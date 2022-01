NO TE PIERDAS LOS PRIMEROS PARTIDOS DEL 2022 RUMBO AL FIN DE LA TEMPORADA

SEMANA 17 DE LA NFL

Recapitulación de la Semana 16: Ciertamente no hay mucho que pueda destacarse de Houston esta temporada sin embargo su triunfo sobre Houston si es algo que debe recordarse esta temporada. Y qué decir de la historia que se escribió el lunes por la noche pasado cuando Miami se convirtió en el primer equipo en la historia de la liga en tener en la misma temporada 7 derrotas seguidas y 7 victorias consecutivas. Los Buffalo Bills lograron derrotar a los Patriots en New England manteniendo así sus esperanzas rumbo a los playoffs quitándole a su vez el primer lugar de la AFC Este a los Patriots.

Los mejores equipos de la semana eran los Colts, Titans y los Bengals ganaron partidos muy importantes para ellos. Los que decepcionaron fueron los Ravens, Steelers y los Chargers perdieron juegos muy importantes para sus esperanzas rumbo a los playoffs.

La temporada está por terminar y los juegos cada vez cuesta más trabajo predecirlos, no solo está la preocupación por todos los protocolos Covid ahora hay que esperar hasta el día del juego para verificar qué jugadores estarán disponible y cuáles no. De los equipos que ya aseguraron un puesto en los playoffs prácticamente hay que adivinar si darán lo mejor de sí en su siguiente juego, si decidirán que descansen algunos de sus mejores jugadores , qué tan motivados estarán para lo que resta de la temporada regular. Todos y cada uno de estos factores cuentan si quieres apostar en la NFL por las siguientes semanas.

La semana pasada en esta columna atinamos a dos de las 3 propuestas que hicimos como mejores apuestas, solo falló la de New England quienes perdieron y lograron cubrir los puntos contra los Buffalo Bills.

Las mejores apuestas que sugiero a Cobertura de Puntos (4-2) esta semana son:

1. Cardinals +5.5

2. Bengals +5.0

3. Browns -3.0

Récord a ganar: 149-87-1

Récord a Cobertura e Puntos: 134-101-2

Domingo, 2 de enero

Atlanta Falcons (7-8) @ Buffalo Bills (9-6) – Bills 14.4

Todo pinta bien en Buffalo después de que los Bills lograron un gran triunfo contra los Patriots el pasado domingo, los Falcons derrotaron a los Lions pero no pudieron cubrir los puntos. Aunque los Bills tienen tan solo 2 victorias más que Atlanta , son un mejor equipo indiscutiblemente. Buffalo aún necesita ganar sus siguientes dos juegos con sus esperanzas puestas en ganarle la División AFC Este a New England.

Y aunque Atlanta no tuvo una temporada tan mala no lograrán llegar a los playoffs así es que a estas altura solo juegan por orgullo. En esta partido los Falcons tendrán dificultad con el clima en Buffalo así como con la defensa de los Bills , así es que no esperemos ver mucha ofensiva por parte de Atlanta en este juego. Los Bills seguramente podrán anotar 30 puntos pasando por encima de la defensa de los Falcons, así es que seguramente ganarán este partido y cubrirán los puntos.

New York Giants (4-11) @ Chicago Bears (5-10) – Bears 6.0

Este no es un juego emocionante para ser honestos , ambos equipos tienen un récord 9-21 combinado. Los Giants han tenido una actuación pobre en la ofensiva durante este último mes y aunque su defensa parece sólida realmente se ha visto vulnerable las últimas semanas. Los Bears por su parte demuestran que son un equipo duro después de su victoria contra Seattle el pasado fin de semana. Es difícil imaginar que Chicago cubra los 6 puntos pero como van contra una ofensiva prácticamente inexistente que es la de New York , seguramente Chicago podrá ganar y cubrir los puntos.

Kansas City Chiefs (11-4) @ Cincinnati Bengals (9-6) – Chiefs 5.0

Ambos equipos parece que tienen todas las piezas en sus respectivos equipos en su lugar, últimamente Kansas no tuvo problemas en manejar a los Steelers el fin de semana pasado y lo mismo podemos decir de los Bengals que acabaron con la presión en su división venciendo a los Ravens. Estoy un poco sorprendido con la diferencia de puntos en este juego , debería ser un poco más amplia a favor de Kansas City. Cuando hay algo así , es mejor irse por el underdog o el no favorito, por tanto creo que Cinicnnati puede ganar y cubrir la diferencia de puntos.

Miami Dolphins (8-7) @ Tennessee Titans (10-5) – Titans 3.5

Los Miami Dolphins ganaron su 7º. Partido consecutivo el pasado lunes en prime time contra los Saints , Miami es uno de los mejores equipos en la NFL pero casi nadie habla de eso por su horrible inicio de temporada 1-7. Los Titans aunque han batallado en la ofensiva con su estrella el RB Derick Henry y su WR AJ Brown lograron el pasado jueves una victoria contra unos buenos 49ers. Ayudó que AJ Brown jugó despúes de estar fuera por su lesión, sin duda hace la diferencia en los pases. Ambos equipos necesitan este partido para sus esperanzas en los playoffs. Tomaré al equipo más descansado los Titans, el equipo de casa ganará y cubrirá los puntos.

Vegas Raiders (8-7) @ Indianapolis Colts (9-6)

De alguna forma los Raiders están en la película de los playoffs a lo cual ayudo su victoria sobre los Broncos el pasado domingo. Los Colts por su parte se lucieron en el partido que ganaron contra los Arizona Cardinals. Al ver estos dos equipos , parece que van en direcciones opuestas. Después de los Chiefs los Colts son de los mejores equipos, aunque todo indica que el QB Carson Wentz no estará en el juego por protocolo Covid no creo que eso afecte tanto, ya que la fortaleza de Indianapolis está en la poderosa forma en que atacan al correr la pelota y eso estará presente esta partido lo pueden ganar los Colts y cubrir los puntos.

Jacksonville Jaguars (2-13) @ New England Patriots (9-6) – Patriots 15.5

Los NE Patriots pusieron los pies sobre la tierra con dos partidos seguidos perdidos incluyendo el último partido que perdieron en casa contra los Bills el domingo pasado. Los Jaguars, saben todo sobre perder juegos son el equipo que ha perdido más partidos -13- en la liga esta temporada, su mayor problema es en la ofensiva no logran anotar puntos, aunque mejoraron un poco el domingo pasado lograron anotar 21 puntos a la peor defensiva de la NFL, los Jets.

Este juego que viene lo necesitan ganar los Patriots, dudo que los Jaguars estén motivados para este juego que será en territorio con clima muy frío. Creo que New England saldrá de su racha perdedora, será un juego de marcador bajo, no me sorprendería que la defensa de Bill Belichick nulifique a los Jaguars así es que a pesar de que la diferencia de puntos es alta, creo que New England la podrá cubrir.

Carolina Panthers (5-10) @ New Orleans saints (7-8) – Saints 7.0

Los New Orleans Saints prácticamente terminaron con sus esperanzas en los playoffs el lunes por la noche en el que su ofensiva no pudo hacer nada contra Miami. Ciertamente no ayudo que jugará su 4º QB debido a que tuvieron bajas por Covid y lesiones no pudieron estar sus otros 3 QB. Los Panthers por su parte ya son un equipo que no está jugando con ganas y están preparados para que termine su temporada. Estos equipos jugaron por allá de la Semana 2 y ganaron los Panthers fácilmente 26-7. Será un juego de marcador bajo, pero seguramente los Saints sacarán una victoria , aunque Carolina buscará la forma de cubrir los puntos y mantener el juego cerrado.

Tampa Bay Bucaneers (11-4) @ New York Jets (4-11) – Bucs 13.0

Felicitaciones a los Bucs ya que el fin de semana pasado lograron asegurar el primer lugar en su división. Ahora ¿cuál será su motivación para jugar los siguientes dos juegos?, pues tienen muchas motivaciones estarán jugando por la semana de descanso en la primer semana de los playoffs lo cual es ultra importante, especialmente este año con todos los casos Covid.

Los Jets ganaron en casa la semana pasada contra unos débiles Jaguars. Pero los Jets ¿tendrán la capacidad de ganar este juego? Probablemente no , Tampa Bay no tendrá mayor problema en anotar puntos a la muy pobre defensa de NY. Creo que los Jets podrán anotar algún par de puntos contra la defensa de los Bucs , pero aún así Tampa Bay ganará este juego pero quizá los Jets cubran los puntos.

Philadelphia Eagles (8-7) @ Washington Football Team (6-9) – Eagles 3.0

Washington Football Team, hizo el ridículo en su juego contra los Cowboys, incluso hubo problemas entre los mismos miembros del equipo. Es cierto que el Covid los ha afectado desde semanas pasadas, solo han acumulado partidos perdidos, enojo y frustración. Por parte de los Eagles han cambiado por completo su temporada , serán un equipo de playoffs esta temporada. Estos dos equipos no tienen mucho que se enfrentaron en la Semana 15 en la que lo Eagles lograron una victoria 27-17. Es un juego un tanto difícil de predecir, por lo que tomaré al equipo más enojado y que será el equipo de casa, tomo a Washington para ganar y cubrir los puntos.

Denver Broncos (7-8) @ Los Angeles Chargers (8-7) – Chargers 6.5

Es complicado descifrar a estos 2 equipos, los Broncos jugaron contra los Raiders el pasado domingo , se trataba de un juego que tenían que ganar si deseaban tener alguna oportunidad en los playoffs y no fue así jugaron terrible. Por su parte los Chargers solo necesitaban jugar un juego promedio para vencer a los Texans y continuar en su marcha hacia la postemporada.

Bueno, eso no paso Houston tenía otros planes y venció a los Chargers. Ahora Los Angeles están en un punto complicado necesitan ganar sus siguientes dos juegos. Yo espero ver a unos motivados y enojados Chargers mientra que Denver mostro poca resistencia contra los Raiders eso me dice que no darán mucha pelea a los Chargers , por tanto estos podrán ganar y cubrir los puntos.

Houston Texans (4-11) @ San Francisco 49ers (8-7) – 49ers 12.5

Los San Franciso 49ers regresan a casa para recibir a los Texans, después de perder un partido importante contra los Titans el fin de semana pasado. Houston saco una victoria contra todo pronóstico al vencer a los Angeles Chargers. Aunque los Texans han ganado solo 4 juegos en la temporada han mostrado algo de mejora de ofensiva en particular en pasar los juegos. Los 49ers, tienen una defensa muy sólida pero tienen una debilidad no pueden contra los pases. Si Houston le da tiempo a su QB Davis Mills para pasar el balón , creo que este partido lo podrán mantener muy cerrado incluso por debajo de los 12.5 puntos. San Francisco puede ganar este juego.

Arizona Cardinals (10-5) @ Dallas Cowboys (11-4) – Cowboys 5.5

Quien pensaría que los Cowboys tendrían un triunfo más que los Cardinals, cuando a la mitad de la temporada Arizona parecía imparable. Las cosas han cambiado y ahora Dallas ha tomado ventaja de equipos más débiles en la temporada, mientras que Arizona no toma ventaja de nadie últimamente su último partido perdido fue para Indianapolis. Este puede ser un juego de marcador alto y cerrado. Apostaría aquí por Arizona para sacar una victoria y aterrizar sus esperanzas en los playoffs, aunque Dallas pudiese ganar este juego , creo que 5.5 puntos de cobertura de puntos es demasiado para Dallas , por lo tanto los Cardinals podrán cubrir los puntos.

Detroit Lions (2-12-1) @ Seattle Seahawks (5-10) – Seahawks 6.5

Ambos equipos probablemente no pueden esperar a que termine ya la temporada. Para darle crédito a los Lions aún están jugando competitivamente a pesar de ganar solo 2 partidos en toda la temporada. Detroit una vez más cubrió los puntos en su partido contra los Falcons el pasado domingo, los Seahawks por su parte se vieron mal perdiendo contra los Bears en su último partido. Este es el último juego de la temporada de Seattle en casa y tal vez el ¿ último de Russell Wilson con el uniforme de los Seahawks? Escogería a los Seahawks a ganar y a los Lions a cubrir los puntos.

Los Angeles Rams (11-4) @ Baltimore Ravens (8-7) – Rams 3.5

Esta es otra cobertura de puntos que parece muy baja, mi pregunta es si ¿los Rams no deberían de ser favoritos por unos 7 puntos? Con o sin Lamar Jackson como QB , la ofensiva de los Ravens ha sufrido toda la temporada. La defensa de Baltimore por el contrario ha sido muy buena y es el motivo de sus victorias. Sin embargo lesiones en l defensa han dañado a los Ravens en sus últimos juegos. Creo que Baltimore dará un buen partido en contra de los Rams, la temporada de los Ravens se decide en este partido así es que harán lo necesario por tener sus esperanzas en los playoffs vivas. Baltimore cubrirá los puntos y buscará la forma de ganar el juego.

Minnesota Vikings (7-8) @ green bay packers (12-3) – Packers 6.5

Después de posicionarse como el mejor equipo de la NFL y no solo eso pero como un equipo que casi siempre cubre los puntos, Green Bay está últimas dos semanas no ha cubierto los puntos. Los Vikings por su parte llegan como equipo visitante después de perder contra los Rams en un partido que daño severamente sus esperanzas en los playoffs. Pues este equipo de Minnesota logró vencer a Green Bay y es culpable de 1 de sus 3 derrotas de esta temporada en la semana 11 con un marcador 34-31.

Los Vikings tienen ese tipo de defensa que aguanta contra un equipo como GB así es que no será un partido en el que le permitan hacer muchas anotaciones. Creo que los Packers sin embargo estarán bien motivados, para vengarse de su perdida pasada y aparte también estarán jugando por la 1ª ronda de descanso en los playoffs. Tienen suficiente motivación Green Bay para ganar y cubrir los puntos.

LUNES 3 de enero 2021

Cleveland Browns (7-8) @ Pittsburgh Steelers (7-7-1) – Browns 3.0

Ambos equipos necesitan ganar este partido y un poco de ayuda si quieren llegar a los playoffs, los Browns dieron batalla a Green Bay en su último partido que al final perdieron. Los Steelers por su parte fueron humillados por los Chiefs, como en cualquier juego es importante verificar la lista de lesionados y actualizaciones en la lista de protocolos Covid antes de apostar en el juego.

Como están las cosas hasta ahora creo que tiene más oportunidad Cleveland de ganar que Pittsburgh, al final los Browns son un equipo más talentoso. Estos dos equipos se enfrentaron en la semana 8 donde los Steelers ganaron 15-10 en juego con marcador bajo. Los Browns buscarán vengarse de su encuentro pasado podrán sacar la victoria y cubrir ligeramente los puntos, será un juego de marcador bajo.