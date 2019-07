QUENTIN TARANTINO ANUNCIA SU RETIRO DEL CINE

Quentin Tarantino ha expresado en reiteradas ocasiones que ya se quiere retirar del cine, todo podría indicar que esta vez si esta hablando en serio. Cada que Tarantino lo decía era en tono de broma, sin embargo, esta vez lo confirmó.

El afamado director anunció que es muy posible que haya llegado al final de su carrara cinematográfica:

«Creo que cuando se trata de películas para el cine, he llegado al final del camino, me veo escribiendo libros de películas y comenzando a escribir teatro, así que seguiré siendo creativo. Solo que creo que he dado todo lo que tengo para dar a las películas»

Quentin Tarantino comentó que planeaba retirarse con su siguiente película, eso podría cambiar si Once Upon A Time in Hollywood obtiene el éxito que espera.

«Bueno, si es realmente bien recibida, tal vez no llegue a las 10. ¡Tal vez me detenga ahora mismo! Tal vez me detenga mientras estoy por delante. Ya veremos»

La última película que ha dirigido es Once Upon A Time in Hollywood, protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo Di Caprio. Se estrenará en cines el 25 de julio.

