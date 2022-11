Únete a la celebración del primer aniversario de House of Vans CDMX

House of Vans demostró que llegó para quedarse y este diciembre cumple su primer aniversario que celebrará con diferentes artistas, bandas musicales y proyectos culturales que buscan impulsar la expresión creativa. Este espacio fue creado por y para la comunidad busca fomentar en todos sus asistentes la expresión creativa. Desde su apertura en diciembre de 2021 House of Vans CDMX ha recibido a más de 40,000 asistentes que han disfrutado diferentes actividades de cada uno de los pilares de VANS: deportes de acción, música y arte.

La casa más OFF THE WALL ha sido anfitriona de más de 70 eventos de skate y BMX. Algunos de ellos fueron experiencias como el Go Skate Day, donde más de 900 personas se reunieron para celebrar el día del Skate, también hemos disfrutado de concursos de skate como el “Rey Sofá” por CHSM Media y las clases semanales para niños y adultos impartidas por escuelas de skate como Ollie School y Chilangxs Sobre Ruedas. Se han vivido también eventos de BMX como “Two Tyred”, una noche para demostrar lo mejor del BMX hosteado por Tania Torres y Serene Ropesu, iconos de la escena BMX femenil en México.

La comunidad Vans ha gozado más de 48 conciertos de diversos géneros musicales en las instalaciones de House of Vans CDMX. Bandas como Molotov, el artista británico Yunglblud, Idles y muchos otros proyectos musicales que reflejan todo el estilo OFF THE WALL, han sido parte de los talentos nacionales e internacionales que se han presentado en el escenario principal de la casa.

VANS reafirma su compromiso con la expresión creativa y el talento emergente demostrando un apoyo especial con su escenario de NEXT ERA a proyectos como The Vulture, Say Ocean y Valeria Wolf entre muchos otros. Desde su apertura, este espacio cultural ha sido albergue de grandes artistas plásticos y visuales como Helena Garza, Its a Living y Marcos Castro, este último inaugurando la galería de arte de la casa desde su apertura en diciembre de 2021.

A lo largo de este año, House of Vans CDMX ha albergado artistas como Maria Magdaleno con “Las cosas de la Noche”, y Noe Martinez con su exposición “Hacer cosas con palabras”, además de otros 21 eventos enfocados a las artes plásticas como talleres creación de personajes con Mike Sandoval, talleres de muralismo con aerosol por UNEG, workshops por Can Can Press y mucho más.

“Estamos muy emocionados de cumplir 1 año con este proyecto, para todos los que formamos parte de él, ha sido muy gratificante ver a diversas comunidades de creadores construyendo con nosotros lo que hoy es House of Vans CDMX. House of Vans llegó para quedarse y nos enorgullece lo que logramos este año. No podemos esperar a que vivan con nosotros los demás volúmenes de esta gran historia”, dijo Iñigo Perezcano Marketing Manager de Vans México.

House of Vans CDMX celebrará durará 3 semanas su 1er aniversario, empezando a lo grande con la presentación de la banda mexicana FOBIA en el escenario principal el día 1º de diciembre de 2022. Esta será una de muchas actividades que tendremos para celebrar el volumen uno de esta historia.

Consigue tu registro en la página oficial a partir del día 30 de noviembre. Para conocer qué más habrá en House of Vans CDMX síguelos en sus redes sociales entérate de las sorpresas que la casa tendrá para ti.

Recuerda que HOUSE OF VANS CDMX está abierto a todo público y sus actividades son gratuitas registrándote en su página oficial.