Para empezar el año chido, este 2019 tendremos desde Califas a Primus, dándose el rol por la ciudad con su desmadre “Ambushing the Storm Tour”. El trío de Cali está promocionando su último álbum: The Desaturating Seven con un concepto sacado en formato de historieta.

Entre las rolas que estarán tocando seguramente, tendremos “Those Damned Blue-Collar Tweekers” en las que Les Claypool le pegará al bajo como es habitual.

Regularmente donde comienza el intercambio de solos en esta gira entre Les y Larry LaLonde es con “Sgt Baker” y “Too many puppies” con los que podemos ver esa continuidad en su madurez para ejecutar con sus respectivos instrumentos.

Cuando llega el momento de tocar “Candyman” es donde Les se vuelve locochón y empieza la transformación. En este canción usa el conocido bajo Whamola, el cual es usado para tocar funk-jazz lo que le da un sonido único dado de donde proviene, es una mezcla entre la whammy bar de las guitarras eléctricas y la viola, en este caso usado en la música folk o popular estadounidense, en está canción se permiten improvisar o hacer versiones extendidas de la misma.

Sí les laten las historias fantásticas, seguro querrán escuchar “The Desaturating Seven” la cual narra un historia de heavy rock surreal.

Llegando a esta parte del toquín, podremos ver a LaLonde sacando ese Steve Vai o Petrucci que viven dentro de él y tocar esos intros o terminar las canciones de una manera más progre, que por suerte no llegan a caer en ese aburrimiento infinito de virtuosidad sino que te llevan por las diferentes notas que van haciendo sonar.

En particular, este álbum va produciendo un declive de humor llegando a una parte obscura que el oyente podrá apreciar y combinado con efectos de audio y simulaciones de drones se podrá apreciar canciones como “The Dream”.

No podrá falta que durante momentos la audiencia imagine la musicalización de una pelí cuando toquen canciones como “The Ends” o “The Trek” en las que la imaginación se active y te haga sentir en una obra teatral.

Lo más importante es que como fan, siempre te harán sentir ese poder que tienen como músicos y apreciar que sigan tocando macizo como lo hacían años atrás.

