eliminados de las postemporada, este juego ya es como de trámite para terminar sus respectivas temporadas. Denver querrá ganar este partido para mejorar su récord de temporada, los Raiders estarán más motivados con su entrenador interino Antonio Pierce, parece que lo contratarán como el entrenador oficial para la siguiente temporada. Desde que Pierce entro como su coach, el récord ATS de Vegas es 6-1-1 por tanto veo factible que Raiders ganen y cubran puntos.

Pick: Raiders a ganar y cubrir puntos.

Buffalo Bills (10-6) @ Miami Dolphins (11-5) – Bills -3.0

El juego de la semana es este, el Domingo por la Noche con estos dos rivales de la AFC este. Hace un mes parecía que los Dolphins ganarían su división sin problemas y los Bills fuera de los playoffs. Pero aquí estamos en la última semana de la temporada y este partido es importante para ambos, el ganador será semilla #2 en la AFC. Si Buffalo pierde podría perder su oportunidad en la postemporada, dependerá también del resultado de otros partidos. La historia está de lado de Josh Allen y los Bills su récord como QB de inicio es 10-2 contra Miami. La suerte no ha estado de lado de los Dolphins, perdieron a su jugador defensivo Bradley Chubb por una lesión , él era parte importante de la defensa. También tiene lesionados a muchos jugadores y eso no se ve bien para este partido, por lo tanto todo indica que la ventaja la tiene Buffalo.

Pick: Buffalo a ganar y cubrir puntos.