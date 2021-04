PROMISING YOUNG WOMAN Y LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN

‘Promising Young Woman’, la cruda película de suspenso/comedia de la escritora y directora Emerald Fennell (nominada a cinco premios de la Academia, entre ellos Mejor Película y Mejor Director); no sólo es una parábola ingeniosamente construida sobre la misoginia y los asombrosos costes de las agresiones sexuales, sino que es una oportunidad de inflexión para todos los hombres, incluidos aquellos que se consideran «esencialmente decentes».

Cuando el juez Aaron Persky redujo la condena del violador Stanford Brock Turner de seis años de prisión estatal a seis meses en la cárcel del condado; lo hizo basándose en que Turner era «un joven prometedor». El 18 de enero del 2015, en el campus de la Universidad de Stanford, Turner, entonces atleta y estudiante de 19 años; agredió sexualmente a Chanel Miller, de 22 años, mientras estaba inconsciente. Turner fue arrestado y puesto en libertad el mismo día después de pagar una fianza de 150 mil dólares.

🚨 ALERTA DE SPOILERS🚨

Todas las semanas, Cassie Thomas (Carey Mulligan), de 29 años de edad, visita bares y clubes nocturnos fingiendo estar borracha. Se muestra inestable, con la mirada desenfocada y arrastrando las palabras. Por lo general, no pasa mucho tiempo antes de que cualquier hombre se le acerque amablemente ofreciéndole ayuda para regresar segura a casa. Excepto que no está segura, y no la llevarán a casa.

La mayoría de las veces encuentran alguna excusa burda para conducirla a sus propios domicilios, con la esperanza de que esté tan ebria que puedan tener sexo con ella. Ignoran sus comentarios sobre no sentirse bien o querer irse a dormir. Normalmente, cuando comienzan a quitarle la ropa, su plan comienza a fallar. De repente, los ojos de Cassie se enfocan y su tono de voz se vuelve mortal. «¿Qué estás haciendo?» les pregunta. Luego, graba sus nombres en un pequeño cuaderno: está siguiendo a cada uno de ellos, un complot contra el género masculino que ideó después de que violaran a su mejor amiga.

Cassie no está borracha en lo absoluto, y el cazador está a punto de convertirse en presa. Esta es la premisa de ‘Promising Young Woman’.

🚨 FIN DE SPOILERS🚨

Emerald Fennell, quien fue productora y guionista de la serie del 2019 ‘Killing Eve’ y la actriz encargada de interpretar a Camilla Parker Bowles en ‘The Crown’; se basó en sus propias experiencias al ver cómo se aprovechaban de chicas borrachas para gestar el proyecto de ‘Promising Young Woman’.

«Es una parte muy importante de la cultura del coqueteo, lamentablemente. Y todavía no hay tanta afrenta sobre la gente que se acuesta con chicas muy borrachas. Era algo absolutamente común cuando yo crecía, y creo que probablemente en la mayoría de los lugares todavía lo es». «Espero que mejore, todavía creo que mucha gente no ha pensado en las cosas que discutimos en esta película a profundidad, o no han pensado en ese tipo de coerción suave que a menudo vemos». Emerald Fennell para BBC.

Emerald Fennell y Carey Mulligan.

Fennell ideó el concepto de la película en 2017 y vendió el guión a la productora de Margot Robbie -quien hace las labores de productora-, LuckyChap Entertainment. Según Carrie Wittmer de The Ringer, el equipo de producción eligió deliberadamente a actores masculinos que anteriormente interpretaron a personajes conocidos como buenos o saludables (Bo Burnham, Christopher Lowell), para reforzar la idea de que los depredadores pueden ser cualquiera.

Al oír la premisa y ver el tráiler, uno podría pensar que ‘Promising Young Woman’ es un manifesto feminista que «corta a todos los hombres con la misa tijera»; sin embargo, es un poco más complicado que eso. Cassie no se presenta como moralmente superior, y muchas de sus acciones son reprobables. Además, hay varios personajes femeninos en la película que también se enfrentan a la ira de Cassie por su propio comportamiento dudoso.

«Ha habido tanta gente, tantas mujeres, yo incluida, que llegado el momento no nos comportamos de la manera que debería de haber sido; no fuimos lo suficientemente comprensivos o tomamos las cosas lo suficientemente en serio.» «No creo que sea una polémica contra los hombres, pero sí contra la cultura en la que todos hemos crecido, que tiende a ponerse del lado de los hombres más que de las mujeres«. Emerald Fennell para BBC.

‘Promising Young Woman’ representa la cruda realidad de ser mujer. Todas conocemos a un buen chico que, en algún momento, revela que no es tan agradable como pensábamos. Esos «hombres agradables» son nuestros amigos, socios, familia y compañeros de trabajo: el tipo de hombres que creemos conocer, hasta el momento en que no lo hacemos más. El tipo de hombres que se exponen en ‘Promising Young Woman’.

El largometraje ya está disponible en cines seleccionados (por la crisis del Coronavirus) en territorio nacional. Además, se hará disponible para renta (ojo, no streaming) a través de Amazon Prime Video, Vudu, Google Play, YouTube y proveedores de video on demand.

