RADIOHEAD PRESENTA VIDEO OFICIAL DE “IF YOU SAY THE WORD”

Hace unos pocos días, el 7 de septiembre para ser exacto, Radiohead anunció que sacará una re edición de lujo de los discos Kid A y Amnesiac, el cual se titula Kid A Mnesia, y para presentarlo lanzaron el sencillo inédito “If You Say The Word”. Pues hoy es el día en que se publicó el video oficial del tema y está para volarte la cabeza.

El video fue realizado por el cineasta noruego Kasper Häggström, y nos presenta una visión cruda de la realidad que viven millones de personas que pertenecen al sector laboral de oficina. Y es que el audiovisual más que visibilizar que el sistema ha ido comiendo el espíritu libre de la gente, también es una crítica a nosotros mismos que nos hemos dejado comer por el gran ojo en lugar de perseguir los sueños o simplemente ser alguien con mayor libertad a la hora de decidir y no estar dependiendo ni engrosando los bolsillos de otros.

Todo esto es porque “If You Say The Word” nos presenta a un par de hombres muy al estilo cazador o buscador de caballos cimarrones, atrapando a otras personas vestidas de traje sastre, a quienes van lazando uno por uno para meterlos en un camión y llevarlos a la gran urbe, darles un portafolio y dejarlos ahí, sin saber qué hacer hasta que imitar es la única opción viable. La mirada de los atrapados está perdida, sin ilusiones ni esperanzas, toda la libertad que conocían se les acabó.

La base musical del tema deja en claro que la soledad personal es algo con lo que quisieron experimentar y vaya que le resultó a la banda liderada por Thom Yorke, ya que tan sólo en un par de horas ya supera las 50 mil reproducciones en Youtube. Por lo que seguramente las ventas del Kid A Mnesia estarán más que aseguradas.

Recordemos que “If You Say The Word” pertenece a las sesiones de grabación entre los discos Kid A y Amnesiac, quedando fuera del corte final pero apareciendo con bombo y platillo para esta edición de lujo que sirve para celebrar los 20 años de salida de ambos materiales.

