RAGE AGAINST THE MACHINE REGRESARÍA A LOS ESCENARIOS EN 2020

Medios de comunicación estadounidenses informaron que Rage Against the Machine se reuniría para una serie de conciertos. Encabezarán la edición 2020 del Coachella Valley Music and Arts Festival. La noticia surgió luego de que la cuenta de Instagram rageagainstthemachine compartiera una fotografía de las movilizaciones de la marcha de Chile, con una series de fechas que ya están confirmadas.

Forbes publicó que la banda Rage Against the Machine se reunirá después de nueve años para una serie de conciertos, mismos que fueron confirmados por Wayne Kamemoto «Las redes sociales de la banda son precisas». La agrupación de rap metal conformada por Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk anunciaron fechas: el 26 de marzo en El Paso Texas; 28 en Las Cruces Nuevo México; el 30 en Phoenix, Arizona; en Indio, California en el festival Coachella a mediados de abril.

Rage Against the Machine tendría pensado ofrecer más conciertos el próximo año y no solo los que están confirmados hasta el momento. La última vez que tocaron juntos fue en el festival L.A. Rising Los Angeles Coliseum en 2011. Sus integrantes mantuvieron proyectos por separado, Zack de la Rocha lanzó temas como solista, Morello, Wilk y Commerford decidieron asociarse con con Chuck D y DJ Lord y formaron Prophets of Rage en 2016.

La banda Rage Against the Machine participó en la primera edición de Coachella en 1999, encabezó el festival en 2007, luego de anunciar su regreso después de siete años separados. La agrupación continuó dando conciertos en varios festivales alrededor del mundo hasta su separación en 2011.

Su estilo característico es una fusión de heavy metal y hip hop. Son conocidos por el contenido sociopolítico de sus canciones, en contra del capitalismo, la guerra y la globalización.

