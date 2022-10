Recap de la Semana 4 y pronósticos de la semana 5

Los Philadelphia Eagles se mantienen como el único equipo invicto de cara a la semana 5, los Texans por su parte si bien tienen un empate no han logrado ni un victoria. Los picks de la semana 4 fueron acertados, atinamos a ganar en 12 juegos y en cobertura de puntos les dimos 10 picks correctos. Una de las sorpresas de la semana fueron los Seattle Seahawks venciendo a Detroit, eran los no favoritos por +6 ATS. Otro partido que vale la pena mencionar fue el de los New England Patriots aunque no ganaron eran no favoritos por +10.5 puntos y de algún modo lograron llevar el partido a tiempo extra en Green Bay contra los Packers y perdieron por un diferencia mínima.

Los juegos más emocionantes esta semana son: Bengals vs. Ravens, Cowboys vs Rams y será interesante ver Eagles vs. Cardinals.

Las mejores apuestas para esta Semana 5 son:

1. Dolphins -3.0

2. Bucanneers -8.0

3. Saints -4.0

Echemos un vistazo a los partidos de la Semana 5

Jueves 6 de octubre por la Noche. TNF

Indianapolis Colts (1-2-1) @ Denver Broncos (2-2) – Broncos 3.0 Localidad: Denver

Esta semana 5 comienza con un partido complicado de predecir. Ambos equipos han decepcionado en lo que va de la temporada y perdieron la semana pasada sus juegos divisionales. Denver sigue con problemas ofensivamente y para los Colts nada parece salir bien. Este parece que será un juego cerrado, que podrá ganar el equipo de casa Denver y cubrir los puntos.

Domingo 9 de octubre

New York Giants (3-1) @ Green Bay Packers (3-1) – Packers 7.5 Localidad: Londres, Inglaterra

Green Bay se llevó un buen susto el fin de semana pasado en su partido contra los Patriots, apenas si logaron ganar en Tiempo Extra. Los Giants por su lado no tuvieron mayor problema con unos débiles Bears. Este partido lo deben ganar los Packers, los Giants no tienen la ofensiva para mantener este partido cerrado por lo que seguramente los Packers también cubrirán los puntos.

Pittsburgh Steelers (1-3) @ Buffalo Bills (3-1) – Bills 14.0 Localidad: New York

¿Será que los Steelers ya tocaron fondo con su último partido contra los Jets? El panorama para los Steelers no se ve nada bien y menos ahora que tienen que viajar a Buffalo a enfrentar a los Bills. Quizá por eso la diferencia de puntos es la más alta de la temporada 14 puntos. Cuando Buffalo gana, lo hace por lo regular con marcadores de doble dígito –su último partido fue la excepción- y en contra de los Steelers que es un mal equipo ofensivamente, todo indica que los Bills se lleven este partido y cubran los 14 puntos.

Los Angeles Chargers (2-2) @ Cleveland Browns (2-2) – Chargers 3.0 Localidad: Cleveland

Los Chargers vienen de un gran juego como visitantes contra los Texans el fin de semana pasado. Los Browns por su lado sufrieron en su último partido contra Atlanta aunque perdieron por poco contra los Falcons. Si los Chargers logran detener a Cleveland al correr el balón con su fuerte ofensiva , podrían ganar este partido. Es otro juego difícil de predecir pero aquí los Chargers tienen mejor ofensiva por tanto pueden ganar y cubrir los puntos.

Chicago Bears (2-2) @ Minnesota Vikings (3-1) – Vikings 7.0 Localidad: Minneapolis

Este partido parece un poco disparejo, los Bears son un equipo débil y tienen que viajar a Minnesota para enfrentar a los Vikings. Hay que considerar que este es un partido interdivisional y los Vikings por lo regular juegan este tipo de partidos con marcadores cerrados si vemos como le fue la temporada pasada. Por tanto este partido lo pueden ganar los Vikings pero si la cobertura de puntos se mueve a más de 7 entonces creo que los Bears podrían cubrir los puntos. 00

Detriot Lions (1-3) @ New England Patriots (1-3) -Patriots 2.5 Localidad: Foxboro

NE estuvo a la altura de su juego en Green Bay desgraciadamente perdieron en el tiempo extra pese a todo su esfuerzo. Los Lions por su parte por primera vez en la temporada la semana pasada fallaron en cubrir los puntos en casa enfrentándose contra los Seahawks. Parece que cuando Detroit es favorito no juega bien. El problema con los Lions es su defensiva aún sigue permitiendo muchos puntos no importa contra quien jueguen. Este partido lo pueden ganar los Patriots y cubrir los puntos en casa.

Miami Dolphins (3-1) @ New York Jets (2-2) -Dolphins 3.0 Localidad: New Jersey

Los Jets tienes un récord .500 gracias a las 2da victoria como visitantes , aún les falta a NY ganar en casa esta temporada. Por su lado Miami jugo competitivamente contra los Bengals el jueves pasado sin embargo perdió el partido y aparte a su joven QB Tua Tagovailoa en lo que pareció una fuerte contusión cerebral que lo dejará fuera de juego por lo tanto tendrá que jugar el backup QB Teddy Bridgewater . Miami tiene la ventaja de tener buena defensiva y aparte un buen entrenador Mike McDaniel quien ha sido creativo en mover la ofensiva de Miami. Los Dolphins deben ganar y cubrir puntos.

Atlanta Falcons (2-2) @ Tampa Bay Bucanneers (2-2) – Bucanneers 8.5 Localidad : Tampa Bay

Ambos equipos tiene récord idéntico 2-2 pero la diferencia está en el talento de cada equipo. Tom Brady tiene 2 armas ofensivas con los receptores Mike Evans y Chris Godwin que deberían de encender la ofensiva. Tampa Bay la temporada pasada domino a Atlanta en dos partidos su récord fue de 75-45 . Brady en ese entonces logró 9 TD en los dos juegos. Es cierto que Tampa ha perdido sus dos partidos en casa pero enfrentar a Atlanta es su oportunidad de ganar y seguro cubrirá los puntos.

Seattle Seahawks (2-2) @ New Orleans Saints (1-3) – Saints 4.0 Localidad : New Orleans

Podemos decir que este partido es entre los sobrevalorados Seahawks vs los subvaluados Saints. Al menos en papel New O. parece que es mejor equipo , pero la victoria de Seattle como visitante contra los Lions , los tiene mejor posicionados. Este partido es la oportunidad de los Saints de levantarse y sacar aquí una victoria amplia a la vez si Seattle pierde los ubicaría en su lugar ya que no son un excelente equipo . Creo que los Saints tiene más con que ganar el partido y cubrir puntos.

Houston Texans (0-3-1) @ Jacksonville Jaguars (2-2) – Jaguars 7.0 Localidad: Jacksonville

Ambos equipos fueron muy malos la temporada pasada , pero cuando se han enfrentado los Texans por lo regular dominan el juego la temporada pasada ganaron ambos partidos por un récord 67-37. Ahora Jacksonville es un equipo diferente y sin duda buscará vengarse por los partidos perdidos de la temporada pasada. Creo que Jaguars puede ganar en esta ocasión pero los Texans cubrirán los puntos.

San Francisco 49ers (2-2) @ Carolina Panthers (1-3) – 49ers 5.0 Localidad: Charlotte, NC

Los 49ers vienen de jugar el lunes por la Noche contra los Rams y su defensa domino el partido. Los Panthers por su lado solo tienen una victoria que es contra unos inestables Saints, este será el 3er juego de Carolina en casa. Siempre hay un partido en el que la diferencia de puntos me deja con duda y este es el de esta semana , no entiendo porqué la diferencia de puntos es tan solo de 5 puntos. Si bien la ofensiva de SF no es dominante , su defensiva es muy buena y no veo la verdad cómo los Panthers podrían anotar más de 10 puntos en este juego. Creo que el QB de Carolina Baker Mayfield va a sufrir contra SF, seguramente le interceptarán a Mayfield un par de pases por lo que para este partido SF puede ganar y cubrir los puntos.

Tennessee Titans (2-2) @ Washington Commanders (1-3) – Titans 2.5

Los Titans no han sido el mejor equipo esta temporada eso es cierto pero que solo sean favoritos por 2.5 puntos es bajo. Los Commanders son un equipo del que no se espera mucho esta temporada lo cierto es que han decepcionado en la actualidad quizá son el peor equipo en el NFL. Si Tennessee quiere ganar su división o llegar a los playoffs este es un partido que necesitan ganar y se espera que ganen. La diferencia de puntos es tan baja que parece que hay trampa ¿parece que Vegas quiere que todo apuesten por Tennessee? Aún así yo apostaría por los Titans para ganar y cubrir los puntos.

Dallas Cowboys (3-1) @ Los Angeles Rams (2-2) – Rams 4.5 Localidad: Inglewood, California

Los Angeles vienen de jugar en semana corta, apenas el lunes por la Noche. Los Cowboys llegan de visita a California con un buen juego de pases muy similar al de los 49ers, con los que los Rams no pudieron el lunes pasado. El backup QB de Dallas, Cooper Rush aún sigue invicto en sus últimos partidos, la pregunta es ¿ si podrá seguir así contra los actuales campeones del Super Bowl? Me parece que los Rams podrán ganar este juego con su defensiva y si Matt Stafford logra hacer grandes jugadas ofensivamente esto haría la diferencia en el juego. Será un partido cerrado así es que probablemente Dallas cubra los puntos.

Cincinnati Bengals (2-2)@ Baltimore Ravens (2-2) – Ravens 3.5 Localidad: Baltimore

Este es un juego divisional importante para la AFC Norte, el que gane tomará la delantera como líder de la división. La temporada pasada los Bengals le ganaron a Baltimore ambos partidos con un récord 82-38 . Baltimore ha demostrado que tiene buena ofensiva en esta temporada, pero realmente batalla para aguantar como equipo ganador tal cual lo mostró en su último partido contra los Bills. Cincinnati por su parte gano el jueves pasado contra Miami que es un buen equipo, la ofensiva de los Bengals aún no llega a ser lo que era la temporada pasada. Los Ravens no han ganado un solo partido en casa en la temporada (0-2). Creo que Baltimore, buscará vengarse de Cincinnati y ganar este partido, los Bengals podrían cubrir los puntos.

Philadelphia Eagles (4-0) @ Arizona Cardinals (2-2) – Eagles – 5.5

La diferencias de puntos 4.5 o 5.5 son engañosas , no mucho juegos terminan con un margen de 5 puntos de diferencia. Cuanto tenemos este tipo de cobertura de puntos, se espera que el equipo que gane los haga por un TD ( 7pts). Los Eagles son el único equipo que no ha perdido ni ún partido en toda la temporada y no es casualidad tienen muy bueno ofensiva y defensiva están jugando bien. Los Cardinals han jugado bien a secas, este será el 3er partido de Arizona en casa , los dos partidos anteriores los perdió, ¿ les dará ventaja jugar en casa en este desierto seco? , puede ser que sí otra cuestión a considerar es que quizá van a estar más enfocados en Arizona contra su partido de la semana 6 contra Dallas, su rival más odiado. Es raro que buenos equipos en pierdan sus primeros 3 partidos en casa por tanto le daría la ventaja aquí a Arizona a ganar y a cubrir puntos.

Lunes por la Noche

Las Vegas Raiders (1-3) @ Kansas City Chiefs (3-1) – Chiefs 7.0

La temporada pasada los Chiefs dominaron por completo a Las Vegas, Mahomes y su ofensiva les anotaron 89 puntos a la defensa de los Raiders, mientras que Las Vegas solo logró anotarles 23 puntos en 2 juegos. Las Vegas tendrán ganas de vengarse de dichos partidos perdidos y ganar en esta temporada a los Chiefs , seguramente jugarán bien pero dudo que tengan lo necesario para ganarle a Kansas City. Seguramente ganará Kansas pero los Raiders tal vez logren cubrir los puntos.

Récord de Pronósticos de esta columna a la Semana 4

***Mejores Picks: 2-0-1

***A ganar : 38-25-1

***Cobertura Puntos: 33-30-1