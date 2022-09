Pronósticos Semana 2 de la NFL 

NFL Semana 1 Recap:

Comenzó la semana 1 con partidos impredecibles, 9 equipos de los 14 que han llegado a los playoffs en los últimos años perdieron sus partidos de inicio incluidos los equipos que jugaron el Super Bowl de la NFL los Rams y los Bengals. Los que impresionaron fueron los Bills, Dolphins, Vikings y Chiefs ; los que decepcionaron fueron Titans, Patriots, Cowboys y Rams.

Los Bengals y los Colts realmente no decepcionaron aunque jugaron contra equipos inferiores a ellos, los Bengals acumularon 400 yardas a la ofensiva contra los Steelers, lo que no ayudo fueron las intercepciones de su QB Joe Burrow. Los Colts empataron su partido pero como fue contra los débiles Texans es como una derrota, aunque acumularon 500 yardas ofensivamente no pudieron más que anotar 2 TD en todo el juego y fallaron un gol de campo en el OT que les hubiera dado la victoria.

Esta semana 2 los imperdibles son el jueves 15 de septiembre por la Noche los Chargers visitan a los Chiefs y en el Lunes por la Noche , los Vikings visitan a los Eagles.

La primer semana en pronósticos a ganar ( 7-8-1) y cobertura de puntos ATS ( 6-9) no me fue tan bien , pero conforme avance la temporada esperemos acertar más partidos.

Jueves por la Noche, 15 Septiembre

Los Angeles Chargers (1-0) @ Kansas City Chiefs (1-0) – Chiefs 3.5

Pronóstico: Chiefs a ganar y Chargers a cubrir puntos.

Este será uno de los mejores juegos de la semana vienen de una buena pretemporada y de una muy buena semana 1. Este partido pinta para ser una auténtica batalla campal si es así, parece que Kansas City tiene todo para ganar pero no podemos descartar tan fácilmente a los Chargers , quienes necesitarán bloquear a los receptores de los Chiefs. Si quieren ganar los Chargers también necesitarán poner mucha presión en Mahomes para quitarle su ritmo ofensivo. Este juego será de marcador bajo.

Domingo 18 septiembre

New York Jets (0-1) @ Cleveland Browns (1-0) – Browns 6.5

Pronóstico: Browns a ganar y cubrir puntos.

Los Browns la semana pasada le ganaron a su ex QB Baker Mayfield y los Panthers. Por su parte los Jets fueron los mismos de siempre en la semana 1 y no ayudo que Zach Wilson esta fuera por una lesión. Si no logra jugar Wilson nuevamente esta semana , los Browns no tendrán problema alguno en vencer a los Jets, Cleveland se espera que continúe con una ofensiva que sabe correr la pelota y vaya que lo demostraron con Nick Chubb.

Washington Commanders (1-0) @ Detriot Lions (0-1) – Lions 1.5

Pronóstico: Lions a ganar y cubrir puntos.

Los Lions comenzaron justo igual que donde los dejamos la temporada pasada, perdiendo pero cubriendo los puntos. Su QB Jared Goff y su ofensiva jugaron bien contra los Eagles pero simplemente no pudieron detener su ofensiva que los arrolló. Los Commanders por su parte ganaron su primer partido con el debutante QB Carson Wentz pero fue contra un equipo débil los Jaguars. En este partido los Lions pueden ganar y cubrir los puntos tienen ventaja de jugar en casa.

Tampa Bay Bucanneers (1-0) @ New Orleans Saints (1-0) – Bucs 2.5

Pronóstico: Saints a ganar y cubrir puntos.

Ambos equipos vienen de victorias el pasado domingo, la más impresionante fue la defensa de Tampa Bay, fueron a Dallas y aplacaron por completo su ofensiva. Los Saints por su parte no dieron su mejor juego en Atlanta y su victoria fue por un margen muy pequeño, pero si en este caso si Tom Brady es Superman , los New Orleans Saints son su criptonita, en 4 ocasiones la temporada pasada intento vencer a los Saints y no lo logró. En 4 juegos de 3, los Saints superaron a los Bucs por más de 30 puntos. Creo que ambos equipos no anotaran muchos puntos y como la historia lo marca este partido lo podrán ganar los Saints hasta que los Bucs demuestren lo contrario.

Carolina Panthers (0-1) @ New York Giants (1-0) – Giants 2.5

Pronóstico: Giants a ganar y cubrir puntos.

No se espera mucho de este partido, ni de estos equipos. Los Giants en su partido pasado lograron ganar a Tennessee ya que su defensiva hizo un buen trabajo contra el RB de los Titans , Derick Henry. Por su parte el QB de los Panthers Baker Mayfield, no pudo lograr lo que quería ganarle a su ex equipo los Browns, pero para ser justos los Panthers jugaron bien y perdieron por muy poco. Como el juego será en New York escogería a los Giants, este partido será de marcador bajo y cerrado.

New England Patriots (0-1) @ Pittsburgh Steelers (1-0) – Patriots 1.0

Pronóstico: New England y cobertura de puntos.

Estos dos equipos son parecidos, pero doy a Mac Jones y sus Patriots la ventaja sobre Mitch Trubisky y los Steelers el motivo la mayor habilidad de los Patriots en los pases. Ambos equipos tienen buenas defensas y entrenadores, en su primer juego los Steelers se fueron a tiempo extra contra los Bengals en una especie de juego de revancha , ahora en este segundo juego quizá no le pongan tanta pasión al juego y eso provocará la victoria de New England.

Indianapolis Colts (0-0-1) @ Jacksonville Jaguars (0-1) – Colts 4.0

Pronóstico: Colts a ganar y cobertura de puntos.

Esta cobertura de puntos no hace mucho sentido, es muy baja para los Colts. Es cierto que en su último partido empataron contra Houston pero lo cierto es que demostraron que tienen una buena ofensiva. Los Jaguars por su lado pudieron derrotar a los Commanders pero no lograron aguantar , si demostraron que están un poco mejor que la temporada pasada pero no lo suficiente.

Miami Dolphins (1-0) @ Baltimore Ravens (1-0) – Ravens 4.0

Pronóstico: Ravens a ganar y Miami cobertura de puntos.

Ambos equipos ganaron sus partidos el domingo, los Ravens en particular no dieron su mejor juego y aun así ganaron. Su triunfo fue más bien debido a que se enfrentaron a unos muy débiles Jets que jugaron con su backup QB. Los Dolphins hicieron lo suyo en Miami y vencieron a los Patriots. Sé que los Dolphins llevan solo 1 juego pero la ofensiva si se vio mejor que en años anteriores y no dudo que le pongan bastante presión al QB de los Ravens, Lamar Jackson.

Atlanta Falcons (0-1) @ Los Angeles Rams – Rams 11

Pronóstico: Rams a ganar y cubrir puntos.

Sé que es pronto en la temporada , pero es una oportunidad para que los Rams demuestren que tienen en su ofensiva , ya que estuvo completamente fuera de sincronía con los Bills el jueves pasado. Los Falcons por su parte de los que se esperaba poco, dieron sorprendentemente un buen juego pese a que perdieron contra los Saints. Los Campeones del Super Bowl en esta ocasión tienen días extra para prepararse ya que jugaron el pasado jueves, así es que se espera que su ofensiva no tenga mayor problema contra Atlanta. La cobertura de puntos es alta, pero seguro la podrán cubrir con un marcador que quede en unos 27-13.

Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers (0-1) – 49ers 6.5

Pronóstico: San Francisco a ganar y cubrir puntos.

San Francisco daba la impresión que seguía jugando en la pretemporada el domingo pasado en Chicago. Trey Lance batalló contra los Bears. Seattle por su parte viene de un triunfo , venciendo a su ex QB Russell Wilson quien ahora juega con los Broncos. Seattle tuvo una semana corta ya que jugo apenas el Lunes por la Noche eso quizá lo ponga en desventaja , SF históricamente juega bien contra Seattle por tanto dadas las circunstancias creo que si puede sacar una victoria y por un diferencia de unos 10 puntos.

Cincinnati Bengals (0-1) @ Dallas Cowboys (0-1) – Cowboys 2.5

Pronóstico: Bengals a ganar y cubrir puntos.

Todo pintaba para que este fuera un gran encuentro hasta que Dak Prescott QB de Dallas se lastimó en la semana 1. Ahora jugará el QB backup de Dallas, Cooper Rush ahora tendrá que ser el líder de su equipo, el problema con Dallas no solo es este cambio en el QB son visibles otras deficiencias, sobretodo de lado ofensivo. Por su parte la ofensiva de los Bengals se vio bien en el juego contra los Steelers el problema fue que Joe Burrow lanzó 4 intercepciones sellando la derrota para su equipo. En este partido los Bengals tienen la oportunidad para recuperarse y la ofensiva anotar más de 21 puntos, no estoy seguro si la ofensiva de Dallas pueda hacer lo mismo, aunque intentará todo por mantener el marcador cerrado dudo que lo logren.

Houston Texans (0-0-1) @ Denver Broncos (0-1)- Broncos 10.5

Pronóstico: Broncos a ganar y Texans a cubrir puntos.

Ambos equipos tuvieron juegos difíciles en la semana 1 y los Broncos perdieron pero los Texans empataron con los Colts. En esta ocasión los Broncos juegan en casa quizá esto les dará cierta ventaja, pero recordemos que también vienen de una semana corta apenas jugaron el lunes por la noche. Parecería un juego fácil para Denver, pero lo cierto es que con Davis Mills nunca se sabe puede poner varios puntos en el marcador, creo que los Broncos ganaran el juego pero Houston lo mantendrá cerrado, la cobertura de puntos para este juego es demasiado alta.

Arizona Cardinals (0-1) @ Las Vegas Raiders (0-1) – Raiders 3.5

Pronósticos: Raiders a ganar y cobertura de puntos.

Arizona jugará contra un equipo de la AFC Oeste por segunda semana consecutiva y como se trata de la mejor división del fútbol americano, las cosas no pintan bien para los Cardinals para empezar la temporada. Los Raiders jugaron bien contra los Chargers pero simplemente no lograron sacar la victoria. Creo que en esta ocasión Vegas puede ganar, el QB Derek Carr y Davante Adams pueden ganar y cubrir los puntos.

Chicago Bears (1-0) @ Green Bay Packers (0-1) – Packers 9.5

Pronóstico: Packers a ganar y cubrir puntos.

Quién imaginaría que en la semana 2, los Bears tendrían un partido ganado y GB uno perdido, como el año pasado empezaron mal los Packers cuando los Saints les dieron una páliza , en esta temporada le toco su turno a los Vikings. Curiosamente la temporada pasada quien no recuerda al QB de GB Aaron Rodgers decir “I own the Bears” es una frase un poco osada pero cierta. Si el juego fuera en Chicago creo que los Bears podrían cubrir los puntos, pero el partido se jugará en GB. y eso le da una ventaja increíble a los Packers quienes seguramente cubrirán también los puntos.

Tennessee Titans (0-1) @ Buffalo Bills (1-0) – Bills 9.5

Pronóstico: Bills a ganar y cubrir puntos.

Los Titans llegan a este juego con coraje y enojados de perder en su casa el juego de apertura contra los Giants. Los Bills empezaron muy bien su temporada venciendo a los Campeones del Super Bowl y como equipo visitante. Este partido será una buena prueba para la defensa de los Bills y ver si pueden detener a los Titans correr la pelota. La ofensiva de los Bills se ve peligrosamente bien. Sé que los Titans tienen una buena defensa pero si se comienzan a perder temprano en el juego , comenzarán a optar por el juego aéreo que seguramente caerá en manos de los Bills. Buffalo debe ganar este juego y seguramente cubrirá los puntos toda vez que los Titans

Lunes por la Noche:

Minnesota Vikings (1-0) @ Philadelphia Eagles (1-0) – Eagles 3.0

Pronósticos: Vikings a ganar y cubrir puntos.

Los Vikings llevan su ofensiva a Philadelphia , que cuenta con una de las mejores ofensivas que sabe correr la pelota. La diferencia entre estos dos equipos son los pases en la ofensiva de los Vikings, los Eagle en su pasado juego regalaron muchas yardas y puntos contra los Lions y eso no es nada bueno si se van a enfrentar a Minnesota. Si los Eagles comienzan a perder pronto en el juego, dudo que pueda su ofensiva tener la habilidad de un contra ataque como si la tiene la de los Vikings. Por tal motivo este partido pinta para que lo gane y cubra los puntos Minnesota.