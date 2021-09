PREMIOS EMMY: DONDE VER LAS SERIES NOMINADAS

La entrega número 73 de los premios Emmy se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, este galardón es para reconocer a lo mejor de la televisión en el último año, aunque claro, desde hace un par de ediciones las plataformas de streaming han sido las que han arrasado en las nominaciones y en obtener el premio.

Y justamente por eso, es que les traemos dónde poder ver las series nominadas y que por la calidad que presentan, siempre ponen muy complicada la situación para saber cuál será la que mayor galardones obtenga. Pero primero, un repaso rápido y sencillo.

Netflix tiene un total de 129 nominados donde The Crown y The Queen’s Gambit son las favoritas para llevarse el Emmy. Por ejemplo, la serie sobre la corona inglesa tiene 24 nominaciones en total.

En HBO y HBO Max están otro total de 130 nominados, aunque 94 son para el canal de televisión y 36 para la plataforma de streaming. Aquí vemos series como Lovecraft Country, Hacks y The Flight Attendant. Además de joyitas que para algunos son infravaloradas como Mare of Easttown o I May Destroy You.

Disney+ también participará en la entrega de los Emmy, ya que la serie The Mandalorian tiene 24 nominaciones. Por si fuera poco, también está nominada la primer serie del Marvel Cinematic Universe, Wandavisión; esta serie sobre el duelo obtuvo 23 nominaciones. De igual manera tenemos la serie Ted Lasso, de Apple TV+ (¿quién tiene esa plataforma en México?), con 20 nominados.

Bueno, aquí tienes la lista de series de cada plataforma para que comiences a verlas o, pasando los Emmy, armes los maratones de viernes. Debemos advertirte que hay series que no están disponibles para México, como Kenan, Black-ish, Saturday Night Live o Shameless.

Netflix

Bridgertown

The Crown

Pose

Cobra Kai

Emily in Paris

The Kominsky Method

Halston

Ratched

The Queen’s Gambit

Dolly Parton’s Christmas on The Square.

Amazon Prime

The Boys

The Underground Railroad

Uncle Frank

Sylvie’s Love.

HBO Max

Lovecraft Country

Hacks

The Flight Attendant

I May Destroy You

Mare of Easttown

Perry Mason

In Treatment

Shrill

The Undoing

Oslo

A Black Lady Sketch Show

Zoey’s Extraordinary Playlist

Disney+

The Mandalorian

Wandavision

The Falcon and The Winter Soldier

Hamilton

Paramount+

The Handmaid’s Tale

Pen15

Mom

Star+

This Is Us

Genius: Aretha

Apple TV+

Ted Lasso

