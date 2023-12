Recap de la semana 12 y pronósticos de la semana 13 de la NFL

Semana 12 RECAP: después de la semana 12 tenemos el primer equipo con 10 triunfos, si hablamos de los Eagles después del TD que les dio la victoria en tiempo extra en su partido contra Buffalo. Dos equipos que jugaron bien la semana pasada fueron los Rams que vencieron a los Cardinals y los Broncos que llevan 5 victorias consecutivas y parece que podríamos verlos en los playoffs. Dos equipos de la NFC que podrían estar en los playoffs pero que decepcionaron fueron los Lions en su partido en su partido del jueves y el lunes Minnesota dio un partido ofensivamente muy malo contra una débil defensiva de los Bears.

Nuestras mejores apuestas sugeridas la semana 12 solo logramos atinar a 1 de 3 y fue el partido de los 49ers. En general a ganar atinamos a 10 partidos 10-6 y en cobertura de puntos no nos fue tan bien solo atinamos a 6 partidos 6-9 con un push, que fue el partido de los Eagles, realmente espero que ¡nos vaya mejor esta semana en las predicciones!

Esta semana descansan: Baltimore Ravens (8-4), New York Giants (4-8) , Las Vegas Raiders (5-7), Buffalo Bills (6-6) , Chicago Bears (4-8), Minnesota Vikings (6-6)

Mejores apuestas a Cobertura Puntos: 49ers -2.5 , Lions -4.5 y Cardinals +5.5

Mejores Apuestas a Ganar : Lions, Titans y Cowboys.

Jueves 30 de noviembre

Seattle Seahawks (6-5) @ Dallas Cowboys (8-3) – Cowboys 9.5

Seattle no está jugando bien últimamente solo han ganado 1 partido de sus últimos 4 juegos a comparación de los Cowboys quienes vienen dominando a equipo más débiles y llevan 3 juegos consecutivos ganados Dallas llega a este juego con un récord 5-0 al jugar en casa. Por su parte Gino Smith QB de los Seahawks sigue sin ser consistente y es casi predecible que sufrirá presión de la agresiva defensa de Dallas. En favor de Seattle tiene la habilidad de correr el balón que es lo que justo tendrán que hacer en este partido si quieren ganar. Los Cowboys tal vez estén más concentrados en su próximo partido contra los Eagles la próxima semana aún así seguramente podrán ganar , la cobertura de puntos es algo alta por lo que Seattle quizá cubra los puntos.

Pick: Cowboys a ganar, Seattle cobertura puntos

Domingo 3 de diciembre

Los Angeles Chargers (4-7) @ New England Patriots (2-9) – Chargers -5.5

Es un juego entre dos equipos con muchos problemas, los Patriots han perdido 4 partidos seguidos y los Chargers no han ganado sus últimos 3 juegos, New England tiene la peor ofensiva de la liga solo ha anotado el equipo 148 puntos. Aquí los Chargers son los que tienen la ventaja para ganar y cubrir los puntos.

Pick: Chargers a ganar y cubrir

Arizona Cardinals (2-10) @ Pittsburgh Steelers (7-4) – Steelers -5.5

Estos dos equipos van en direcciones opuestas, los Steelers están en un buen momento podrían estar en los playoffs y la semana pasada contra los Bengals lograron anotar sus primeras 400 yardas a la ofensiva por primera vez en el año. Los Cardinals perdieron un gran juego en casa contra los Rams la semana pasada y ahora van como visitantes con un récord 0-6 en la temporada. Sin duda los Steelers tienen todo a su favor para ganar aunque no creo que la ofensiva pueda cubrir los puntos.

Pick: Steelers a ganar y Arizona a cubrir puntos

Indianapolis Colts (6-5) @ Tennessee Titans (4-7) – Colts -1.0

Parecería mentira pero los Colts ya están como serios contendientes para los playoffs con su triunfo contra Tampa la semana pasada. Los Titans por su parte van mejorando vencieron a los Panthers como se esperaba, lo cierto es que por muy mal que a veces juegue Tennessee no podemos negar que juegan bien en casa con un récord 4-1 ese único partido que perdieron fue internacional entonces realmente no fue como un partido en casa. Los Colts llevan 3 partidos ganados consecutivos y pinta para que intenten seguir igual. Este es un juego divisional y los Titans juegan en casa, así es que dado su récord de partidos en casa lo tomaría para ganar y cubrir puntos.

Pick: Titans a ganar y cubrir puntos

Detroit Lions (8-3) @ New Orleans Saints (5-6) – Lions -4.0

Los Lions no pudieron sacar adelante su partido contra Green Bay el jueves pasado para decepción de muchos, su QB Jared Goff es mejor cuando juega en estadios techados y así jugaran este partido. La ofensiva de los Saints no ha sido consistente en la temporada y aparte ya tiene en la defensa toda un serie de jugadores lesionados por lo tanto será complicado ver que saque victorias fácilmente. Creo que los Lions aprovecharan este partido para regresar a la columna de la victorias y aparte podrán cubrir la diferencia de puntos.

Pick: Lions a ganar y cubrir puntos

Atlanta Falcons (5-6) @ New York Jets (4-7) – Falcons -3.0

Ambos equipos tienen malos QB prácticamente dependen de correr el balón para anotar puntos. Los Falcons gracias a su último triunfo la semana pasada están como líderes de la NFC Sur, los Jets están también con problemas a la ofensiva y esto parece que también les afecta a su fuerte defensiva que no le está yendo tan bien al enfrentarse a ofensivas élite. New York tiene récord 2-1 vs. equipos de la NFC en esta temporada y Atlanta tiene un récord 1-4 como equipo visitante en esta temporada.

Pick: Jets a ganar y cubrir puntos

Miami Dolphins (8-3) @ Washington Commanders (4-8) – Dolphins -9.5

Miami no está jugando por asegurar algún lugar en los playoffs porque están en muy buena posición muy probablemente terminen como la Semilla #1 de la AFC para los playoffs. Washington ya a estas altura solo juega por orgullo ya que la temporada ya está terminada para ellos. Los Commanders tienen un récord 1-4 como equipo en casa esta temporada. Este partido muy probablemente lo gane Miami, pero ojo el clima en Washington puede afectar algo este juego. Si bien Miami puede ganar , creo que los Commanders mantendrán cerrado el juego y cubrir los puntos.

Pick: Miami a ganar, Washington a cubrir puntos

Denver Broncos (6-5) @ Houston Texans (6-5) – Texans -3.5

Ambos equipos tienen récords idénticos, el que gane será un serio contendiente para los playoffs. Después del pésimo inicio de los Broncos 1-5 en manos de su entrenador Sean Payton, es destacable como han logrado enderezar el rumbo con 5 partidos ganados consecutivos. Los Texans han jugado bien pero perdieron su último partido contra su rival divisional los Jaguars. Houston tiene un ´récord 4-2 de partidos jugados en casa esta temporada. Los Texan pueden ganar este partido, pero Denver seguramente cubrirá los puntos.

Pick: Houston a ganar y Denver a cubrir puntos

Carolina Panthers (1-10) @ Tampa Bay Buccaneers (4-7) – Bucs -5.0

No esperemos ver mucha ofensiva de parte de estos dos rivales de la NFC. Carolina despidió a su head coach Frank Reich esta semana esperando que el equipo mejor algo. Los Bucs tienen un récord 2-3 en casa esta temporada y tiene oportunidad de ganar la división actualmente los Falcons van a la cabeza de esa división con solo 5 triunfos. Como ha pasado con otros equipos que cambian de entrenador seguramente veremos una ligera mejoría en los Panthers que seguramente no les alcanzara para ganar el partido pero si para cubrir puntos. Tampa por su parte tiene más porque jugar en este juego así es que seguramente hará todo por ganar.

Pick: Tampa a ganar y Panthers a cubrir puntos

Cleveland Browns (7-4) @ Los Angeles Rams (5-6) – Rams -3.5

¿Será que los Rams son favoritos sobre los Browns por lo que paso la semana pasada? Lo cierto es que Denver le gano por una diferencia considerable a los Browns mientras que Los Angeles dominaron a unos débiles Cardinals. La defensa de los Browns aún es buena y puede causar problemas a la ofensiva de los Rams , especialmente si el lesionado jugador de Cleveland Myles Garret ya está recuperado y puede jugar este domingo. Ambos equipos tienen esperanzas rumbo a los playoffs. La preocupación de los Browns es qué tantos puntos puede su ofensiva anotarle a la defensiva de los Rams, Los Angeles han ganado dos juegos consecutivos su récord es 2-3 de partidos en casa esta temporada. Creo que Cleveland puede ganar este juego pero también los Rams que son los que a mi parecer tienen mayor ventaja también para cubrir los puntos.

Pick: Rams a ganar y cubrir puntos

San Francisco 49ers (8-3) @ Philadelphia Eagles (10-1) – 49ers 3.0

Este es ¡el juego de la semana! Los 49ers vienen de un dominar a sus rivales divisionales los Seahawks, mientras que los Eagles sacaron su victoria en tiempo extra contra unos desesperados Bills. Seguramente los Eagles estarán más concentrados en su partido contra sus rivales odiados los Cowboys. En este partido en específico pese a que los Eagles llevan 5 juegos consecutivos ganados , debemos tener en cuenta que San Francisco que empezaron la temporada 5-0 y llevan 3 partidos ganados consecutivos, buscarán la oportunidad de reafirmar que son el mejor equipo de la NFL.

Pick: San Francisco a ganar y cubrir puntos

Kansas City Chiefs (8-3) @ Green Bay Packers (5-6) – Chiefs -6.0

Los Chiefs comenzaron su partido muy lentos contra Vegas antes de lograr jugar con más fuerza ganar y cubrir los puntos que eran bastantes. Los Packers por su parte llevan dos victorias seguidas vencieron en su último juego a los Lions el jueves pasado. Green Bay tiene un récord 3-2 como equipo que juega en casa pero Kansas tiene un récord impresionante 4-1 cuando juega como visitante. La defensa de los Chiefs está muy subvaluada en mi opinión así es que no veo como los Packers puedan anotar muchos puntos en el juego así es que seguramente Kansas podrá ganar y cubrir puntos.

Pick: Kansas a ganar y cubrir puntos

Cincinnati Bengals (5-6) @ Jacksonville Jaguars (8-3) – Jaguars -8.0

Sin su QB Joe Burrow, los Bengals ya a estas alturas solo juegan por orgullo, la defensa de los Bengals será puesta a prueba y su ofensiva dudo que pueda anotar muchos puntos. Los Jaguars vienen de una gran triunfo la semana pasada contra un rival divisional lo cual les dio 2 triunfos que los pusieron a la cabeza de su División. Puede que la defensa de los Bengals mantenga este juego cerrado en lo que se espera sea un partido de pocos puntos, creo que los Jags pueden ganar pero los Bengals cubrir los puntos.

Pick : Jags a ganar y Bengals a cubrir puntos.

Récord de la temporada a la Semana 12

Mejores apuestas cobertura de puntos : 25-11

Partidos a ganar: 122-60

Cobertura de puntos: 94-84-4