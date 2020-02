RADIOHEAD EDITARÁ UN LIBRO BASADO EN ‘KID A’

Isn’t Happening: Radiohead’s “Kid A” and the Beginning of the 21st Century estará disponible a partir del 29 de septiembre

Radiohead editará un libro basado en su emblemático álbum Kid A publicado en octubre del año 2000. El critico y periodista musical Steven Hyden fue el encargado de documentar de manera precisa todo lo ocurrido durante el tiempo de grabación.

Algunas de las revelaciones que se podrán encontrar en Isn’t Happening: Radiohead’s “Kid A” and the Beginning of the 21st Century, son el impacto que causó la salida de Kid A en la industria y cultura musical. También se podrá leer acerca del proceso creativo y la aportación que hizo cada uno de los integrantes.

Hachette Books, es la editorial encargada de lanzar este ejemplar que estará disponible en tiendas el próximo 29 de septiembre. Sin embargo ya se puede pre-ordenar a través del sitio oficial de la banda o en el siguiente link

Radiohead inauguró hace unos días su propia biblioteca,la cual contiene archivos de audio,visuales y escritos.Todas las noticias han sido bien recibidas y por un momento se pensó que Thom Yorke y compañía se encontraban trabajando en su próximo material o gira, algo que la banda ha desmentido, de hecho anunciaron que se tomarán un año de descanso.

