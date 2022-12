Pronósticos de Semana 15 de la NFL

Recap Semana 14: Los equipos más destacados de la semana que terminó fueron los Bills, Bengals, 49ers y los Eagles terminaron con victorias dominantes en sus respectivos partidos. Aunque también hubo lesiones, el QB de los Broncos Russell Wilson terminó el juego con una contusión. Los 49ers también han tenido una serie de lesiones y esta semana le toco su turno a Deebo Samuel en el partido que ganaron contra Tampa Bay se lastimo la pierna.

Esta semana que viene tenemos 5 juegos divisionales, el más interesante a mi juicio es el de los New York Jets y su increíble defensa viajaran a Detroit para enfrentar a los Lions , quienes han ganado 4 de sus últimos 5 juegos lo cierto es que están jugando mejor que cualquier equipo en la NFL. En la 3 apuestas sugeridas de la semana atinamos a 2 de 3 juegos y en partidos a ganar atinamos 7 de 13 juegos , fue una semana difícil para pronosticar pero aquí vamos de nuevo ahora con los Pronósticos de la Semana 15 que tomen nota esta semana hay partidos también el sábado.

Apuestas Sugeridas.

1. Packers – 8.0

2. Broncos -1.0

3. Bengals – 3.5

Jueves 15 diciembre por la Noche

San Francisco 49ers (9-4) @ Seattle Seahawks (7-6)- 49ers 3.5

Pronóstico: San Francisco a Ganar y Cubrir puntos.

Este es un gran juego para Seattle en casa contar un rival Divisional los 49ers. Una victoria para San Francisco les daría la corona de su División. Seattle perdió en la semana 2 contra SF 27-7. Sin embargo anteriormente los Seahawks habían ganado 4 partidos consecutivos contra San Francisco así es que son un equipo que juega duro contra ellos. San Francisco llega con 6 victorias consecutivas, Seattle ha batallado un poco solo han ganado 2 de sus últimos 5 partidos una de esas victorias fue contra los Rams y fue un juego que casi pierden. Este juego parece que será para San Francisco los veo ganando y cubriendo los puntos.

Sábado 17 de diciembre

Indianapolis Colts (4-8-1) @ Minnesota Vikings (10-3) – Vikings 4.0

Pronóstico: Vikings a ganar y cubrir puntos.

Indinapolis llega de su semana de descanso. Los Colts tiene muy pocas probabilidades de estar en los playoffs viendo como han jugado sus 13 juegos, los Vikings vienen de su derrota contra los Lions el domingo pasado , buscarán la victoria a como de lugar. Minnesota solo ha perdido 3 partidos en la temporada, contra 3 equipos que son buenos ofensivamente Eagles , Cowboys y Lions , como bien sabemos los Colts no son un buen equipo ofensivo pese a tener a Jonathan Taylor que es excelente corriendo la pelota dudo que los Colts logren ganar este partido. Tomaría a los Vikings a ganar este partido y a cubrir los puntos.

Baltimore Ravens (9-4) @ Cleveland Browns (5-8) – Browns 2.5

Pronóstico: Baltimore a ganar y cubrir puntos.

Los Ravens ganaron un juego clave contra un rival divisional Los Steelers buscarán hacerlo de nuevo al viajar a Cleveland y enfrentar a los Browns. En su primer encuentro en la Semana 7 , Baltimore gano 23-20 . Los Browns buscarán vengarse de su derrota y complicar la llegada los Ravens a los playoffs si es que les ganan este partido. Es interesante que los Browns sean favoritos considerando que solo han ganado 5 partidos y los Ravens tienen 9 victorias. Nos preguntamos si no deberían ser el favorito el que más partidos ha ganado. Podría ser un trampa y que Las Vegas quiera que todos vayan por los Ravens, pero no caigan en la trampa creo que lo más sensato será ir con Cleveland que ganará y cubrirá los puntos.

Miami Dolphins (8-5) @ Buffalo Bills (10-3) – Bills 6.5

Pronóstico : Bills a ganar y cubrir puntos.

Tua Tagovailoa tuvo una gran temporada pero el pasado domingo contra los Chargers la defensa realmente sufrió en un juego que los Dolphins se suponía ganarían considerando que son un equipo que amenaza con llegar a los playoffs. Las cosas no lucen bien esta semana para Miami tienen que viajar al frío Buffalo el viento y el clima realmente pueden afectar sus pases. Los Bills por su parte se hicieron cargo de su rival divisional la semana pasada y vencieron por un amplio, si los Bills ganan este juego les daría el título de su División. Al momento de cerrar la edición de este artículo la cobertura de puntos ATS es de 6.5 , si son fanáticos de los Bills sería recomendable apostar por que cubran los puntos ahora, quizá para el sábado se cubra la cobertura por 7.5 puntos. Este partido es casi seguro que lo ganen los Bills y cubran los puntos.

Domingo 18 de diciembre

Philadelphia Eagles (12-1) @ Chicago Bears (3-10) – Eagles 9.0

Pronósticos: Eagles a ganar y Bears a cubrir puntos.

El mejor equipo de la NFL está de regreso después de signos de algo de debilidad en noviembre, nuevamente están de regreso, recordemos que no lograron cubrir los puntos en 4 partidos. Los Eagles están de regreso en diciembre por mucho han ganado sus partidos a los Titans y los Giants respectivamente por un combinado de 83-33. Los Bears vienen de su semana de descanso así es que tuvieron ya tiempo extra para prepararse contra Philadelphia, este juego nos presenta a dos de los QB que corren más la pelota Jalen Hurts y Justin Fields. Creo que los Eagles estarán tan enfocados en su encuentro contra los Cowboys en la Semana 16 sus odiados rivales, por tanto no creo que estén tan concentrados en los Bears. Philadelphia debe ganar este juego pero veo a los Bear cubriendo los puntos.

Atlanta Falcons (5-8) @ New orleans Saints (4-9)- Saints 3.5

Pronósticos: Saints a ganar y cubrir puntos.

Estos dos equipos vienen de su semana de descanso , ambos equipo se enfrentaron en la Semana 1 los Saints en el Cuarto cuarto le ganaron a Atlanta lo cual fue sorpresivo ya que los Falcons pensaban que ganarían. Ambos equipo vienen de un racha mala, solo han ganado un partido de sus últimos 5 juegos y llevan dos partidos perdidos consecutivos. La diferencia en este juego para mi es Atlanta van 1-5 como visitantes mientras que los Saints tienen un récord 3-4 jugando en casa y tienen la mejor defensa entre estos dos equipos. Tomaría a New Orleans a ganar y cubrir los puntos.

Detroit Lions (6-7) @ New York Jets (7-6) – Lions 1.0

Pronóstico: Lions a ganar y cubrir puntos.

Llegamos a la Semana 15 y quién pensaría que este juego entre estos dos equipos sería de lo más entretenido. Lo cierto es que es un partido muy interesante. Los Lions vienen jugando muy bien y los Jets tienen una de las mejores defensas de la NFL. Aquí el clima puede ser un factor determinante en el estado de New York, aquí en este caso por lo regular favorecería al equipo de casa, pero lo cierto es que los Lions vienen jugando tan bien quizá es uno de los mejores equipos de la liga el mes pasado. Por tanto escogería a los Lions a ganar y cubrir la muy pequeña diferencia de puntos.

Pittsburgh Steelers (5-8) @ Carolina Panthers (5-8) – Panthers 2.5

Pronósticos: Carolina a ganar y cubrir puntos.

Ambos equipos tiene récords idénticos, como la NFC divisón Sur es tan débil, los Panthers aún tienen oportunidad de ganar su división, están solo a 1 juego detrás de Tampa Bay. Los Steelers por su lado , vienen jugando buen fútbol aunque perdieron contar los Ravens el domingo pasado. Los Panthers han ganado 4 de 5 juegos en casa donde han jugado un fútbol decente. Carolina está jugando por un lugar en los playoffs y Pittsburgh a estas alturas ya solo juega por orgullo. Carolina seguramente hará hasta lo imposible por ganar y cubrirá los puntos.

Dallas Cowboys (10-3) @ Jacksonville Jaguars (5-8) – Cowboys 5.0

Pronósticos: Cowboys a ganar y Jaguars a cubrir puntos.

Los Cowboys ganaron su juego en casa contra con unos débiles Texans lo sorpresivo fue que casi pierden el juego. Dallas necesita jugar mejor si quieren vencer a los Jaguars, Jacksonville está jugando bien venció a los Titans en Tennessee el domingo pasado. En este caso los Cowboys estarán más concentrados en su próximo partido en la Semana 16 contra los Eagles por tanto podrán ganar

Kansas City Chiefs (10-3) @ Houston Texans (1-11-1) – Chiefs 14.0

Pronóstico: Kansas a ganar y Texans a cubrir puntos.

Estos equipos van en direcciones diferentes solo hay que ver su récord, Kansas con 10 partidos ganados a diferencia de los Texans que solo han logrado ganar un partido, el fin de semana pasado los Texans mantuvieron el partido cerrado con los Dallas lograron cubrir los puntos. Los Chiefs aunque ganaron no lograron cubrir los puntos con Denver. Kansas City es un excelente equipo de fútbol pero ya no parece ser el equipo que arrasaba con el oponente. Los Texans jugarán con orgullo, saben que son el peor equipo de la NFL y creo que intentarán por dignidad hacer un esfuerzo lo cual les permitirá cubrir los puntos y dar un buen juego, lo que es casi un hecho es que Kansas ganará este partido.

Arizona Cardinals (4-9) @ Denver Broncos (3-10) – Broncos 1.0

Pronóstico: Broncos a ganar y cubrir puntos.

Este es un juego muy poco atractivo, los Cardinals viajan a Denver para enfrentar a los Broncos. Ambos equipos han dejado mucho que desear se esperaba mucho de ellos al incio de la temporada pero simplemente no lograron despegar. Aunque Denver perdió contra los Chiefs el domingo pasado si logro ser competitivo y anotar 28 puntos. La gran diferencia en este juego serán las defensas, la de los Broncos es por mucho superior a la de Arizona. Este es uno de mis pronósticos favoritos para esta semana, seguramente ganará Denver y cubrirá los puntos.

New England Patriots (7-6) @ Las vegas Raiders (5-8) – Raiders 1.0

Pronósticos: Raiders a ganar y cubrir puntos.

Los Raiders ya no se pueden dar el lujo de perder más juegos si es que tiene algo de esperanzas en los playoffs, fue sorpresivos como perdieron en el Cuarto Cuarto contra los Rams el pasado jueves. Los Patriots por su lado ganaron su partido contra los Cardinals en el Monday Night Football.New England tiene por mucho mejor entrenador y defensa que los Raiders, aunque los Raiders jugarán en su casa, tienen mejor QB y ofensiva y aparte están más descansados que los Patriots que apenas jugaron el lunes por la noche. Parecería que muchos están apostando por New England, pero en este caso los Raiders por los motivos ya mencionados parece que tienen más oportunidad de ganar y cubrir los puntos.

Tennessee Titans (7-6) @ Los Angeles Chargers (7-6) – Chargers 2.5

Pronóstico: LA Chargers a ganar y cubrir puntos.

Los Titans han perdido 3 juegos seguidos para que es un equipo descarrilado. Los Chargers ganaron contra todo pronóstico contra Miami el domingo pasado esto le dio respiro a sus aspiraciones a los playoffs. Aunque ambos equipos tienen el mismo récord, las ofensivas de ambos son muy distintas, la de Tennessee depende más de correr la pelota , la de los Chargers depende casi por completo del brazo de Justin Herbert. Los Angeles es un equipo que le cuestan detener a equipos que corren la pelota. Así es que este podría ser el partido que los Titans podrían aprovechar para ganar, aunque lo dudo por lo tanto a ganar escogería a Los Chargers y a cubrir la pequeña diferencia de puntos.

Cincinnati Bengals (9-4) @ Tampa Bay Bucanneers (6-7) – Bengals 3.5

Pronóstico: Bengals a ganar y cubrir puntos.

Los Bengals prácticamente rompieron la maldición y lograron ganar su partido pasado contra los Browns, realmente no les costó mayor trabajo y están jugando en su mejor momento en lo que va de la temporada. Tampa Bay llega a este partido como un equipo desastrozo. Su ofensiva continúa sin ubicarse como lo vimos en el partido pasado que perdieron contra los 49ers. Cincinnati ha ganado 5 juegos seguidos, los Bucanneers solo 3 partidos de sus pasados 5 juegos y no han ganado ni un partido en 4 juegos contra equipos de la AFC esta temporada. Joe Burrow y sus Bengals llegan mejor parados aquí por eso podrán ganar y cubrir puntos ni dudarlo.

New York Giants (7-5-1) @ Washington Commanders (7-5-1) – Commanders 4.5

Pronósticos: Commanders a ganar y Giants a cubrir puntos.

New York aún está en la carrera de los playoffs no están jugando el mejor fútbol últimamente los Eagles los derrotaron por una amplia diferencia apenas el domingo pasado. Los Commanders vienen de una semana de descanso, estos dos equipos jugaron apenas hace dos semanas en New York terminaron 20-20 empatados. Washington si gana se mueve por encima de los Giants por eso es un juego muy importante para ambos equipos. Los Commanders harán todo por ganar este partido pero en esta ocasión los Jets puede ser que si cubran los puntos.

Lunes 19 de diciembre

Los Angeles Rams (4-9) @ Green Bay Packers (5-8) – Packers 8.0

Pronósticos: Green Bay a ganar y cubrir puntos.

Los Rams lograron ganar un partido contra los Raiders contra todo pronóstico complicando el panorama de Vegas en los playoffs. Los Packers vienen de semana de descanso así es que llegarán con mayor preparación que los Rams. Este juego será en un clima frío y eso no ayudará a los Rams. Los Angeles dependerá de su defensa para mantener el juego cerrado, ya que recordemos que su ofensiva no es de lo mejor. Ambos equipos sabemos que no llegarán a los playoffs este año, sin embargo es un partido en Prime Time, por tanto los equipos intentarán dar un buen partido. Los Packers pueden ganar este partido y cubrir los puntos si es que logran anotar mínimo 24 puntos.

Récord a Semana 14

***Apuestas Sugeridas: 13-18-1

***A ganar: 119-73-2

***Cobertura de puntos: 95-95-5