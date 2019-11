QUÉDATE CONMIGO, LO NUEVO DE ABEL IBÁÑEZ

El proyecto se formó a finales del año 2015 cuando Abel Ibañez, viajó a Australia para visitar a sus hermanos. Su plan era volver a México a finales de Febrero pero lo invitaron al concierto de Courtney Barnett en el zoológico de Sydney y, para poder ir, tuvo que posponer una semana su regreso.

Esa misma semana, a través de Tinder, conoció a Gemma Conroy –modelo y periodista mejor conocida como Meluxine– fueron juntos al concierto de Godspeed You! Black Emperor. Se hicieron novios, canceló su vuelo de regreso y formaron la banda de rock Goodnight Japan con Joel van Gastel –florista y ex-baterista de Gang of Youths– y Meredith Lane –ingeniera en Google y guitarrista.

Un año después, grabaron el EP The Kitchen Is a Dangerous Place. El disco fue producido, grabado y mezclado por Ryan K Brennan, quien ha colaborado con King Gizzard and the Lizard Wizard y Julia Jacklin.

El sencillo Microwave fue bien recibido por la prensa australiana, mientras que la canción Lolas Vuelan fue tan acogida por el público mexicano que recibieron una invitación para presentarse en Guadalajara, en el Festival Roxy 2018 junto a los Caifanes, Future Islands, Stone Temple Pilots, 2ManyDJs, entre otros.

Después de tocar en México, Abel comenzó a escribir y grabar nuevas canciones, más personales, en español y en solitario. En Noviembre 2019, lanzó su primer canción como solista: Quédate conmigo. La canción fue producida, grabada y mezclada por el australiano Fletcher Matthews y masterizada en Los Ángeles por Brian Lucey, quien trabajó en discos de Liam Gallagher, Arctic Monkeys, Cage the Elephant, The Black Keys y The Shins, entre otros. La letra de la canción fue escrita por él, al igual que la música y, en el estudio, además de cantar, también tocó las guitarras y el bajo.

Desde 2008 es director y co-editor de la revista de fotografía y literatura ERRR Magazine. También fue promotor de conciertos de bandas mexicanas como Belafonte Sensacional, Suave as Hell, Lorelle Meets the Obsolete, y de bandas internacionales como Deerhoof, Xiu Xiu, Casiotone for the Painfully Alone y Phantom Buffalo. En 2009, la editorial mexicana Magenta publicó Cerdos, su primer libro de narrativa breve. Recientemente ha trabajado en una novela/guión con planes para publicarla en 2020.

Créditos:

Retrato: Dani Hansen

Fotos en vivo: Erich Bouccan

Portada sencillo: Andrea Belmont

