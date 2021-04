PREMIOS OSCAR 2021: PELÍCULAS NOMINADAS Y DÓNDE VERLAS

La ceremonia número 93 de los Premios Oscar, presentada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), honrará las mejores películas del 2020 y principios del 2021. La ceremonia está programada para llevarse a cabo en Los Ángeles, tanto en el Dolby Theatre como en el Union Station, el próximo 25 de abril del 2021; dos meses después de lo planeado originalmente, debido al impacto de la pandemia del coronavirus en la industria cinematográfica.

Inicialmente, los productores de la ceremonia esperaban que los honores fueran entregados y recibidos exclusivamente de manera presencial. Sin embargo, dados los riesgos de la crisis sanitaria y el desafío que representan los viajes internacionales; la Academia estará abierta a discursos de aceptación remota de aquellos ganadores quienes no pueden llegar a Los Ángeles.

Los criterios de elegibilidad se modificaron para tener en cuenta títulos que originalmente estaban destinados a ser debutados en cines; pero que finalmente se lanzaron directamente en video. Es la cuarta vez que se posponen los Premios de la Academia; y la primera vez desde la sexta entrega que películas estrenadas en dos años distintos serán elegibles en una misma ceremonia.

Las entregas de premios de los últimos meses han reemplazado las reuniones habituales en cenas de gala y en el escenario; por apariciones pre-grabadas, eventos virtuales, o una combinación de ambas. Las audiencias televisivas se han desplomado, con los Globos de Oro y los Grammy atrayendo los números más bajos en décadas.

Las nominaciones para los Oscar 2021 se anunciaron el pasado 15 de marzo, con el drama de David Fincher ambientado en la década de 1930, ‘Mank’, liderando la contienda con 10 nombramientos.

Le siguen ‘The Father’ de Florian Zeller; la historia del partido Black Panther, ‘Judas and the Black Messiah’; el drama en coreano ‘Minari’; ‘Nomadland‘ con Frances McDormand ; el thriller/comedia ‘Promising Young Woman’; la producción de Amazon Studios, ‘Sound of Metal’; y el corte judicial de la Guerra de Vietnam, ‘The Trial of the Chicago 7’.

TE PRESENTAMOS LAS 8 PELÍCULAS QUE COMPETIRÁN EN LA CATEGORÍA DE ‘MEJOR PELÍCULA’

‘The Father’– Florian Zeller, 2020/ Disponible en Amazon Prime Video, FandangoNOW, Apple TV, iTunes y VUDU

‘The Father’ es una película de drama del 2020 co-escrita y dirigida por Florian Zeller, basada en su obra de teatro ‘Le Père’ de 2012. Coproducción franco-británica; es protagonizada por Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell y Olivia Williams. Sigue a un anciano que debe lidiar con su progresiva pérdida de memoria.

La película fue aclamada por la crítica, que elogió las actuaciones de Hopkins y Colman, así como su interpretación de la demencia. Obtuvo seis nominaciones en los 93º Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor (Hopkins) y Mejor Actriz de Reparto (Colman).

‘Judas and the Black Messiah’– Shaka King, 2021/ Disponible en renta a través de Google Play

‘Judas and the Black Messiah’ es una biopic del 2021 sobre la traición a Fred Hampton (interpretado por Daniel Kaluuya), presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra en Chicago a fines de la década de 1960, a manos de William O’Neal ( interpretado por Lakeith Stanfield), un informante del FBI. La película es dirigida y producida por Shaka King, quien escribió el guión con Will Berson.

El título fue laureado por los críticos, quienes elogiaron la dirección de King; las actuaciones (particularmente las de Kaluuya y Stanfield) y sus temas oportunos. Obtuvo seis nominaciones en los 93º Premios de la Academia, incluida la de Mejor Película, con Stanfield y Kaluuya ambos nominados como Mejor Actores de Reparto.

‘Mank’– David Fincher, 2021/ Disponible en Netflix

‘Mank’ es una película de drama biográfico del 2020 sobre el guionista Herman J. Mankiewicz y su desarrollo del guión para ‘Citizen Kane’ (1941).

Dirigida por David Fincher, basada en un guión de su difunto padre, Jack Fincher; es protagonizada por Gary Oldman. El padre de Fincher escribió el guión en la década de 1990, y David originalmente tenía la intención de filmarlo después de completar ‘The Game’ (1997), con Kevin Spacey y Jodie Foster como protagonistas. Nunca llegó a términos y Jack Fincher murió en 2003.

Obtuvo diez nominaciones en la 93º edición de los Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor para Oldman y Mejor Actriz de Reparto para Amanda Seyfried. También recibió una lista de seis nominaciones en la 78º entrega de los Globos de Oro, incluyendo Mejor Película – Drama.

‘Minari’- Lee Isaac Chung, 2020/ Disponible en renta a través de A24’s Screening Room

‘Minari’ es una película de drama del 2020 escrita y dirigida por Lee Isaac Chung; una versión semi-autobiográfica de la educación del propio Chung. La trama sigue a una familia de inmigrantes surcoreanos que intentan triunfar en las zonas rurales de los Estados Unidos durante la década de 1980.

Recibió elogios de la crítica, y muchos la declararon una de las mejores películas de 2020. Obtuvo seis nominaciones en los 93º Premios de la Academia, que incluyen: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto.

‘Nomadland‘- Chloé Zhao, 2020/ Disponible en Disney+(a través de Star) y Hulu

‘Nomadland’ es una corte dramático de 2020 escrito, editado, producido y dirigido por Chloé Zhao.

Es protagonizado por Frances McDormand como una mujer que deja su ciudad natal en Empire, Nevada; tras perderlo todo durante una recesión económica. Se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. También presenta a David Strathairn, así como a los nómadas de la vida real Linda May, Swankie y Bob Wells, como versiones ficticias de ellos mismos. La película está basada en el libro de no ficción de 2017 Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century de Jessica Bruder.

Obtuvo elogios de la crítica por su dirección, guión, edición, cinematografía y actuaciones, especialmente de McDormand, convirtiéndose en la tercera mejor calificada de 2020 en Metacritic.

‘Promising Young Woman’– Emerald Fennel, 2020/ Disponible en Amazon Prime Video, Vudu, FandangoNow, RedBox, Apple TV, Google Play y Microsoft

‘Promising Young Woman’ es una película de suspenso y comedia negra del 2020 escrita y dirigida por Emerald Fennell en su debut como directora. Carey Mulligan interpreta a una mujer que busca vengar la muerte de su mejor amiga, quien fue víctima de violación.

Recibió críticas positivas, con elogios por su guión, dirección y la actuación de Mulligan. Obtuvo cinco nominaciones en los 93º Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Fue nombrada una de las diez mejores películas de 2020 por el National Board of Review; y Mulligan también ganó como Mejor Actriz, y recibió cuatro nominaciones en la 78º edición de los Globos de Oro.

‘Sound Of Metal’– Darius Marder, 2020/ Disponible en Amazon Prime Video, Apple TV y Rakuten TV

‘Sound of Metal’ es una película dramática dirigida y co-escrita por Darius Marder. Es protagonizada por Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff y Mathieu Amalric. La historia gira en torno a un baterista de heavy metal, quien luego de comenzar a perder la audición, desciende en una espiral vertiginosa.

La cinta recibió reseñas positivas y figuró en las listas de los diez mejores críticos de cine del 2020. Fue nominada a seis premios de la Academia, incluido el de mejor película. También fue nominada y ganó otros numerosos premios, especialmente por la actuación de Ahmed.

‘The Trial of the Chicago 7’– Aaron Sorkin, 2020/ Disponible en Netflix

‘The Trial of the Chicago 7’ es un drama jurídico del 2020 escrito y dirigido por Aaron Sorkin. Sigue a los Siete de Chicago, un grupo de manifestantes contra la Guerra de Vietnam acusados de conspiración y de cruzar las fronteras estatales con la intención de incitar a los disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Cuenta con un reparto que incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, entre otros.

Sorkin escribió originalmente el guión en 2007, con la intención de que Steven Spielberg dirigiera la película con actores mayoritariamente desconocidos. Después de que la huelga del Gremio de Escritores de América de 2007 y las preocupaciones sobre el presupuesto obligaran a Spielberg a abandonar la dirección, Sorkin fue anunciado como director en octubre de 2018, y gran parte del reparto se incorporó ese mismo mes.

