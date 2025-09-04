Radiohead regresa: Así confirmaron su primera gira después de 7 años

Después de una espera de siete años, Radiohead ha confirmado lo que muchos fans anhelaban: su regreso a los escenarios. La banda liderada por Thom Yorke ha anunciado una gira europea. Que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de este año. La noticia, que ya era un secreto a voces, ha emocionado a sus seguidores en todo el mundo. La especulación sobre una posible reunión se desató en marzo, cuando la banda formó una nueva imagen comercial, un movimiento que indicaba nueva actividad. El rumor se intensificó con el lanzamiento de «Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)» a principios de julio. Y con una serie de misteriosos folletos que aparecieron en varias ciudades del mundo.

El esperado regrerso de Radiohead

La gira incluirá paradas en Londres, Berlín, Madrid, Bolonia y Copenhague, con cuatro noches en cada ciudad. Este anuncio marca el final del hiato más largo en la carrera de la banda. Que se remonta a 2018, tras la gira de su aclamado álbum «A Moon Shaped Pool». Durante estos siete años, los miembros de Radiohead han tenido sus proeyctos alternos. Thom Yorke, en particular, ha estado muy activo, lanzando su álbum solista «Anima» y formando The Smile. Su exitosa banda con Jonny Greenwood y Tom Skinner, con la que han publicado tres álbumes de estudio. Yorke también ha incursionado en la composición de bandas sonoras para películas como Suspiria y Confidenza.

Por su parte, Jonny Greenwood continuó su prolífica carrera como compositor, creando la música para películas como Spencer, El poder del perro y Licorice Pizza. Los otros miembros, Ed O’Brien y Philip Selway, también lanzaron sus propios proyectos en solitario. Ante la noticia, el baterista Philip Selway compartió un emotivo mensaje con los fans, explicando que el regreso se sintió natural. “El año pasado, nos juntamos a ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, se sintió muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en los cinco”, escribió. Selway añadió que este reencuentro los motivó a planear algunos conciertos, aunque por ahora solo serán estas fechas.

Todo sobre Radiohead Tour 2025

La venta de entradas se realizará a través de un registro en el sitio web oficial de Radiohead, que se abrirá el 5 de septiembre. En la era digital, donde los anuncios se hacen con clics y publicaciones virales, Radiohead optó por un método inusual y nostálgico para anunciar su regreso. Desde principios de septiembre, los fans en Europa se han topado con folletos misteriosos pegados en las calles de Madrid, Londres, Berlín, Copenhague y Bolonia. Sin un logo oficial o una firma explícita, los carteles, de diseño sobrio y reconocible, han sido la primera pista del regreso de la banda a los escenarios.

Rápidamente, las imágenes de estos folletos inundaron las redes sociales, desatando la euforia y la especulación entre sus seguidores. Los folletos detallan fechas concretas en las ciudades mencionadas, sugiriendo una gira europea que se extenderá de noviembre a diciembre de 2025.

Un anuncio al estilo Radiohead

Los folletos parecen confirmar cuatro conciertos en Madrid (4, 5, 7 y 8 de noviembre), que los rumores sitúan en el Movistar Arena. Le siguen fechas en Bolonia (del 14 al 18 de noviembre), Londres (del 21 al 25 de noviembre), Copenhague (del 1 al 5 de diciembre) y Berlín (del 8 al 12 de diciembre). Esta estrategia de comunicación, que se aparta de los tradicionales comunicados de prensa, es un reflejo de la naturaleza artística de la banda, que a menudo prefiere dejar que su arte hable por sí mismo. En lugar de un anuncio formal, han optado por crear una experiencia de descubrimiento para sus fans, recompensando la curiosidad y la dedicación de quienes siguen de cerca cada movimiento.