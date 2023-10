Brew Ha Ha Productions ha anunciado los horarios de las bandas para el festival que tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre en Oak Canyon Park en el condado de Orange, California, USA. Los Buzzcocks se han integrado a la alineación masiva que incluye a casi 40 bandas: Pennywise, Descendents, Circle Jerks, Goldfinger, GBH, The Suicide Machines, The Lawrence Arms, Drain, The Casualties, Scowl, The Dwarves, The Dickies, The Queers, Rotting Out, Throw Rag, Guttermouth y más.

Por otro lado tendremos Vans® Vert Ramp contará con legendarios patinadores profesionales como: Steve Caballero, Christian Hosoi, Omar Hassan, Bucky Lasek, Josh Borden, Ruby Lilley y otros junto con los mejores del BMX, incluído Rick Thorne. Sí eres mayor de 21 años también podrás disfrutar de degustaciones ilimitadas de más de 100 cervezas artesanales y otras bebidas artesanales, desde el mediodía hasta las 3:00 p. m. todos los días.

Además, Brew Ha Ha Productions ha realizado una inversión sustancial en infraestructura adicional en el recinto del festival para permitir a los asistentes acceder a WiFi gratuito para hacer uso de mensajes de texto, llamadas WiFi y acceso a redes sociales durante el festival.

Aún queda un número limitado de entradas disponibles para Punk In The Park. Los boletos de entrada general para el fin de semana están en $120 USD (más cargos). También se encuentran disponibles boletos VIP de fin de semana que brindan acceso a áreas designadas con sombra, baños mejorados y un bar VIP. Tanto la entrada general como los boletos VIP brindan acceso a presentaciones musicales y degustaciones de cerveza artesanal desde el mediodía hasta las 3:00 p. m. Las puertas se abren al mediodía todos los días para este evento para todas las edades.

