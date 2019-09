ESTAMOS LISTOS PARA EL PRIMER PARTIDO DE LA TEMPORADA DE LA NFL

La temporada NFL 2019 está a la puerta y los New England Patriots comenzarán de nuevo la defensa de su título desde la Semana 1 contra los Pittsburgh Steelers.

Ha sido una interesante pretemporada luego de que los Colts dieran a conocer la semana pasada una noticia que impacto a todos, el repentino retiro de Andrew Luck su Mariscal de Campo. Además de eso también algunos jugadores clave aún no firman contrato entre ellos Melvin Gordon de los LA Chargers y el running back de los Cowboys, Ezekiel Elliott.

Por su parte los Campeones del Super Bowl pasado se ven bastante bien sino es que mejor que el año pasado para su suerte juegan en la división más débil de la NFL que siempre ayuda para que lleguen sin problemas a los playoffs. Los New England Patriots son claramente el equipo a vencer en toda la NFL.

Por su parte los Kansas City Chiefs tienen todo el talento y sin duda estarán hambrientos de reivindicarse para que no les suceda lo que el año pasado cuando perdieron en los playoffs. Patrick Mahomes, es el mejor Mariscal de Campo de la NFL por lo que será interesante ver como se desenvuelve este equipo en la temporada y como aprende de los errores de la temporada pasada.

Los Pittsburgh Steelers, perdieron a dos piezas claves en su equipo, empezando por su running back Le’Veon Bell y su receptor Antonio Brown. Será interesante ver si este equipo de veteranos puede superar la pérdida de estas dos piezas clave. Creo que dejando fuera las lesiones, los Steelers pueden y serán un equipo de playoffs esta temporada.

El siguiente equipo del que quiero hablar es un equipo que ha sido el hazme reír de la NFL en los últimos 20 años. Bueno pues los tiempos cambian, los Cleveland Browns son el equipo más interesante de la temporada, un equipo al que no hay que perderle la huella.

Su Mariscal de Campo por segundo año Baker Mayfield buscará mejorar esta temporada, junto con su nuevo receptor Odell Beckham Jr. Será interesante ver en el campo de juego enfrentarse a los Browns con los Steelers por el título de la División del Norte de la AFC American Football Conference.

La AFC del Sur es la división con mayor competencia en la que ninguno de los equipos es muy fuerte o muy débil. Los Indianapolis Colts parecía que eran el equipo que se separaría de los demás equipos de su división para convertirse en un equipo élite dado que llegaron a los playoffs la temporada pasada pese a que tuvieron un comienzo 1-5.

Pero con la noticia del retiro de su QB Andrew Luck, pasan de ser un equipo élite a ser solo un buen equipo. Los Colts lucharán contra los Houston Texans y Tennessee Titans por el título de la División.

Otros equipos de la AFC que pueden sorprender incluyen a los New York Jets con su QB por segundo año consecutivo Sam Darnold y los Broncos de Denver que traen muy buena defensa.

La NFC National Football Conference, no ha cambiado mucho desde el año pasado Los Angeles Rams y los New Orleans Saints están por encima del resto. Los Saints esta temporada intentarán a como dé lugar sacar esa espina clavada de lo que sucedió el año pasado en la final de la NFC cuando perdieron por culpa de un pésimo arbitraje en el partido contra los Rams, lo que les costo el viaje al Super Bowl. No será sorpresa que estos dos equipos se enfrenten de nuevo en los playoffs del 2020 por un boleto para el Super Bowl.

Mientras que la AFC Este es la división más débil de la NFL, la NFC Norte es la división más fuerte de los pies a la cabeza. Los Chicago Bears tienen una de las mejores defensas en la NFL y su joven QB Mitchell Trubisky podrá mejorar aún más de lo bien que lo hizo la temporada pasada.

Los Green Bay Packers siempre pueden ser más competitivos porque tienen al “superman” QB Aaron Rodgers, será interesante ver como se desenvuelven con su nuevo entrenador Matt LaFleur y la nueva lista de jugadores que parece mejoró del lado defensivo. El tercer equipo en esta división con aspiraciones para los playoffs son los Minnesota Vikings. Este equipo tiene una defensa agresiva y es un equipo difícil de vencer cuando juega en casa.

En la NFC Este, destacan los Dallas Cowboys y su talentosa ofensiva así como los impredecibles y también talentosos Philadelphia Eagles. Para los Cowboys la pregunta es si lograrán llegar a un acuerdo para que firme el running back Ezekiel Elliott. La oportunidad de que los Eagles lleguen a los playoffs estará en el brazo de su QB Carson Wentz que ha batallado con una serie de lesiones desde temporadas pasadas.

Otro de los contendientes interesantes de la NFC por los playoffs son los Atlanta Falcons. Este equipo estuvo en el Super Bowl hace dos años. La pregunta es si este equipo puede demostrar que tiene una defensa agresiva y eficiente como lo demostró hace un par de temporadas.

Otro equipo que puede sorprender a más de uno son los San Francisco 49ers. No digo que lleguen a los playoffs pero como los New York Jets en la AFC, los 49’s pueden ser uno de los equipos que esta temporada demuestren que mejoraron.

La temporada NFL comienza este próximo jueves 5 de septiembre.

TE PUEDE INTERESAR

CÓMO AFECTA EL CALENTAMIENTO GLOBAL AL DEPORTE

LUCHA UNDERGROUND O LA REVOLUCIÓN DEL DEPORTE ESPECTÁCULO

PENN STATE: EL PEOR ESCÁNDALO EN EL DEPORTE

WORLD PRESS PHOTO LLEGA AL MUSEO FRANZ MAYER

LA RECTA FINAL: JUEGOS PANAMERICANOS 2019