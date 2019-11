RAGE AGAINST THE MACHINE PODRÍA VISITAR LATINOAMÉRICA EN 2020

Recientemente Rage Against The Machine anunció su regreso con su participación en Coachella Valley Music and Arts Festival en el 2020.

Al poco tiempo RATM anunció las nuevas fechas de sus shows en Estados Unidos a través de una fotografía capturada en Santiago de Chile donde se puede observar parte de las protestas en contra del presidente Sebastián Piñera.

https://www.instagram.com/p/B4Tw4qFlA3D/

Ahora según el medio chileno La Tercera, la banda californiana se encuentra en negociaciones con promotores chilenos para realizar algunas presentaciones en el país andino.

En caso de que RATM confirme la extensión de su tour a Latinoamérica podría recorrer no solamente Chile sino también Argentina, Brasil, Perú y terminar en México; esperemos que las negociaciones lleguen a un buen acuerdo.

El líder de la banda, Tom Morello es conocido por su cercanía con diferentes activistas latinoamericanos, por lo que la reunión de la agrupación llega en uno de los momentos más importantes en medio de diversos conflictos sociales.

La primera separación de la banda ocurrió en el 2000, Tom Morello impulsó su proyecto musical Audioslave con Chris Cornell; posteriormente Rage Against volvió a los escenarios para separarse nuevamente en el 2011.

Ahora con el anuncio de su regreso son varios los fanáticos de la agrupación que esperan verlos en vivo. Nosotros cruzamos los dedos para que su tour por Latinoamérica sea una realidad.

