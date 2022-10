Recap de la Semana 5 de la NFL

No es muy seguido que ambos equipos de NY de la NFL ganen en la misma semana y eso ocurrió en la semana 5, los Giants con un récord 4-1 y los Jets con un récord 3. ¿Quién hubiese pronosticado eso? . También resulta poco increíble que los dos finalistas del Super Bowl se encuentren ahora con un récord perdedor 2-3, los Bengals y los Rams. Esta semana hay dos partidos muy interesantes los Buffalo Bills de visita contra Kansas City y el partido de Dallas contra los invictos Eagles en Philadelphia.

Semana de Descanso o Bye Week: Las Vegas Raiders, Houston Texans, Tennessee Titans, Detroit Lions

Los mejores Picks de esta semana son:

1. Chargers -6.5

2. Packers -7.5

3. Ravens -5.5

Estos son los partidos de la Semana 6 NFL:

Jueves por la Noche, 13 octubre

Washington Commanders (1-4) @ Chicago Bears (2-3) Bears-1.0

Pronóstico: Commanders a ganar +1.0

Este es un juego nada atractivo son 2 equipos malos. Los Commanders no han logrado más que un triunfo , los Bears solo cuentan con 2 partidos ganados sin embargo si han sido competitivos en sus últimos juegos. Lo cierto es que la cobertura de puntos debería favorecer por eso más a los Bears, realmente aquí no hay mucho análisis por hacer si hay que escoger el menos peor serían los Commanders a ganar y cubrir puntos.

Domingo, 16 octubre

San Francisco 49ers (3-2) @ Atlanta Falcons (2-3)- 49ers 6.0

Pronóstico: San Franciso a ganar / Falcons+6.0

¿Serán los Falcons cómo los Detroits Lions del año pasado? Atlanta perdió la semana pasada pero logro la cobertura de puntos contra Tampa Bay. Llevan un récord de cobertura de puntos 5-1 en lo que va de la temporada. Los 49ers por su parte no tuvieron mayor problema en terminar con los Panthers la semana pasada en Carolina. SF es un muy buen equipo, este será su segundo juego como visitante, puede ser que ganen este partido y los Falcons cubrir los puntos.

New England Patriots (2-3) @ Cleveland Browns (2-3) – Browns 2.5

Pronóstico: Patriots a ganar +2.5

Si pierdes a tu QB y a tu back up QB por lesiones seguramente serás un equipo en graves problemas, pero no fue así para New England ya que le dieron una paliza a los Detroit Lions el domingo pasado. Los Brown perdieron su partido contra los Chargers. Aquí la pregunta es si el QB de New England Mac Jones estará de regreso para el partido contra los Browns. Este partido seguramente será de pocos puntos dado que la defensa de New England hará lo posible por detener el ataque de los Browns que seguro intentarán correr la pelota. Será un partido cerrado, pero sí hay que escoger sería al equipo con mejor entrenador que son los Patriots.

New York Jets (3-2) @ Green Bay Packers (3-2)

Pronóstico: Packers -7.5

Los Jets llegan con el mismo récord que GB, esto dado que el fin de semana pasado para sorpresa de todos los Packers perdieron contra los Giants en Londres. Los Jets por su parte llegan completamente motivados después de dominar a Miami, con dos triunfos consecutivos demuestran que su ofensiva puede anotar puntos. Los Packers no han logrado fortalecerse ofensivamente esta temporada , el equipo no es a lo que nos tiene acostumbrados Aaron Rodgers. Pero algo es seguro jugar en Green Bay no es fácil para el equipo visitante por tanto no veo que los Giants puedan ganar el partido ni cubrir los puntos.

Jacksonville Jaguars (2-3) @ Indianapolis Colts (2-2-1)

Pronóstico: Colts -1.5

No es común que dos rivales divisionales se tengan que enfrentar por segunda vez en la semana 6. En el primer encuentro los Jaguars dominaron a los Colts en casa 24-0. Indianapolis no ha tenido buena ofensiva se ha apoyado en la defensiva para ganar los juegos como ocurrió el jueves en su triunfo con Denver. Ganar este juego es más importante para los Colts, los Jaguars si ganan tendrían ventaja como ganadores de su división y potenciales candidatos a un lugar en los playoffs. Aún no es seguro que el corredor de los Colts, Jonathan Taylor juegue pero independientemente de eso , si Indianapolis juega bien a la defensiva podrán ganar y cubrir puntos.

Minnesota Vikings (4-1) @ Miami Dolphins (3-2)

Pronósticos: Vikings -3.0

Este será un juego interesante para ambos equipos por la posición que tienen en sus respectivas divisiones, los Vikings están un juego por encima de los Packers en su División, los Dolphins están solo un juego debajo de los Bills. La pregunta para este juego es cuál será el QB para Miami, Tua Tagovailoa o Teddy Bridgewater con problemas de conmociones. Minnesota se enfrenta ahora un mejor equipo que el que enfrentaron la semana pasada ( Bears ), parece que este partido lo puede ganar Kir Cosuins y sus Vikings , su ofensiva y la forma en que mezclan correr la pelota y los pases creo que será demasiado para la defensiva lesionada de los Dolphins. Vikings pueden ganar y cubrir puntos.

Cincinnati Bengals (2-3) @ New Orleans Saints (2-3) – Bengals 1.0

Pronóstico: Saints +1.0

La ofensiva de los Bengals parece que sigue con la resaca del Super Bowl, no logra el dinamismo que tuvo la temporada pasada con Joe Burrow. Los Saints le ganaron a Seattle el domingo pasado , pero era de esperarse ya que Seattle es un equipo débil sobretodo defensivamente. Este partido es importante para ambos equipos son equipos en los que puede ganar u otro con la misma probabilidad, pero si hay que escoger alguno sería el equipo de casa a ganar y cubrir. Simplemente creo que la ofensiva de los Bengals no es algo en lo que se pueda confiar ahora.

Baltimore Ravens (3-2) @ New York Giants (4-1)

Pronóstico: Ravens -5.5

Los Ravens vienen de un triunfo contra sus rivales divisionales los Bengals el pasado domingo , ahora van como visitantes a enfrentarse a unos Giants con un récord 4-1. New York es un equipo que ha mejorado esta temporada vienen motivados de su triunfo en Londres, Inglaterra contra los Packers. La cuestión es ahora si podrán los Giants nuevamente hacer lo mismo con otro equipo ofensivo como son los Ravens, yo no lo creo en este partido los Ravens podrían anotar seguro unos 24 puntos o más, por tanto pueden ganar y cubrir los puntos.

Tampa Bay Bucaneers (3-2) @ Pittsburgh Steelers (1-4)

Pronóstico: Bucs -7.5

Tampa Bay no ha estado muy bien esta temporada, pese a su récord ganador la ofensiva no se ve bien y defensivamente dejan mucho que desear al enfrentarse a buenas ofensivas. Por suerte para Tampa los Steelers no tiene buena ofensiva y son un equipo que necesitan correr la pelota para ganar los juegos. Si algo sabe la defensa de Tampa es frenar a los equipos que corren la pelota por tanto si juegan bien pueden ganar y cubrir los puntos.

Carolina Panthers (1-4) @ Los Angeles Rams (2-3)

Pronóstico: Rams -9.0

Los Panthers sintieron el dominio de los 49ers el pasado domingo, esta semana el siguiente equipo al que tienen que enfrentar no es algo fácil son los Campeones del Super Bowl quienes dicho sea de paso también han tenido un inicio de temporada complicado , para los Rams es su oportunidad de ganar. Básicamente la ofensiva para los Rams está en un jugador Cooper Kupp realmente necesitan más jugadores para fortalecer esa ofensiva. Este partido lo pueden ganar y cubrir los puntos los Rams, su defensiva seguramente presionara al QB de los Panthers Baker Mayfield que seguramente tendrá algunas intercepciones.

Arizona Cardinals (2-3) @ Seattle Seahawks (2-3)

Pronósticos: Cardinals -2.5

Ambos equipos perdieron el fin de semana pasado, pese a ese resultado jugaron partidos competitivos, este juego puede ganarlo cualquier de los dos es difícil predecir si será de muchos o pocos puntos. Para escoger en esta ocasión me enfocaré en el equipo con el mejor QB ese es Kyler Murray es mejor que Gino Smith, por tanto Arizona puede ganar y cubrir puntos.

Buffalo Bills (4-1) @ Kansas City Chiefs (4-1)

Pronóstico : Bills -2.0

No es gran sorpresa que los Buffalo destruyeron a los Steelers en casa el domingo pasado. Los Chiefs vienen de un triunfo muy cerrado en el Monday Night con los Raiders. En esta ocasión la desventaja para los Chiefs es que vienen de semana corta y eso no es muy bueno para su defensa que debería estar descansada y preparada para enfrentarse a la ofensiva más explosiva de la NFL. Los Bills buscarán vengarse de aquél juego de playoffs que les ganaron los Chiefs , los Bills son el equipo visitante en el Arrowhead Stadium y buscarán declarar que son el mejor equipo de la AFC ganando el partido y cubriendo los puntos.

Dallas Cowboys (4-1) @ Philadelphia Eagles (5-0) – Eagles 5.5

Pronóstico: Eagles a Ganar / Dallas +5.5

Como lo predijimos la semana pasada la defensa de Dallas lograría cubrir los puntos contra los Rams y no solo cubrió también ganó. Los Eagles por su lado siguen invictos pero su juego con Arizona fue cerrado y no lograron cubrir los puntos. Ambos equipos trataran de correr la pelota en contras de sus respectivas defensivas. Si algo saben los Eagles es justo correr la pelota son de los mejor en la liga esta temporada , los Cowboys no son muy buenos en los pases entonces intentarán más el juego por tierra con sus RB. Aún no se sabe si ya regresa Dak Prescott como QB de inicio , lo cierto es que desde que Cooper Rush lo cubrió como back up QB no ha perdido Dallas un solo partido. Este partido lo pueden ganar los Eagles pero quizá Dallas cubra los puntos.

Lunes por la Noche

Denver Broncos (2-3) @ Los Angeles Chargers (3-2)

Pronóstico: Chargers -6.5

Los Broncos no han estado bien en todo lo que va de la temporada y su último partido fue terrible el jueves por la noche. Parece que tanto su QB como la ofensiva de Denver ya tocaron fondo, los Chargers ganaron un partido cerrado contra Cleveland. Este partido divisional es importante para Denver si pierden este juego su oportunidad de llegar a los playoffs será mínima. Sin duda escogeré a ganar al QB de los Chargers Justin Hebert’s y su ofensiva sobre Russell Wilson y su ofensiva , no creo que los Broncos logren anotar más de 20 puntos en el juego.

Récord de esta columna a la Semana 5

***A ganar: 49-30-1

***Cobertura de puntos: 42-36-2

***Best Bets: 3-2-1 LV, Buf, Dal