RADIOHEAD PRESENTA KID A MNESIA CON CANCIÓN INÉDITA

Este 2021 significa para Radiohead la celebración de dos de sus discos más representativos en su historia, hablamos de Kid A y Amnesiac, uno cumple 21 años y el otro festeja dos décadas de su salida. Por esa razón crearon una re edición de lujo titulada Kid A Mnesia, donde podremos encontrar sorpresas como “If You Say The Word”.

Así es, este tema es completamente nuevo, inédito, de paquete (cómo dijeran en un famoso programa noventero), y se estrenó precisamente este 7 de septiembre. La canción es parte de las sesiones de grabación que se realizaron a inicios de los años 2000 y que por la celebración de 20 aniversario, estará en el compilado de lados B.





Sobre Kid A Mnesia, aparte de incluir los B-Sides, también traerá los discos originales que componen ambos materiales, por lo que será un producto triple y, de acuerdo a la información que se tiene, contará con varios tracks que no pasaron el corte final en aquella ocasión, como “If You Say The Word” o “Follow Me Around” en versión de estudio y no la típica que escuchamos en conciertos o cuando realizan soundcheck.

Kid A Mnesia estará disponible a partir del 5 de noviembre en plataformas de streaming pero también en formato físico, donde el más llamativo es un vinyl de lujo en color crema acompañado por un libro de arte del vocalista Thom Yorke y Stanley Doonwood donde habrá imágenes referentes a los discos que componen este nuevo material recopilatorio. De igual forma puedes adquirir dos libros de arte por separado, el set de 3 CD’s o LP’s en color negro y una versión en cassette de las cuales sólo existirán 5000 copias y que puedes pre ordenar desde hoy mismo.





Ya entrados en “If You Say The Word”, tenemos un tema con todo el sello musical que tanto ha caracterizado a Radiohead a lo largo de su carrera, con una base suave y que te remite a un viaje cósmico aderezado por la voz tranquila y melodiosa de Thom Yorke, destacando que su potencia vocal se aprecia en todo momento. Sin duda la canción será una de las preferidas cuando vuelvan a tocar en público.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>