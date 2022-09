Pronósticos Semana 4 NFL

NFL Recap de la Semana 3:

En esta temporada parece que la mayor parte de los equipos de la NFL están en igualdad de circunstancias, tan solo dos equipos no tienen triunfos los Raiders y los Texans y solo dos equipos van invictos, Miami y los Eagles. Vimos muy buenos juegos defensivamente, de los mejores 49ers vs. Broncos , en el que ganaron los Broncos 11-10 y los Packers vs. Bucs , que ganaron los Packers 14-10, con 3 futuros QB del Salón de la Fama.

Los triunfos destacados de los underdogs o equipos no favoritos fueron : Los Jaguars destrozando a los Chargers, los Colts ganando a los Chiefs, tal como lo predijimos aquí en Yaconic. Como la temporada pasada en esta columna ya llegó la hora de incluir las 3 mejores apuestas de la semana una vez que ya tenemos un panorama más claro, las mejores apuestas que recomiendo para la semana 4 son:

1. Raiders -1.0

2. Bills -3.0

3. Cowboys -3.0

Y estos son los pronósticos de la Semana 4

Jueves 29 septiembre

Miami Dolphins (3-0) @ Cincinnati Bengals (1-2) – Bengals 3.0

Pronóstico: Bengals a ganar y cubrir puntos. Lo Dolphins vienen invictos se lucieron con los Bills en un juego en que ambas defensivas frustraron los intentos ofensivos. Tua se lesionó en el juego pero de alguna forma regresó al partido, tendremos que esperar al jueves para saber si la dan luz verde para que juegue esta semana. Por parte de los Bengals finalmente como lo predijimos en esta columna ganaron su primer partido de la temporada contra los Jets , como son un mal equipo es difícil saber si realmente los Bengals están de regreso. Miami viene de un partido muy duro sobre un rival divisional por tanto quizá estarán un poco desgastados por una semana corta. Por tanto apostaría a Bengals a ganar y cubrir puntos.

Domingo 2 de octubre

Minnesota Vikings (2-1) @ New Orleans Saints (1-2) – Vikings 2.5 (Londres, Inglaterra)

Pronóstico Vikings a ganar y cubrir puntos. Este será el primer juego de la temporada en Europa, específicamente en Londres. Los Saints vienen de perder dos juegos seguidos, la ofensiva en ambos ha dejado mucho que desear . New Orleans se veía que no tenían ganas de jugar ni ganarles a los Panthers, algo pasa con el equipo ya que son capaces de dar mejores resultados y tienen una buena defensiva. Los Vikings , ganaron contra los Lions demostraron que saben anotar y sumar puntos sin importar quien sea su rival. En este partido todo pinta para que los Vikings ganen nuevamente y cubran los puntos, dudo que a la ofensiva de los Saints le alcance contra Minnesota.

Cleveland Browns (2-1) @ Atlanta Falcons (1-2) – Browns 3.0

Pronóstico: Browns a ganar y cubrir puntos. Los Browns continúan dependiendo en correr la pelota ganaron su segundo juego de la temporada contra los Steelers, tuvieron en esta ocasión mayor descanso y tiempo para preparar este partido ya que jugaron el jueves de la semana pasada. Los Falcons por fin lograron su primera victoria de la temporada contra Seattle , Atlanta está demostrando que es un equipo más competitivo que la temporada pasada. Cleveland tiene la ventaja aquí al tener un muy buena ofensiva que sabe correr el balón , la defensa de Atlante es algo débil en contra de equipos que corren el balón. Por tanto este partido lo pueden ganar los Browns en incluso cubrir los puntos ya que la diferencia de puntos es baja.

Washington Commanders (1-2) @ Dallas Cowboys (2-1) – Cowboys 3.0

Pronóstico: Dallas a ganar y cubrir puntos. Es indudable que los árbitros ayudaron a los Cowboys en su triunfo contra los Giants el Lunes por la Noches. Dallas continua como equipo dominante en su división la NFC Este al igual que la temporada pasada . Washington por su lado ha sido una decepción esta temporada al sumar a Carson Wentz como su QB. Es cierto que la ofensiva de los Cowboys no es buena pero su línea defensiva si lo es y sabe como taclear a los QB de equipos contrarios. Por tal motivo creo que Dallas ganará y cubrirá los puntos.

Seattle Seahawks (1-2) @ Detriot Lions (1-2) – Lions 6.0

Predicción: Lions a ganar y cubrir puntos. Detroit fue un equipo competitivo a pesar de su pésimo récord la temporada pasada. Este año parece que veremos la misma historia, con un equipo que cubre los puntos pero no gana como les paso en su último partido. Sin embargo esta semana son los favoritos contra Seattle , equipo que por cierto no ha dado muy buenas actuación desde su semana 1 en la que jugaron contra los Broncos. Todo apunta a que ganen los Lions pero tal vez tan solo por un TD, por tanto creo que pueden cubrir los puntos.

Chicago Bears (2-1) @ New York Giants (2-1)- Giants 3.0

Pronóstico: Giants a ganar y cubrir puntos. Quien pensaría que entrando a la semana 4, ambos equipos tendrían un récord ganador. La defensa de los Bears realmente se la jugó en casa la semana pasada contra los Texans. Los Giants por su parte llegan a este juego un poco desgastados por su semana corta ya que jugaron apenas el lunes por la Noche , NY puede ponerse al tú por tú con la defensa de los Bears sin problema y tienen la ventaja de que su ofensiva es un poco mejor y también su QB. Considero que el jugar en casa también les dará mayor ventaja , todo pinta para que los Giants ganen y cubran los puntos.

Tennessee Titans (1-2) @ Indianapolis Colts (1-1-1) – Colts 3.5

Pronóstico: Titans a ganar y cubrir puntos. Estos dos equipos se suponía que iban a competir por el título de la AFC Sur, pero apenas lograron su primer triunfo la semana pasada. La ofensiva de los Titans, recae prácticamente en su RB Derick Henry quien tuvo un excelente juego contra los Raiders. Del lado de los Colts también dependen mucho de su RB Jonathan Taylor pero la semana pasada lo que destaco fueron los pases de Matt Ryan que le dieron la victoria a su equipo contra un equipo complicado los Chiefs. La fuerte defensiva de Indianapolis será puesta a prueba , pero hasta que Tennessee pueda demostrar que son una amenza con los pases ofensivamente , creo que este partido lo ganarán los Colts y cubrirán los puntos.

Denver Broncos (2-1) @ Las Vegas Raiders (0-3) – Raiders 1.0

Pronóstico: Raiders a ganar y cubrir puntos

Ambos equipos no están jugando su mejor fútbol ahora , los Broncos no han tenido un calendario muy complicado por eso su récord 2-1 comparado al de los Raiders que no han ganado ni un partido de 3. Vegas estará ansioso de buscar por fin una victoria en este juego contra un rival divisional , si pierden este partido prácticamente tendrían que irse olvidando de tener esperanza de llegar a los playoffs esta temporada. Russell Wilson , no se ve cómodo aún en su nuevo equipo esta temporada, creo que los Raiders darán todo por ganar y cubrir los puntos.

Buffalo Bills (2-1) @ Baltimore Ravens (2-1) – Bills 3.0

Pronóstico: Bills a ganar y cubrir puntos

Es pronto en la temporada para ambos equipos pero el que pierda quedaría con un récord 2-2. La ofensiva de los Ravens ha jugado bien en la temporada sin embargo su defensa es la que ha permitido muchos puntos y jugadas. Este será el 4to juego de Baltimore contra un equipo de la AFC Este y para su mala suerte se enfrentan a los Bills. Buffalo tiene la mejor ofensiva en la NFL y su defensiva también está sólida. La ofensiva de los Ravens será una prueba para la defensiva de los Bills en este juego. Este partido será de puntaje alto, todo indica que los Bills ganarán y cubrirán los puntos.

Kansas City Chiefs (2-1) @ Tampa Bay Bucanneers (2-1) – Chiefs 2.5

Pronóstico: Kansas City Chiefs a ganar y cubrir puntos. Aunque Tampa Bay tiene un récord 2-1 , su ofensiva ha estado terrible para muestra solo han logrado 3 TD y 4 intercepciones , sin embargo su defensa es una de las mejores en la liga. Los Chiefs por su parte, vienen de una derrota contra los Colts por lo que estarán más que motivados para ganar este partido. Creo que Kansas City ganará y cubrirá los puntos, su ofensiva será mucho para los Bucanneers. Aún no se sabe dónde será el partido dado el huracán que va para Florida, habrá que estar pendientes de la nueva locación.

New England Patriots (1-2) @ Green Bay Packers (2-1) – Packers 10.5

Pronóstico: Green Bay a ganar y cubrir puntos. Mac Jones tuvo un buen juego la semana pasada contra los Ravens, desafortunadamente para los Patriots está lesionado y se perderá un par de partidos. Eso pone en duda que tantos puntos podrá anotar New England , aunque antes de la lesión de Jones, ya se veía como un no favorito. Realmente no veo como vayan anotar puntos a una de las mejores defensas como lo es la de los Packers. Green Bay, por su parte tiene sus asuntos del lado ofensivo pero lo que es un hecho es que siempre que juegan en su casa Lambau Field eso les da una gran ventaja. La cobertura de puntos es alta pero Green Bay la puede cubrir y ganar el partido.

New York Jets (1-2) @ Pittsburgh Steelers (1-2) – Steelers 6.0

Pronóstico: Steelers a ganar y Jets a cubrir puntos. Este será el juego más aburrido de la semana 4 , ambos equipos no tienen mucho que ofrecer a la ofensiva así es que será un partido de marcador bajo, aquí el mejor quizá sean los Steelers con una mejor defensa y tienen la ventaja de jugar en casa. Este es un juego no tan fácil de predecir, pero al ser la cobertura de puntos alta , puede ser que los Jets la cubran y los Steelers ganen el partido.

Jacksonville Jaguars (2-1) @ Philadelphia Eagles (3-0) – Eagles 7.0

Pronóstico: Jaguars a ganar y cubrir puntos. Esta cobertura de puntos, no le hace justicia a los Jaguars después de lo que han demostrado. Jacksonville, como equipo visitante venció a los Chargers. Los Eagles también como equipo visitante derrotaron a los Commanders en Washington. Ahora la pregunta es ¿si Philadelphia estará mejor que los Jaguars? Creo que es hora de comenzar a creer en Jacksonville, por tanto pueden ganar este partido y cubrir los puntos.

Arizona Cardinals (1-2) @ Carolina Panthers (1-2) – Panthers 1.5

Pronóstico: Cardinals a ganar y cubrir puntos. Ambos equipos están por debajo de las expectativas esta temporada. Este es otro juego en el que cualquiera de estos dos podría ganar . Los Panthers lograron su primer triunfo apenas la semana pasada contra unos Saints que jugaron terrible. Las defensivas de ambos equipos son muy parecidas pero le daría una pequeña ventaja a los Cardinals ofensivamente es por eso que creo que son lo que pueden ganar y cubrir los puntos.

Los Angeles Chargers (1-2) @ Houston Texans (0-2-1) – Chargers 6.5

Pronóstico: Los Angeles Chargers a ganar y cubrir puntos. Houston casi pudo ganar su partido la semana pasada en Chicago pero algún par de costosas intercepciones les costaron el partido. Es uno de los dos equipos que uno llevan ni una sola victoria en la temporada. Los Chargers tienen una serie de lesiones entre ellas la de su QB Justin Herbert quien no parecía el de siempre en su juego con los Jaguars. Ahora Los Angeles buscarán la victoria a como de lugar luego de perder en su casa , parece que eso les dará suficiente motivación. Los Chargers seguramente ganarán este juego si su defensa se pone a la altura y tienen un gran juego.

Lunes por la Noche

Los Angeles Rams (2-1) @ San Francisco 49ers (1-2) – 49ers 2.0

Pronóstico: San Francisco a ganar y cubrir puntos.Los 49ers perdieron su último juego contra los Broncos en Denver. Por suerte para ellos jugarán ahora en casa contra un equipo con el que por lo regular triunfan, los Rams. Los Angeles destacó en su último partido venciendo a su rival divisional , los Cardinals. Los Rams históricamente le ganan a los Cardinals , al igual que los 49ers le ganan a los Rams. Por tanto en este partido creo que San Francisco puede ganar y cubrir los puntos, será un juego de marcador bajo.

Récord de pronósticos de esta columna

A Ganar: 26-21-1

Cobertura de Puntos.: 23-25