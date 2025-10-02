Proyección gratuita en CDMX de Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem

Octubre no solo es el mes de las lunas inolvidables y los atardeceres increíbles. La agenda cultural es bastante sustanciosa y hay opciones para todos los gustos y todas las edades. Tal es el caso del evento imperdible programado para el 11 de octubre: la proyección gratuita de la aclamada película de culto, Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.

Este largometraje animado, que funciona como la visualización completa del legendario álbum Discovery (2001) del icónico dúo francés Daft Punk, regresará a la Ciudad de México para dos únicas funciones en un recinto emblemático del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La cita para revivir este clásico de la animación y la música disco-funk es el viernes 10 de octubre. Los organizadores han dispuesto dos horarios para maximizar la oportunidad de asistencia, aunque han advertido que el cupo es estrictamente limitado:

Primera Función: 18:00 horas.

18:00 horas. Segunda Función: 20:00 horas.

El evento se llevará a cabo en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta, ubicado dentro del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN, en la zona de Zacatenco. La dirección exacta es Av. Wilfrido Massieu S/N.

Una de las mejores noticias para la comunidad de seguidores es que el acceso a ambas proyecciones será completamente gratuito. Esta decisión busca democratizar el acceso a esta pieza de arte audiovisual.

Sin embargo, la organización ha sido enfática en que el cupo está restringido a 840 personas por función debido a las capacidades del auditorio. Por lo tanto, la recomendación a los fans es esencial: llegar con la máxima anticipación posible para asegurar un lugar en este evento único. Dada la popularidad de Daft Punk, se espera una alta afluencia desde varias horas antes del inicio de la primera función.

Más de 20 Años de Culto: La Fusión de Música y Anime

Interstella 5555 se estrenó originalmente en el año 2003 y es el resultado de una colaboración artística excepcional entre los músicos Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo (Daft Punk) y el legendario animador japonés Leiji Matsumoto (creador de series icónicas como Capitán Harlock).

Lo que distingue a esta obra es su formato. La película es, en esencia, un anime mudo, pues carece por completo de diálogos. La narrativa es impulsada y sostenida íntegramente por los 14 tracks del álbum Discovery, transformando las canciones en capítulos de una aventura espacial.

La trama relata la odisea de The Crescendolls, una banda pop interestelar de piel azul que es secuestrada de su planeta natal. Tras ser llevados a la Tierra por un malvado productor musical, son sometidos a un «proceso de lavado de cerebro» para borrar sus recuerdos y relanzarlos como una sensación musical global. La historia de su secuestro y eventual rescate se desarrolla al ritmo de éxitos inmortales de Daft Punk como One More Time, Aerodynamic y Harder, Better, Faster, Stronger.

Este evento representa una oportunidad dorada para que tanto los fans de la vieja escuela como las nuevas generaciones experimenten la cinta como fue concebida: en pantalla grande y con el sonido envolvente de un auditorio. Es una celebración del French Touch y el anime que promete ser una de las noches culturales más vibrantes del año en la CDMX. ¡Prepara tu agenda para esta noche de disco-funk intergaláctico el 10 de octubre!