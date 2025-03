Radiohead: La prueba irrefutable sobre el nuevo disco de la agrupación

Las agrupaciones que llevan años fuera del foco público o sin estrenos ni indicios de tener un reencuentro para gusto de los fans parecen tener siempre ases bajo la manga. Tal es el caso del posible nuevo disco de Radiohead, una nueva especulación que surge y que ha roto el internet respecto a las teorías y añadiduras por parte de los fans. No cabe duda que sería muy emocionante tener un nuevo material de la banda inglesa, pero de momento, aquí te contamos todo lo que sabemos hasta el momento.

Los cinco miembros originales de la agrupación, es decir, Thom Yorke, Jonny y Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway se encuentran unidos nuevamente. Esto se dio, al formar una nueva entidad legal que sugiere la planeación de un nuevo disco de Radiohead. El pasado 10 de marzo, la banda conformó una nueva sociedad de responsabilidad limitada (LLP, por sus siglas en inglés) llamada RHEUK25, dejando lugar a muchos rumores.

Esta conformación de la sociedad de responsabilidad limitada, dio pie al rumor de la posibilidad de un nuevo disco de Radiohead. Todo al tiempo que se recordó que en el pasado, cuando han estado por anunciar un nuevo álbum, gira o reedición, toman la misma acción legal. Pero, ¿qué son las LLPs’? Se tratan de estructuras empresariales que combinan características de una sociedad tradicional y una corporación.

A diferencia de una sociedad tradicional, donde los socios pueden ser personalmente responsables de las deudas y obligaciones de la empresa, en una LLP, la responsabilidad de los socios está limitada. Esto significa que sus bienes personales generalmente están protegidos en caso de deudas o demandas contra la empresa. De tal manera que si se confirmará el rumor sobre el nuevo disco de Radiohead, esta sociedad tendría resguardados a sus socios de cualquier eventualidad.

Estas entidades legales le permiten a los miembros del grupo operar de manera independiente sus temas comerciales sin tener que depender de sellos discográficos o empresas externas. Y es que aunque no se ha confirmado la noticia, el historial de los miembros de la banda para manejar sus lanzamientos, sugiere que podría estar en puerta un nuevo disco de Radiohead. No hay que olvidad que Radiohead se ha manejado de manera independiente desde que se separaron de EMI/Parlophone después del álbum Hail To The Thief en 2003.

La forma de operación respecto a las LLP de Radiohead se ha visto desde 2007, año en que sacaron In Rainbows y previo a ello, fundaron Xurbia Xendless. El formato del mismo pregonaba «paga lo que quieras» a través de su sitio web. Ese álbum y lanzamientos posteriores han sido manejados en formatos físicos en asociación con XL Recordings. De tal forma que la nueva empresa, aviva el rumor sobre un nuevo disco de Radiohead.

Según una nota del medio Resident Advisor, la agencia que representa a la banda, Blueyed Pictures donó cuatro entradas para «un concierto de Radiohead de su elección». Esto para una subasta de ayuda para los bomberos de Los Ángeles organizada por Palisades High School. La subasta cerró el 17 de marzo y en la descripción explicaba que el mejor postor, podía elegir fechas y ciudad preferidas.

Para rematar los rumores acerca de un nuevo disco de Radiohead, el medio antes citado, también informó que Thom Yorke y su agrupación han estado reservando conciertos. Esto, gracias a que una fuente cercana a Radiohead ha mencionado que se encuentran buscando ciudades europeas selectas para una serie de presentaciones este otoño.