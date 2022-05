¡¿Qué?! King Gizzard and the Lizard Wizard gratis en House of Vans

House of Vans anunció un concierto exclusivo y totalmente gratuito de King Gizzard and the Lizard Wizard en House of Vans CDMX el viernes 13 de mayo.

La agrupación Australiana King Gizzard and the Lizard Wizard están de regreso en México después de su presentación en el 2018. Pasaron casi cuatro años desde entonces y a lo largo de este tiempo, la banda se ha concentrado en producir y presentar más de cinco álbumes de estudio; el más reciente Omnium Gatherum (2022).

A diferencia de las anteriores, esta producción musical se caracteriza por una extraordinaria fusión de sonoridades provenientes del jazz, fuzz, soul y rock psicodélico. La armonía de este material compuesto por 16 canciones se materializa en la voz de Stu Mackenzie quién incita a experimentar sensaciones etéreas.

King Gizzard and the Lizard Wizard en House of Vans

El viernes 13 de mayo podrás ser testigo del íntimo concierto que ofrecerá la agrupación en este espacio recreativo ubicado en Rubens #6, Benito Juárez, CDMX. Además, a lo largo de esta velada podrás disfrutar de la banda invitada, The Americojones Experience, el cuarteto de la capital mexicana quien recientemente presentó su nuevo material Animal Demonio (2022); un acercamiento al cambio revolucionario que se manifiesta como un torbellino musical de locuras punk que suceden en medio de una atmósfera lisérgica.

Experimenta en vivo esta única mezcla de rock y psicodelia, acompañado del espíritu «Off The Wall» que se respira en House of Vans CDMX.

Recuerda que el concierto es de cupo limitado y de manera gratuita. Los registros se liberan el martes 10 de Mayo a las 5:00pm en https://www.vans.mx/ houseofvans

Para seguir disfrutando de manera segura en House of Vans CDMX, se pide respetar todos los protocolos COVID-19 por lo que a la entrada es importante presentar: prueba COVID-19 negativa NO mayor a 32 hrs o certificado de vacunación de vacunación completo.

#HOUSEOFVANSCDMX

Instagram