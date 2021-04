PREMIOS PULITZER: 10 AÑOS EN FOTOGRAFÍA DE REPORTAJE

En los últimos años del siglo XIX, Joseph Pulitzer destacó como la encarnación misma del periodismo estadounidense. De origen húngaro, figura intensa e indomable, Pulitzer fue el más hábil de los editores de periódicos; un apasionado cruzado contra el gobierno deshonesto; un feroz competidor con aspecto de halcón que no rehuyó al sensacionalismo en las luchas por la circulación; y un visionario que dotó de gran riqueza a su profesión.

Su innovador New York World y el St. Louis Post-Dispatch remodelaron el periodismo. Pulitzer fue el primero en reclamar la formación de periodistas a nivel universitario en una escuela de periodismo. Y ciertamente, la influencia duradera de los Premios Pulitzer en el periodismo, la literatura, la música y el teatro debe atribuirse a su perspicacia visionaria.

Al redactar su testamento en 1904, que preveía la creación de los Premios Pulitzer como un incentivo a la excelencia; Pulitzer especificó únicamente cuatro premios de periodismo; cuatro de letras y teatro; uno de educación y cinco becas de viaje. Sin embargo, sensible a la progresión dinámica de la sociedad, Pulitzer previó amplios cambios en el sistema de premios. Estableció una junta asesora supervisora y le dio poder a su discreción para:

«Suspender o cambiar cualquier tema o temas, sustituyendo, sin embargo, otros en su lugar; si a juicio de la junta dicha suspensión, cambios o sustituciones son conducentes al bien público o se hacen aconsejables por necesidades públicas, o por razón de cambio de tiempo».

Así, el Plan de Concesión, que ha regido los premios desde su creación en 1917, ha sido revisado con frecuencia. La Junta, que posteriormente pasó a llamarse Junta del Premio Pulitzer, ha aumentado el número de premios a 21 e introdujo la poesía, la música y la fotografía como temas, sin dejar de respetar el espíritu y la voluntad del fundador.

A lo largo de los años, la junta del Pulitzer ha sido a veces objeto de críticas por los premios concedidos o no concedidos. Muchos, si no la mayoría de los libros premiados no han figurado en las listas de los más vendidos; y muchas de las obras de teatro premiadas se han representado fuera de Broadway o en teatros regionales.

En el ámbito del periodismo, los principales periódicos, como The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, han cosechado muchos de los premios, pero el consejo también ha recurrido a menudo a trabajos realizados por periódicos pequeños y poco conocidos. En cuanto a las letras, el consejo se ha vuelto menos conservador a lo largo de los años en cuestiones de gusto.

Premio Pulitzer de Fotografía

El anuncio formal de los galardones, que se realiza cada abril, afirma que son otorgados por el presidente de la Universidad de Columbia por recomendación del consejo de los premios. Esta formulación se deriva del testamento del fundador; quien estableció a Columbia como sede de la administración de los Pulitzer.

Hoy, de hecho, el consejo independiente toma todas las decisiones relativas a los premios. En su testamento, Pulitzer otorgó a Columbia una dotación de 2,000,000 de dólares para la creación de una Escuela de Periodismo; una cuarta parte de la cual debía:

«Aplicarse a premios o becas para el fomento del servicio público, la moral pública, la literatura americana y el avance de la educación».

Por su parte, el Premio Pulitzer de Fotografía es uno de los reconocimientos de periodismo que se conceden anualmente. Resalta un ejemplo distinguido de fotografía de reportaje en blanco y negro o en color, que puede consistir en una o varias fotografías, una secuencia o un álbum.

El premio de Fotografía de Reportaje se inauguró en 1968, cuando el único premio Pulitzer de Fotografía fue sustituido por el de Reportaje y el «Pulitzer Prize for Spot News Photography», que pasó a llamarse «Pulitzer Prize for Breaking News Photography» en 2000.

Para la edición 2021, tal como le ha pasado al resto de premios y ceremonias alrededor del mundo; se ha decidido posponer el anuncio de los ganadores inicialmente previsto para el 19 de abril de 2021; al viernes 11 de junio del 2021, a través de una transmisión en directo por Pulitzer.org.

TE PRESENTAMOS A LOS ÚLTIMOS 10 GANADORES DEL PREMIO PULITZER DE FOTOGRAFÍA DE REPORTAJE

2011- Barbara Davidson, Los Angeles Times

Por su íntima historia sobre víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado de la violencia mortal de las pandillas en Estados Unidos.

2012- Craig F. Walker, The Denver Post

Por su compasiva crónica de un veterano licenciado con honores, que vuelve a casa después de Irak y lucha contra un grave caso de estrés postraumático. Imágenes que permiten a los espectadores comprender mejor un problema nacional.

2013- Javier Manzano, Agence France-Presse

Por su extraordinaria fotografía, distribuida por la Agence France-Presse, de dos soldados rebeldes sirios vigilando tensamente su posición mientras los rayos de luz se cuelan a través de los agujeros de bala en un muro metálico cercano.

2014- Josh Haner, The New York Times



Por su conmovedor ensayo sobre una víctima de la explosión del maratón de Boston que perdió la mayor parte de sus dos piernas y ahora está reconstruyendo su vida con mucho dolor.

2015- Daniel Berehulak, fotógrafo independiente, The New York Times

Por sus apasionantes y valientes fotografías de la epidemia del ébola en África Occidental.

2016- Jessica Rinaldi, The Boston Globe

Por la cruda y reveladora historia fotográfica de un niño que se esfuerza por encontrar equilibrio tras los abusos de aquellos en los que confiaba.

2017- E. Jason Wambsgans, The Chicago Tribune

Por una magnífica interpretación de un niño de 10 años y su madre que se esfuerzan por reconstruir la vida del niño después de que sobrevivió a un tiroteo en Chicago.

Por las impactantes fotografías que expusieron al mundo la violencia a la que se enfrentan los refugiados rohingya al huir de Myanmar. (Movido por el Consejo desde la categoría de Fotografía de Noticias de Última Hora, en la que estaba inscrito).

2019- Lorenzo Tugnoli, The Washington Post



Por una brillante narración fotográfica de la trágica hambruna en Yemen, mostrada a través de imágenes en las que la belleza y la compostura se entrelazan con la devastación. (Movido por el jurado de Breaking News Photography, donde se ingresó originalmente).

2020- Channi Anand, Mukhtar Khan y Dar Yasin, Associated Press



Por las impactantes imágenes captadas durante un corte de comunicaciones en Cachemira que muestran la vida en el disputado territorio mientras la India lo despoja de su semiautonomía.