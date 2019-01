CONFERENECE CHAMPIONSHIP: RAMS vs SAINTS

¿Quiénes irán al Super Bowl LXVIII?

A estas alturas nadie puede rebatir que estamos ante los mejores 4 equipos de fútbol americano de la temporada. The Rams, Saints, Patriots y los Chiefs juntos acumulan un récord de 53 partidos ganados y tan sólo 15 partidos perdidos en la temporada (incluyendo los playoffs ).

Lo que hace estos próximos partidos tan interesantes es que los Rams visitaron a los Saints el pasado 4 de noviembre y perdieron 45-35 a su vez los Chiefs jugaron contra New England y también perdieron con un 43-40.

El domingo 20 de enero 2019, se enfrentarán de nuevo estos 2 equipos y muchos expertos del fútbol americano anticiparon que serán juegos con marcadores muy altos.

Empecemos por el juego que se disputa por el Campeonato por la AFC, en el que los New England Patriots visitan a los Kansas City Chiefs. A primera vista esto parece como un clásico duelo entre Quartebacks por un lado el veterano QB Tom Brady con los Patriots y por el otro lado el joven QB de los Chiefs, Patrick Mahomes.

A lo largo de su carrera Tom Brady ha tenido un excelente desempeño en partidos importantes, no hay duda que los Patriots serán capaces de anotar algunos puntos en contra de lo Chiefs cuya defensa está en el puesto No. 27.

Sin embargo no estoy convencido de que New England pueda contener a la ofensiva de los Chiefs, no solo Kansas City tiene buenos corredores como con Damien Williams que corrió 129 yardas la semana pasada, también cuentan con Tyreek Hill y Sammy Watkins y con uno de los mejores receptores Travis Kelce quien lleva 3 temporadas consecutivas con más de 1000 yardas de pase.

Los Patriots y su récord de 3-5 esta temporada habla por sí solo pero si New England tiene una ventaja es su entrenador la leyenda, Bill Belichek. Nadie como él ha sabido sacar lo mejor de su equipo, con planes de juego magistrales que han permitido el éxito de su equipo a lo largo de la década.

Dado que los Patriots batallan como visitantes y que Kansas City es uno de los estadios más difíciles por visitar y ganar, creo que los Chiefs ganarán con un marcador alto y asegurarán con esto su boleto para el Super Bowl.

Los LA Rams y New Orleans Saints será una batalla entre dos equipos que saben anotar. El promedio de los Rams es de 33 puntos por juego y de los Saints es de 31.3 por juego, aunque los dos equipos son buenos para los pases, es en el juego por tierra en donde se le pondrá tono al juego.

El promedio de los Rams es de 140 yardas por juego y de los Saints muy parecido es de 132 yardas por juego, en particular con Los Rams las yardas que se corrieron por juego lo pudimos ver en el partido contra los Dallas Cowboys, como equipo los Rams corrieron un total de 273 yardas en contra de una de las mejor defensivas de la NFL. C.J.

Anderson corrió un total de 123 yardas y la súper estrella Todd Gurley 115 yardas, no solo corrieron el balón contra los Cowboys también su defensa era prácticamente un muro que contuvo a uno de los mejores running backs Ezekiel Elliot.

Por su parte los Saints tienen un par de estrellas como running backs en Mark Ingram y Alvin Kamara. Kamara ha sido pieza clave en la ofensiva de los Saints no solo corriendo unas 883 yardas sino también al recibir 81 pases por 709 yardas.

También tenemos el Quarterback Drew Brees (que cumplió 40 años el 15 de enero) cuyo pases van a su receptor favorito Michael Thomas que ha atrapado 85 pases por 1405 yardas.

Sin duda los Saints tienen la ofensiva que puede darle a los Rams problemas defensivos como lo vimos en el juego del pasado 4 de noviembre. Los buenos equipos hacen ajustes y aprenden de sus errores espero que los Rams lo hagan.

No tienen mejor pista en cómo detener a la ofensiva de los Saints que observando como Dallas Cowboys le ganó a los Saints y solo les permitió anotar 10 puntos.

Ese partido del 29 de noviembre fue uno de los peores para Drew Brees pasó solo 127 yardas, la defensa de Dallas presionó justo en el medio de la ofensiva de los Saints llegando directamente a la cara del no muy alto (1.83cm) QB Drew Brees, que no solo no tuvo tiempo de lanzar el balón tampoco podía ver por encima de los jugadores de la defensiva que eran más altos.

Sin duda Rams vs Saints será un gran juego para ver, a pesar de lo jugadores ofensivos en cada equipo creo que el marcador será más bajo que el 45-35 del pasado 4 de noviembre.

Al final podría ver a cualquiera de estos dos equipos ganar, sin embargo mi dinero está con los LA Rams.