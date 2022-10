Pulp regresará en el 2023 con 10 shows por el Reino Unido

Lo dicho, este 2022 es el año de los regresos para aquellas agrupaciones que tiene un rato que no tocan juntos, y hoy toca turno para los fans de Pulp, ya que la banda liderada por Jarvis Cocker regresará a los escenarios el próximo año, al menos en Reino Unido e Irlanda,

Esta reunión era un gran rumor entre la prensa y los seguidores de Pulp desde hace unos meses, cuando Cocker dio a entender que volverían a juntarse tras aquellos shows entre el 2011 y 2012, donde incluso visitaron México, con un gran concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, siendo una de las presentaciones más largas en la historia de la agrupación británica. De hecho, es bueno recordar que al final de aquella gira se dieron el lujo de estrenar el tema «After You», para después partirle el corazón a sus fans y cada quien tomar su camino por separado.

Pero el regreso es lo que realmente nos interesa, ya que fue en junio de este 2022 cuando en una sesión de preguntas y respuestas, Jarvis Cocker fue cuestionado sobre un post en Instagram con un clip donde se podía escuchar el sonido del público en un concierto mientras en la pantalla se leía la frase “What exactly do you do for an encore?”, de la canción “This Is Hardcore”, la cual viene en el disco del mismo nombre que el legendario grupo de britpop lanzó en 1998.

Luego de tratar de evadir la pregunta, el frontman de la banda terminó revelando que todo fue deliberadamente críptico. «Es una frase de This Is Hardcore… El año que viene Pulp va a dar algunos conciertos«. Por si fuera poco, el el baterista Nick Banks también le había dicho a los fans que mantuvieran la calma, abrazaran sus discos de Pulp y soñaran con volverse locos en algún momento de 2023.

Aunque desde aquella ocasión no se volció a tocar el tema sobre los conciertos, hasta ahora. Ya que Jarvis Cocker, Candida Doyle, Nick Banks, Steve Mackey y Mark Webber han anunciado que darán una sere de 10 presentaciones, con motivo de la celebración del 25 aniversario del álbum arriba mencionado.

«Hace tres meses, nos preguntamos: ‘¿Qué se hace exactamente para un ecore?’. Bueno… Un encore ocurre cuando el público hace el suficiente ruido para que la banda vuelva al escenario. Así que… vamos a tocar en el Reino Unido e Irlanda en 2023»

Los shows se realizarán en las ciudades más importantes del Reino Unido, como Londres, Dublín, Escocia y obviamente, Sheffield, la ciudad natal de Pulp. Sin embargo, todo indica que solamente serán estas 10 presentaciones, dejando con un sabor agridulce a sus seguidores, aunque quizá en un futuro puedan anunciar otros conciertos alrededor del mundo.