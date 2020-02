¿QUÉ ES LO QUE QUIERES? TWITTER LO TIENE

Twitter es una caja mágica que ha sobrevivido con el paso de los años a pesar de los pronósticos más pesimistas

Hasta cierto punto las redes sociales nos han facilitado la vida y nos han empujado a conectarnos con millones de personas alrededor del mundo.

En la actualidad no toda la gente tiene acceso a internet, sin embargo, según diversos estudios llevados a cabo por We Are Social y Hootsuite actualmente más del 50% de la población usa con cierta regularidad la web.

Twitter, por su cuenta, es una de las redes sociales que ha permanecido en el gusto del público a pesar de que se han lanzado varios pronósticos referentes a su desaparición.

Una de las claves de su éxito y que la hace permanecer en el radar del público es la variedad de opciones que ofrece a sus usuarios.

Es común encontrar a todo tipo de personajes navegando en la red social buscando información, promocionando sus productos o marcas, o simplemente cazando pleitos; porque hay que ser honestos, twitter se ha convertido en una especie de terapia, lo mejor, es gratis.

A través de Twitter (TW) podemos hacer prácticamente lo que queramos, ¿no me crees?

Aquí te dejamos una lista de cosas que puedes encontrar dando unos cuantos clicks.

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA ACTUALIZADAS

Puedes visitar directamente los portales de noticias o encontrarte con alguno que otro acontecimiento importante en otros lugares como Facebook.

Sin embargo, Twitter se ha convertido en una red especialmente informativa por el uso de hashtags, a través de los cuales cualquier suceso importante se vuelve rápidamente tendencia.

Como usuario, si estás buscando las actualizaciones más relevantes relacionadas con una noticia puede resultar más sencillo encontrarlas a través de la red social.

Además, los sitios de noticias suelen publicar en la red social la mayoría de su contenido y transmitir en vivo los hechos más relevantes.

VENTA DE PRODUCTOS DE TODO TIPO

Diversos usuarios promocionan sus productos a través de TW, algunos de ellos lo hacen aprovechando los seguidores que tienen o colgándose de ciertos tweets virales para publicar la información.

El éxito de la venta de su producto puede variar y dependerá, como en la vida real, de la oferta de su producto, de lo innovador y creativo, de lo llamativo, de lo práctico, etc.

Varios de ellos redireccionan a los usuarios a sus cuentas de Instagram para una mejor apreciación de sus productos.

Bolsas de tela, playeras, cuadros artísticos, instrumentos, clases de baile y hasta colocación de extensiones de glitter para el cabello.

✨ HILO DE INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTRO GLITTER HAIR ✨ pic.twitter.com/BoC42YLdtD — ✨ Brillitas CDMX glitter hair ✨ (@brillitasCDMX) January 24, 2020

QUEJAS Y SUGERENCIAS A EMPRESAS TRASNACIONALES O INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

La red social también es el lugar perfecto para hacer denuncias de todo tipo a través del uso de hashtags que llamen la atención y arrobando directamente las cuentas.

Miles de usuarios de Uber han usado esta vía para señalar irregularidades en sus viajes; empresas de alimentos han recibido fotografías con productos caducados o dañados; diversas instancias de gobierno han recibido quejas y hasta insultos por su mal servicio.

Cada que ha ocurrido un incidente importante en el Metro de la Ciudad de México con un alcance considerable, su cuenta de Twitter contesta.

Aunque esto no significa la solución de los problemas es una importante presión social para movilizar a las empresas e instituciones.

Les recomiendo altamente que en pantitlan donde esta el transborde de la linea 5 para la 1 la a y la 9 pongan unas escaleras eléctricas porque las que hay son normales y están muy altas, uno como sea las sube, pero la gente discapacitada o de la tercera edad se le dificulta mucho — Luis Roberto Barher (@robyroxo) February 6, 2020

CONECTARTE CON PERSONAJES FAMOSOS O DESTACADOS ALREDEDOR DEL MUNDO

Son muchas las figuras públicas que usan Twitter para contestarle a sus fanáticos y seguidores alrededor del mundo.

La mayoría de los presidentes tienen una cuenta (aunque sea manejada por alguien más) para señalar sus posturas con respecto a diversos temas de interés internacional o para publicar algunas actualizaciones de interés mundial/nacional.

Además de estas cuentas también podemos encontrar a actores, cantantes, deportistas, locutores, líderes de opinión, escritores, periodistas, CEO’s de diversas empresas internacionales, y la lista sigue.

Lo mejor, se puede interactuar con varios de ellos, aunque no siempre son ellos los que contesten.

Shakira & J. Lo's FULL Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show pasó los 100,000,000 vistas en menos de 4 días 🔥



Sumado a que es el video de show de medio tiempo de la NFL más visto y con más likes en la historia 🤩



Congrats #Legend 👑🌎👏🏻

💃🏼✨🎶🎉🏈 pic.twitter.com/gQz1ZyD8zb — Shakira 🏈 #SuperBowl (@simrisf) February 7, 2020

REVENTA DE BOLETOS PARA CONCIERTOS

Así es, la reventa ha dado un giro enorme, es común encontrar hoy en día mucha oferta de boletos para conciertos, algunas de estas personas compraron los tickets pero les es imposible asistir, por eso buscan recuperar el dinero.

Esto no significa que no existan estafas, hay que tomar en cuenta que es internet, y como en cualquier lugar, hay que tener precauciones y no confiar en cualquiera.

Si sabes buscar, créanme, los boletos funcionan y el intercambio es posible.

Amigos, vendo dos boletos para Metronomy en LA el 22 de febrero por si les interesa o saben de alguien — helvetica light (@keniakluna) February 2, 2020

ENCUENTROS ÍNTIMOS

Twitter no tiene filtros con el contenido sexual, permite subir fotos explícitas de los genitales o del cuerpo humano.

Esta es una gran ventaja para la gente que ofrece o busca relaciones sexuales, porque sí, esto también es posible.

Lo descubrí un día que buscaba un acontecimiento en el Metro Chabacano; resulta que si buscas esta u otra estación cercana a dicha ubicación, es común encontrar a personas poniéndose de acuerdo para estos encuentros.

Me dejaron plantada. Estoy en metro chabacano disponible hasta las 4.30pm. — Michelle (@Michelletravesc) January 31, 2020

También se pueden lograr acuerdos si se buscan las palabras de forma explícita, basta con escribir sexo y darte un brinco en los resultados.

Y tú, ¿qué es lo que quieres?, seguramente twitter lo tiene.

