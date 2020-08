Mira como fueron las pruebas de vestuario para La Naranja Mecánica (A Clockwork Orange), la icónica cinta del genio Stanley Kubrick.

Realmente, la producción, creatividad y la belleza del séptimo arte va más allá de la pantalla grande. Desde que surge una idea para desarrollar cierta película, hasta el más mínimo detalle de maquillaje, luz y utilería marcan la trascendencia de un filme.

La Naranja Mecánica está llena de simbolismo y arte por doquier, y precisamente el vestuario jamás podría dejarse de lado. Han pasado casi 50 años de su lanzamiento y mirar fotografías de las pruebas de vestuario que se realizaron es una experiencia muy valiosa.

La famosa película de ciencia ficción, fue lanzada en 1971; producida y dirigida por Stanley Kubrick, una adaptación fílmica de la novela homónima de 1962 escrita por Anthony Burgess.

Incluso en la época de su estreno llegó a convertirse en la cinta más polémica de la historia del cine, aunque para muchos forma parte de lo más alto en las listas de mejores películas de la historia. Además es considerado el trabajo más arriesgado y reivindicativo de Kubrick.

En las siguientes fotografías vemos a Malcolm McDowell, el actor que dio vida al personaje de Alex DeLarge, posando para algunas tomas que servirían como registro para la prueba de vestuario.

En este caso se trató exactamente de la prueba para los sombreros negros que son tan característicos de la cinta.

La vestimenta para La Naranja Mecánica ha roto las barreras del tiempo, se volvió atemporal. Se caracteriza generalmente por el uso de botas skin negras, parecidas al diseño de Dr. Martens, una camisa blanca bastante ajustada, pantalones piratas blancos, tirantes que pasan por encima la camisa, un blower hat negro (sombrero hongo) sobre la cabeza, y también un ligero maquillaje en la cara consistente en la raya de los ojos y rimmel en las pestañas.

Milena Canonero, fue la encargada de vestuario; y Stanley Kubrick narraba que le prestó una cámara para que saliera a las calles de todo Londres, en busca de ideas para el diseño de ropa que usarían.

Su inspiración la tomó directamente de los skinheads:

«Se me ocurrió un look estilizado para nuestros ‘Drugos’ y diseñé los trajes para crear una especie de imaginaria surrealista. Stanley me enseñó a tener siempre el concepto de la película».

Milena Canonero