Punk in the Park: El Festival Del Año en California

Punk in the Park fue sin duda, uno de los mejores festivales del año, esta edición se realizó en California, una de las zonas más famosas de Orange County. Situado en una locación rodeado de montañas, extensos paisajes y un lugar apartado de las grandes urbes cerca de Irvine Lake. Entre las bandas más esperadas se encontraban: Pennywise, Circle Jerks, GBH, Descendents, Goldfinger, Buzzococks, The Dwarves, The Lawrence Arms, entre varios otros.

Para empezar con el pie derecho, Brew Ha Ha Productions se encargó de juntar a las cerveceras locales y regionales más importantes por lo que pudimos disfrutar de cientos de cervezas de todo tipo. La degustación ilimitada de cervezas empezó al medio día con las primeras bandas empezando a tocar a las 12:30 horas. Las bandas se presentaban una tras otra, lo que te daba una dosis de punk de alrededor de 9:00 horas continuas durante cada uno de los 2 días del festival.

Entre otras de las amenidades del festival tuvimos 3 escenarios, más de 30 bandas, la oportunidad de ver a algunos de los mejores skaters, los cuales se lucieron en las rampas instaladas por parte de Vans Vert Ramp durante el festival. De igual manera contó con lockers, foodtrucks, una gran variedad de comida, incluyendo opciones veganas para aquellos que no comemos carne, WiFi gratis durante la duración de todo el festival e incluso había un shuttle que te llevaba a la estación de tren más cercana.

Algunos de los mejores momentos del festival fue cuando Pennywise tocó: “Stand by me”, “Gimmie Gimmie Gimmie” de Black flag y “Do What You Want” de Bad Religion. Durante la presentación de The Dwarves, Madeline Lucas de Sik Sik Sicks subió al escenario, recordemos hay una colaboración en la canción de “We will dare”. Goldfinger se lució con las canciónes de “Mable” y “Here in my Bedroom” así como no podemos dejar de mencionar a los Buzzcocks quienes tocaron su clásico de 1978 “Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t’ve)”.

Después de esta magnífica experiencia no nos queda más que esperar la siguiente edición del festival en el 2024, nos vemos en Punk in the Park.