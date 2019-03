REBELIÓN EN LA GRANJA SERÁ ADAPTADA PARA UNA SERIE DE NETFLIX

La famosa novela de George Orwell, Animal Farm (Rebelión en la granja), publicada por primera vez en Inglaterra el 17 de agosto de 1945 será adaptada en una serie de Netflix. Fue en agosto del año pasado cuando supimos sobre la adquisición de los derechos para una adaptación por parte del gigante del streaming.

La cinta será dirigida por Andy Serkis (Breathe, Mowgli: Legend of the Jungle), quien también oficiará de productor junto a Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes), Rafi Crohn (Surveillance, Tales from the Loop), Adam Kassan (Black Mass: Estrictamente criminal, Away) y Jonathan Cavendish (la saga de Bridget Jones).

El acuerdo de Netflix reunirá a Serkis con Reeves después de que ambos trabajaran juntos en Dawn of the Planet of the Apes y War for the Planet of the Apes, dos películas que fueron dirigidas por Matt, quien a comienzos de este año firmó un acuerdo que le dará al gigante del streaming un primer vistazo exclusivo de cualquier película que él quiera producir o dirigir directamente a través de su compañía de producción, 6th & Idaho.

“Estamos increíblemente entusiasmados de haber encontrado finalmente el hogar creativo perfecto en Netflix para este trabajo extraordinario de George Orwell”, dijo Serkis en un comunicado. “Además de eso, reencontrarse con mi gran amigo Matt Reeves, con su aguda sensibilidad, inteligencia narrativa y honestidad y dominio en este ámbito, es tener el mejor escenario para nuestra larga pasión por traer esta fábula a la vida”.

Cavendish dijo que la intención es llevar “Animal Farm a la pantalla de una manera totalmente contemporánea, lo que resaltará la asombrosa relevancia hoy en día del poder satírico y dramático del clásico re-imaginado de Orwell”.

Por su parte, Reeves dijo:

“Andy es un artista increíble, es verdaderamente una fuerza de la naturaleza y un alma hermosa. Poder volver a trabajar con él, y con Jonathan y Netflix para ver al cuento clásico de Orwell cobrar vida de una manera totalmente nueva y emocionante es un sueño absoluto”.

Se espera que la cinta ya esté disponible en la plataforma a inicios del segundo semestre de este 2019.

