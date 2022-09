Recap de la semana 2 y pronósticos de la semana 3

Lo destacado de la semana 2 :La pelea en el partido Bucs y Saints por parte del receptor Mike Davis de Tampa que le dio un empujón al CB de los Saints Marshon Lattimore. El intempestivo regreso de Miami en la segunda mitad de su partido contra los Ravens después de ir atrás en el marcador con menos de 13 minutos por terminar el juego , Miami logró una victoria 42-38. El inesperado triunfo de los Jets cuando su backup QB Joe Flacco logró un TD de 15 yardas a tan solo 22 segundos de terminar el partido, logro para NY su primer triunfo 31-30. Y por último a dos semanas de comenzar la temporada es increíble que los Bengals continúen sin victoria alguna y los Giants sin derrotas.

Esta semana 3 vienen muy buenos partidos, pero ninguno como el de los rivales de la AFC los Buffalo Bills @ Miami Dolphins y también la batalla de los Bays de la NFC Tampa @ Green Bay. En pronósticos llevamos un récord decente en estas dos semanas a ganar atinamos 16 partidos ( 16-15-1) en cobertura de puntos atinamos igualmente a 16 partidos ( 16-16 )

Estos son los pronósticos de los partidos de la Semana 3 :

Jueves 22 de septiembre, 2022.

Steelers (1-1) @ Browns (1-1)- Browns 3.5

Pronóstico: Browns cobertura puntos Steelers

Ambos equipos llevan un partido ganado y uno perdido, ambos perdieron sus partidos en la semana 2, el caso más preocupante aquí son los Browns ya que perdieron ante los Jets. Cleveland ha demostrado que tiene una ofensiva que sabe correr el balón , pero sus pases realmente dejan mucho que desear. Los Steelers perdiero una batalla defensiva contra New England, espero que este partido sea de marcador bajo , como los Browns tiene ventaja de jugar en casa podrían vencer a los Steelers. Aunque creo que Pittsburgh puede cubrir los puntos, en un partido cerrado.

Domingo 24 de septiembre , 2022.

Texans ( 0-1-1) @ Bears (1-1) – Bears 3.0

Pronóstico: Texans a ganar y cubrir puntos.

Quizá este no es un partido muy atractivo. Hay algo de esperanza en el QB de Houston Davis Mills y el WR Brandin Cooks, puede que logren algo destacado a la ofensiva. Por el otro lado los Bears son un desastre a la ofensiva y su defensa no está mejor que en la temporada pasada. No es imposible que Chicago gane este partido pero si tuviera que apostar en este partido ( algo que definitivamente NO haré) escogería a los Texans.

Raiders (0-2) @ Titans (0-2) – Raiders 1.5

Pronóstico : Titans a ganar y cubrir puntos.

Ambos equipos son contendientes a los playoffs e incluso candidatos al título de su Divisón. Las cosas no han ido bien para ambos equipos este inicio pero es indiscutible que son buenos equipos y creo que solo es cuestión de tiempo para que retomen el ritmo. Los Titans perdieron en casa contra la Giants en la semana 1 , no los veo perder un partido más en casa por tanto creo que tienen posibilidad de ganar.

Kansas City Chiefs (2-0) @ Indianapolis Colts (0-1-1) – Chiefs 6.5

Pronóstico: Colts a ganar y cubrir puntos.

Antes de que comenzara la temporada ambos equipos eran favoritos para ganar sus respectivas divisiones. Para los Chiefs la cosas pintan mucho mejor que para los Colts. Indianapolis en su partido en la semana dos tuvo una actuación deplorable contra un equipo débil los Jaguars. Tal parece que Indianapolis ya no es favorito a líder de su división recordemos que anteriormente en la semana 1 perdió contra Houston. En este partido parecería que los Chiefs lo tiene fácil pero los Colts seguro buscarán a toda costa su primera victoria y puede ocurrir si Jonathan Taylor tiene un buen juego contra la defensiva de Kansas. Por este motivo este partido lo podrían ganar los Colts y cubrir los puntos.

Bills (2-0) @ Dolphins (2-0) – Bills 6.0

Pronóstico: Bill a ganar y cubrir puntos

Este será un gran partido de la AFC Este con dos equipos invictos quien gane será un claro favorito para ganar esta división. Los Bills han empezado como nunca contra los Rams logran el triunfo con buenos pases , contra los Titans lo logran porque corrieron bien la pelota. Los Dolphins demostraron en su partido contra los Ravens que su ofensiva no es débil y puede lograr impactantes volteretas en el marcador. Simplemente no puedo apostar contra Buffalo hasta no ver un equipo que demuestre jugar bien contra ellos, por ello seguro ganar este partido.

Lions (1-1) @ Vikings (1-1) – Vikings 7.0

Pronóstico: Vikings a ganar , Lions a cubrir puntos.

Había grandes expectativas con los Vikings luego de su victoria contra los Packers en la Semana 1 demostraron que tenían equipo para jugar esta temporada. Desafortunadamente su partido contra los Eagles en el Lunes por la Noche , su ofensiva y defensiva dejaron mucho que desear. Por su parte los Lions llegan a este juego como un equipo competitivo. Esto lo han demostrado en el pasado al jugar contra los Eagles y la semana pasada al ganarle a Washington, aún así creo que que en este juego los Vikings regresaran por una victoria más sin embargo la cobertura de puntos es alta por tanto creo que los Lions podrán cubrir los puntos.

Ravens (1-1) @ Patriots (1-1) – Ravens 3.0

Me sorpende un poco ver que en este partido los Ravens que son el equipo visitante es el favorito contra los Patriots. Sé que New England no es un equipo que últimamente tenga una ofensiva que anote mucho puntos, pero si hay que respetar su defensiva. Y hablando de defensa, la pregunta es ¿dónde se fue la defensa de los Ravens que colapsó por completo en la segunda mitad del partido contra los Dolphins? Los Ravens saben correr la pelota y si dependen de eso quizá puedan ganar este partido, pero creo que la ventaja en casa de los Patriots inclina la balanza a su favor para ganar y cubrir los puntos.

Bengals (0-2) @ Jets (1-1) – Bengals 4.5

Pronóstico: Bengals a ganar y cubrir puntos.

Increíble pero cierto los Jets tienen mejor récord que los Bengals, por algún motivo Cincinnati está comenzando los juegos muy lento lo cual le está costando los partidos. Esta es su oportunidad para retomar vuelo y ganar a un equipo débil. Los Jets llegarán motivados después de ganar a los Browns , sin embargo los Bengals son mejor equipo, dudo que continúe sus racha de derrotas y terminar la semana (0-3) por tanto los Bengals muy probablemente logren la victoria en este partido.

Eagles (2-0) @ Commanders (1-1) – Eagles 4.5

Pronóstico: Eagles a ganar y Commanders a cubrir puntos.

Los Eagles auténticamente tomaron vuelo el lunes por la Noche contra los Vikings, ahora llegan en una semana corta a este partido por tanto tendrán menos tiempo de descanso y preparación para enfrentar a su rival divisional los Commanders. También este partido marca el regreso del QB Carson Wentz para jugar en contra de su antigüo equipo. Los Eagles pueden ganar este partido, pero los Commanders tienen lo necesario para mantenerlo cerrado y cubrir los puntos.

Saints (1-1 )@ Panthers (0-2) – Saints 3.0

Los Saints llegan a este partido realmente molestos luego de su derrota contra Tampa. Los Panthers no han tenido un buen inicio de temporada simplemente su nuevo QB Baker Mayfield no logra que funcione la ofensiva de los Panthers. Este juego será de marcador bajo , los Saints tienen todo para ganar y cubrir los puntos si su defensa juega bien y logran un par de intercepciones.

Jaguars (1-1) @ Chargers (1-1)- Chargers 7.0

Pronóstico: LA Chargers a ganar y cubrir puntos.

Los Jaguars vienen de un victoria con un margen de 24 puntos contra sus rivales divisionales los Colts, mientras que los Chargers vienen de su partido perdido contra los Chiefs quienes jugaron muy bien. La gran pregunta aquí es que tan dañado está de su último partido el QB de los Chargers Justin Herbert. Viendo la diferencia de puntos , parece que todo pinta para que Herbert esté listo y bien para este juego, los Chargers a primera vista son el equipo favorito y mejor equipo en ofensiva y defensiva. Como ventaja extra tienen que jugaron el jueves de la Semana 2 vienen de varios días de descanso y preparación para este juego. Todo indica que Los Chargers ganarán este partido.

Rams (1-1) @ Cardinals (1-1) – Rams 4.5

Pronóstico: Rams a ganar y cubrir puntos.

Después de tener su primer triunfo ambos equipos apenas la semana pasada, será que ya arreglaron sus fallas ambos equipos. Los Rams dominaron la mayor parte del juego contra Atlanta pero ya rumbo al final comenzaron a bajar el ritmo y por poco pierden el juego. Los Cardinals fueron el caso contrario, comenzaron perdiendo su partido con los Raiders y en el tiempo extra lograron la victoria como equipo visitante en Las Vegas. El factor venganza será determinante en este juego recordemos que los Rams humillaron a los Cardinals la temporada pasada en los playoffs. Arizona no es un lugar fácil para jugar , pero creo que los Rams tienen lo necesario para ganar como equipo visitante y cubrir los puntos.

Atlanta Falcons (0-2) @ Seattle Seahawks (1-1)- Seahawks 2.0

Pronóstico: Atlanta a ganar y cubrir puntos.

De estos dos equipos solo los Seahawks han ganado un partido y eso fue en la semana 1 en el primer Lunes por la Noche contra los Broncos. Esta semana 2 , San Francisco los puso en su lugar. Por su parte los Falcons a pesar de llevar dos partidos perdidos, han demostrado ser un equipo con carácter ya que sus partidos han terminado con marcadores cerrados , de destacar su partido con los Rams en Los Angeles contra los ganadores del Super Bowl. Creo que Atlanta puede mejorar están jugando duro y su entrenador puede lograr que mejoren, por tanto creo que ganarán este partido y cubrirán los puntos.

Green Bay Packers (1-1) @ Tampa Bay Bucanneers (2-0) – Bucanneers 3.0

Toda vez que dos QB como Aaron Rodgers y Tom Brady se enfrenten sabemos que será un partido especial. En ambos equipos su fuerte no es la ofensiva, su fuerte es la defensiva por tanto es de esperarse un partido con marcador bajo. Los Packers se esperan que intenten hacer de nuevo lo que siempre hacen contra los Bears darles una paliza. Tampa por su parte exorcizó por fin sus demonios la semana pasada derrotando a los Saints, un equipo que históricamente le es complicado vencer. Este será un partido parejo, los Packers aunque no son los favoritos creo que sí podrían sacar una victoria y cubrir los puntos, su defensa tiene lo necesarios para forzar alguna intercepciones que les den el triunfo.

San Francisco 49ers (1-1) @ Denver Broncos (1-1) – 49ers 1.5

Pronóstico: 49ers a ganar y cubrir puntos.

Estos 2 equipos se parecen mucho en la forma de juego. Ambos tienen defensivas rápidas y físicas, ambos les gusta correr el balón a la ofensiva que abra el juego para el play action de pases, la diferencia quizá sea que SF juegue un poco mejor que los Broncos. La lesión de su QB el joven Trey Lance, quizá resulte una bendición ya que Jimmy Garopolo al estar a cargo muestra una ofensiva más peligrosa. Por tanto apostaría a que SF gané y cubra puntos.

Lunes 26 de septiembre, 2022.

Dallas Cowboys (1-1) @ New York Giants (2-0) –Giants 2.5

El récord 2-0 que llevan los Giants los posiciona como favoritos y no es poca cosa llevan dos partidos ganados consecutivos, New York es un equipo que ha mejorado bastante la defensa ha jugado bien y ofensivamente han demostrado que saben correr la pelota. De los Cowboys ya desde que iniciaba la temporada se esperaba poco y la lesión de su QB Dak Prescott, no ayuda a su posición en estos momentos. Su backup QB , Cooper Rush no es mejor QB que Prescott, sin embargo fue capaz de vencer a los Bengals. En esta ocasión escogería a Dallas para cubrir los puntos y a New York para ganar por una diferencia de 1 o 2 puntos.