Radiohead sorprende a sus fans y lanza una nueva plataforma con archivos en línea de toda su trayectoria, bajo el nombre de Radiohead Public Library (Biblioteca Pública de Radiohead). Donde podrás encontrar rarezas nunca antes de los británicos.

A través del sitio oficial radiohead.com, descubrirás un amplio material extraído de cada uno de los álbumes de estudio de la banda, incluidos videoclips, actuaciones en vivo transmitidas por televisión, obras de arte y los entre otras curiosidades.

«Radiohead.com siempre ha sido exasperantemente poco informativo e impredecible. Ahora, lo hemos convertido en algo increíblemente informativo». Radiohead

Y por si fuera poco, para completar la experiencia, todos los visitantes pueden crear su propia tarjeta de la biblioteca real para descargar. La cual tendrá un código QR que lleve al titular al sitio web, esto por protección de datos.

En cuanto a mercancía oficial, Radiohead no hizo esperar a sus seguidores y aquí va otro detalle: todos los diseños de cada época en la historia del grupo pueden personalizarse en la misma página.

Regresando al tema del contenido digital, cada uno de los cinco miembros de Radiohead hará una selección del material de archivo para sus canales a través de sus redes sociales cada semana.

Como canciones que anteriormente no estaban disponibles en ninguna parte; por ejemplo, su primer lanzamiento, Drill EP de 1992; o la canción de 2005 «I Want None of This» extraída de la compilación Help! A Day in the Life; y el lanzamiento en 2011 de Tkol Rmx 8.