Recap de la semana 11 y pronósticos de la semana 12 de la NFL

Semana 11 Recap: Tuvimos varios juegos interesantes esta semana pasada, los Eagles lograron vengarse de los Chiefs el lunes por la noche, también vimos equipos de la AFC específicamente los Bengals y los Chargers perder sus partidos lo que indica que estos dos equipos podrán llegar a los playoffs esta temporada. Cincinnati tenía esperanzas de llegar al Super Bowl pero la lesión de su QB Joe Burrow tiro por la borda cualquier esperanza incluso de llegar como Comodín a la postemporada. Los Steelers y los Seahawks perdieron en partidos muy cerrados así es que siguen a la caza de un lugar en los playoffs, la Semana 12 es importante para ambos, los Steelers viajarán a Cincinatti ante unos Bengals sin Burrow y los Seahawks se enfrentan en casa a los 49ers.

Esta semana 12 ningún equipo descansa y lo mejor este jueves tendremos 3 partidos por el Día de Acción de Gracias Thanksgiving Day y el viernes un partido por el Black Friday. De la NFC Oeste los 49ers viajan a Seattle para enfrentarse a los Seahawks. El otro partido son los Jaguars enfrentando a sus rivales divisionales Houston y temprano el partido de Green Bay enfrentando a los Lions.

En los pronósticos de la semana 11 en esta columna en partidos a ganar atinamos a 11 con un récord 11-3 lo cual es muy bueno, en cobertura a puntos no nos fue tan bien atinamos 7 , con un récord 7-7. En las mejores apuestas sugeridas a cobertura de puntos atinamos a dos partidos 2-1.

Mejores apuestas sugeridas a Cobertura de puntos (ATS)

1. 49ers -7.0

2. Lions -7.5

3. Commanders +13.5

Y estos son los pronósticos de la Semana 12…

Jueves 23 de noviembre. Juegos Acción de Gracias / Thanksgiving Day Games

Green Bay Packers (4-6) @ Detroit Lions (8-2) – Lions -7.5

Los Packers lograron ganar en casa la semana pasada contra los Chargers, los Lions no se vieron tan inspirados como esperábamos con una victoria no tan apabullante contra los Bears. En partidos pasados los Lions son un equipo que Green Bay siempre vence, pero esta temporada parece que Detriot tiene mejor equipo para vencer a los Packers.

Pick: Lions a ganar y cubrir.

Washington Commanders (4-7) @ Dallas Cowboys (7-3) – Cowboys -13.5

Los Commanders perdieron contra unos débiles Giants en casa la semana pasada, los Cowboys aplastaron a los Panthers en Carolina. Washington perdió sobretodo por 6 balones perdidos . Dallas por su parte es 1-3 en sus últimos 4 partidos en Thanksgiving y esa última victoria fue el año pasado contra los Giants. Los Cowboys pueden ganar este juego pero Washington podrá mantener el marcador cerrado y cubrir puntos.

Pick: Cowboys a ganar y Washington a cubrir puntos.

San Francisco 49ers (7-3) @ Seattle Seahawks (6-4) – 49ers -7.0

Este es un gran juego divisonal para los 49ers si ganan este juego estarán muy cerca ya de ser líderes de División. Los Seahawks no se han visto muy bien últimamente y perdieron un juego muy cerrado contra los Rams el fin de semana pasado. San Francisco ganó sus últimos dos partidos desde que regreso desde su bye week y no solo eso también ha cubierto por amplio margen los puntos. El QB de Seattle Gino Smith , no ha jugado bien últimamente no está en su mejor momentos y llega para enfrentarse a la feroz defensa de los 49ers.

Pick: San Francisco a ganar y cubrir puntos

Viernes 24 de noviembre Black Friday

Miami Dolphins (7-3) @ New York Jets (4-6) Dolphins -9.5

Ambos equipos no pueden ser más distintos, la ofensiva de los Dolphins es de las más dinámicas en la liga mientras que la de New York encabezada por su QB Zach Wilson está por debajo a la de los Dolphins . Los Jets sentaron en su último partido a Wilson y entro su otro QB suplente Tim Boyle. El panorama luce verdaderamente mal para New York, el cambio de QB quizá avive un poco la chispa de los Jets en este partido divisonal pero no será suficiente para ganar. Si la defensa de los Jets logra despertar un poco quizá logren cubrir la diferencia de puntos.

Pick: Miami a ganar y Jets a cubrir puntos.

Domingo 26 de noviembre

New Orleans Saints (5-5) @ Atlanta falcons (4-6) – Atlanta -1.0

La NFC Sur es la división más débil de la NFL y de alguna forma estos dos equipos están a la caza por ganar la división. Actualmente los Saints están por un juego arriba de los Falcons y Tampa Bay. Si gana New Orleans serán favoritos en la NFC Sur, los Falcons han tenido problemas con sus pases toda la temporada , a estas alturas era para que tuvieran un mejor récord de juegos ganados y perdidos. Los Saints si bien no han sido consistentes son el mejor equipo aquí su defensa es capaz de detener a la ofensiva de Atlanta cuando quieran correr el balón. Este juego se mantendrá cerrado ya que ambos equipos no son capaces de anotar muchos puntos.

Pick: Saints a ganar y cubrir puntos.

Pittsburgh Steelers (6-4) @ Cincinnati Bengals (5-5) – Pittsburgh -2.0

Los Bengals tienen una enorme montaña que escalar después de perder contra los Ravens la semana pasada están 3 juegos atrás de Baltimore por la División y actualmente en el último lugar. Uno de los equipos arriba de ellos son los Steelers , para los Bengals será difícil sin Joe Burrow. Entrará en su lugar el QB Jake Browning, quien dicho sea de paso solo habría jugado 1 partido en la NFL previo a su participación el fin de semana pasado y todo pinta para que la defensa de los Steelers no se lo pongan nada fácil . Los Steelers por su parte despidieron a su coordinador ofensivo Matt Canada esto quizá de algo de vida la ofensiva no solo para cubrir sino para ganar.

Pick: Steelers a ganar y cubrir puntos.

Carolina Panthers (1-9) @ Tennessee Titans (3-7) – Titans -3.5

Ambos equipos perdieron sus partidos anteriores y tiene solo 4 partidos ganados en los que va de la temporada entre los dos. La ofensiva de los Panthers ha sido terrible todo el año y aunque la defensa tiene algo respetable tiene ahora varios lesionados. Los Titans juegan en casa y si no logran ganar este partido por más de 4 puntos realmente tienen problemas.

Pick: Titans a ganar y cubrir puntos.

Tampa Bay Buccaneers (4-6) @ Indianapolis Colts (5-5) – Colts -2.5

Ambos de estos equipos están en la tabla en sus esperanzas por un lugar en los playoffs, un triunfo aquí ayudaría a ambos. Tampa Bay comenzó bien su temporada pero a lo largo de las semanas ha decepcionado. Los Colts son muy inconsistentes en la semana 1 se veían bien a la siguiente semana mal, Indianapolis ha gando solo 1 de 5 juegos en casa esta temporada pero han ganados dos juegos consecutivos. Tampa por su parte ha ganado 1 de sus últimos 5 juegos.

Pick: Colts a ganar y cubrir puntos.

New England Patriots (2-8) @ New York Giants (3-8) – Patriots -3.5

Este es el juego menos atractivo de la semana, ambos equipos están perdidos a estas alturas de la temporada. New York viene de un triunfo contra Washington derivado de 6 pérdidas de balón . New England seguramente dejará en la banca a su QB Marc Jones, que no ha dado una en todo el año. New York tendrá de inicio al backup QB Tommy DeVito a su vez los Patriots tendrán de QB de inicio a Bailey Zappe. Realmente no es un juego en el que pondría mi dinero en las apuestas pero como es parte de la semana 12 al que se quiera arriesgar, tomaría a los Giants para ganar y cubrir los puntos.

Pick: Giants a ganar y cubrir puntos.

Jacksonville Jaguars (7-3) @ Houston Texans (6-4) -Jaguars -2.0

Este partido de la AFC Central es un gran juego para ambos equipos ya que buscan ganar la División. Esta es la batalla de dos jóvenes QB de parte de los Jags Trevor Lawrence y de parte de los Texans CJ Stroud. Yo creo que muchos no veíamos a Houston como un equipo con material para los playoffs pero esta temporada viene demostrando lo contrario al jugar un muy buen fútbol. Jacksonville es el equipo más pulido aquí, así es que podrían ganar como visitantes y cubrir los puntos en un partido que no será fácil.

Pick: Jaguars a ganar y cubrir puntos.

Cleveland Browns (7-3) @ Denver Broncos (5-5) – Broncos -1.5

Por increíble que parezca los Broncos han ganado 4 partidos seguidos aunque el último partido contra los Vikings fue por un margen muy cerrado tan solo 1 punto de diferencia. Los Browns vienen de un partido de muy pocos puntos que ganaron contra los Steelers 13-10. Es bueno que los Browns sepan ganar a la mala porque es lo que necesitan para este juego, este partido seguramente será de marcador bajo y lo ganará el equipo en el que destaque su defensiva y logre balones perdidos, la defensa capaz de lograrlo son los Browns.

Pick: Browns a ganar y cubrir puntos.

Los Angeles Rams (4-6) @ Arizona Cardinals (2-9) – Rams -1.5

Estos 2 rivales de la NFC están listos para hacer todo por ganar este partido, los Rams vienen de un triunfo contra los Seahawks y los Cardinals perdieron su partido como visitantes contra Houston. Este es un juego difícil de predecir ya que ninguno de estos equipos está en la película de los playoffs. Los Angeles tienen un récord respetable 2-3 como visitantes , mientras que Arizona tiene un récord 2-3 en casa. En este caso tomaré al equipo en casa para ganar y cubrir la mínima diferencia de puntos, seguramente será un partido de marcador cerrado.

Pick: Arizona a ganar y cubrir puntos.

Kansas City Chiefs (7-3) @ Las Vegas Raiders (5-6) – Chiefs 8.5

Los Chiefs vienen de una semana corta, apenas jugaron el lunes y perdieron contra los Eagles el MNF. Los Raiders por su lado perdieron por primera vez desde que despdieron a su entrenador. A pesar de perder los Raiders jugaron bien en su partido contra Miami. Creo que Kansas intentará ganar este partido a toda costa para sacudirse la pérdida de la semana pasada. Hay que tomar en cuenta que Kansas tuvo poco tiempo para preparase para este partido y si bien lo puede ganar , los Vegas están jugando los suficientemente bien como para cubrir los puntos.

Pick: Chiefs a ganar y cubrir puntos.

Buffalo Bills (6-5) @ Philadelphia Eagles (9-1) – Eagles -3.0

Los Bills se quitaron realmente un peso de encima luego de su triunfo la semana pasada contra los Jets. Los Eagles vienen de un gran triunfo el lunes por la Noche en su partido contra los Chiefs. Los Eagles tienen aquí la ventaja de jugar en casa pero Buffalo tiene la ventaja de estar más descansado. La diferencia en este juego es que Philadelphia es un equipo más físico y corren mejor la pelota que Buffalo por lo que podrán ganar y cubrir los puntos.

Pick: Eagles a ganar y cubrir puntos.

Domingo por la Noche Sunday Night Football

Baltimore Ravens (8-3) @ Los Angeles Chargers (4-6) Ravens -3.5

Los Ravens parece que están a cargo de su División y están jugando muy buen fútbol. Perdieron a uno de sus más importantes jugadores la semana pasada, Mark Andrews por una lesión en el tobillo. Los Ravens son guerreros visitantes en lo que va de la temporada han ganado 4 de 5 juegos. Los Chargers llegan a este juego luego de perder 2 partidos seguidos, han ganado solo 2 de 5 juegos en casa este año. En este juego sorprende un poco que la cobertura de puntos sea de tan solo -3.5 , se esperaría que los Ravens fueran los favoritos por -7 puntos . Por este motivo tomare a los Chargers para cubrir los puntos y tal vez un triunfo aunque las apuestas van por lo contrario seguiré mi instinto.

Pick: Chargers a ganar y cubrir puntos.

Lunes 27 de noviembre. Monday Night Football

Chicago Bears (3-8) @ Minnesota Vikings (6-5) Vikings -3.5

Este definitivamente no es un juego emocionante para un MNF , son dos equipos de la NFC Norte en Prime Time, así es que esperemos que ambos equipos den lo mejor de sí. Este es otro juego en el que siento que la cobertura de puntos debería ser más alta a favor del equipo de casa. Los Bears han ganado solo 1 partido como visitantes en esta temporada y 0-3 en partidos contra equipos de su división. Minnesota tiene un récord 2-3 de partidos ganados en casa en la temporada y de sus últimos 5 partidos ha ganado 4. La defensa de los Vikings ha mejorado esta temporada y honestamente no veo como Chicago pueda anotar más de 17 puntos, mientras que si veo como Minnesota le podría anotar a la defensa de los Bears mínimo 24 puntos.

Pick: Vikings a ganar y cubrir puntos.

Récord a Semana 1 a 11

Mejores Apuestas ATS (Cobertura de puntos) : 24-9

A ganar: 112-55

Cobertura de puntos: 88-75-3