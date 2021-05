Rage Against The Machine, se ha pronunciado a través de sus redes sociales, la banda de metal alternativo se solidariza con el pueblo palestino en estos momentos tan espantosos que vive por los ataques israelitas. Y es que los músicos a pesar de no poder salir a los escenarios a gritar su descontento, se han hecho presentes en su cuenta de Twitter.

El conflicto entre Palestina e Israel

Es bien sabido que Rage Against The Machine, es un grupo muy activo siempre que se tratan problemas mundiales delicados. El enfrentamiento que cada vez se agudiza más por parte del ejército israelí y los militantes palestinos en Gaza ha dejado cientos de muertos y heridos. Según el New York Times, más de 1000 cohetes fueron lanzados desde Gaza el pasado 12 de mayo.

Es un hecho tremendo e inhumano, pues inocentes que habitaban las zonas civiles son los que están pagando los platos rotos entre ésta horrible pelea.

Lo que la banda publicó en su Twitter fue lo siguiente:

«La violencia y las atrocidades que estamos presenciando en Sheikh Jarrah, el complejo de Al Aqsa y Gaza son una continuación de décadas del brutal apartheid y la ocupación violenta de Palestina por parte de Israel. Nosotros apoye al pueblo palestino en su resistencia a este terror colonial en todas sus formas. #Palestina libre» Rage Against The Machine

Jerusalén, la ciudad es el centro del conflicto. Todo se desató en leo último mes, cuando hubieron varios enfrentamientos por parte de los israelíes para bloquear algunas reuniones palestinas al comienzo del mes sagrado musulmán del Ramadán. El caos y éstas tensiones explotaron cuando hubo un intento de desalojar a seis familias árabes de sus hogares en Sheikh Jarrah, Jerusalén Oriental.

Aparte de Rage Against The Machine, varias figuras importantes de la industria musical como Halsey, Rihanna, Tom Morello, Roger Waters, entre otros. Se sumaron con mensajes en desacuerdo con la violencia y de apoyo a Palestina.