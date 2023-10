Recap de la semana 5 y todo sobre la semana 6 de la NFL 

Semana 5 recap: los Eagles y los 49ers siguen invictos en la temporada, los Carolina Panthers siguen sin una sola victoria en la NFL son el único equipo con ese pésimo récord y ahora tienen que viajar a Miami para enfrentar a una de las mejores ofensivas, la de los Dolphins. En la AFC Este un equipo en problemas son los New England Patritos ¿ qué es lo que sucede con ese equipo? Perdieron su partido en casa 34-0 quizá sea el peor marcador en la carrera de Bill Belichick, la pregunta de la semana es, ¿lograrán salir de esa mala racha en la que están metidos?.

Esta es la semana de descanso o bye week de los Green Bay Packers (2-3) y Pittsburgh Steelers (3-2)

Jueves 12 de octubre , 2023

Denver Broncos (1-4) @ Kansas City Chiefs (4-1) – Chiefs 10.5

Pick : Kansas a ganar, Denver +10.5 cobertura de puntos.

Es una semana corta para estos dos equipos, para preparar esta partido divisional. Los Chiefs se hicieron cargo de Minnesota la semana pasada ganaron el juego y cubrieron los puntos. Denver perdió su partido en casa al jugar contra los Jets y este partido que viene contra los Chiefs no será nada fácil. No hay duda de quién ganará este partido, de hecho el QB de los Chiefs nunca ha perdido contra los Broncos en su carrera. Pero ¿podrá Kansas cubrir la alta diferencia de puntos? Está en duda que juegue el TE Travis Kelce , si bien los Chiefs deberían de ganar este juego , la cobertura de puntos quizá se quede con Denver.

Domingo 15 de octubre 2023

Baltimore Ravens (3-2) @ Tennessee Titans (2-3) – Ravens -4.0 ( Partido Internacional )

Sede: Tottenham Hotspur Stadium. Londres, Inglaterra.

Pick: Ravens a ganar, Titans +4.0

Ambos equipos llegan a este partido en Londres, con juegos perdidos contra sus rivales divisionales, así que buscaran ambos ganar en esta Semana 6. Esta semana puede ser la oportunidad para el RB Derrick Henry de lucirse es capaz de arrollar a la defensa de Baltimore. Si este juego fuese en Tennessee sin duda lo escogería a ganar pero como el partido es internacional podemos esperar que los Ravens ganen, será un partido de poco puntos y creo que los Titans pueden cubrir los puntos.

New England Patriots (1-4) @ Las Vegas Raiders (2-3) – Raiders -3.0

Pick: Raiders a ganar y cubrir puntos.

Ambos equipos han sido un desastre en la temporada pero la el pasado lunes los Raiders por lo menos lograron sacar una 2da victoria en la temporada al ganar sobre los Green Bay Packers. Los Patriots parece que están completamente descarrilados para prueba en sus últimos dos partidos el resumen ha sido 72-3, algo tienen que cambiar en New England y pronto. Parecería fácil decidir ir por las Vegas en este partido, pero no estaría tan seguro. Los Raiders vienen de una semana corta y tal vez lleguen a este juego pensando que será un partido sencillo, equipos que han perdidos su último partido tiene un récord ATS 20-9-3 en su siguiente juego por lo tanto, si seguimos esta tendencia los Patriots podrían cubrir los puntos y aunque no parezca probable pero si podrían ganar este partido.

Washington Commanders (2-3) @ Atlanta Falcons (3-2) – Falcons -2.5

Pick: Washington a ganar, Falcons -2.5

Washington viene de perder su partido contra los Bears el pasado jueves y buscará reagruparse y preparase con estos días extra para viajar a Atlanta y enfrentar a los Falcons. Atlanta por su parte gano su partido la semana pasada solo por 2 puntos contra Houston. Si los Falcons ganan este juego quedarían 4-2. ¿ Creen realmente que pueda suceder esto? Yo tampoco, por lo tanto dudo que los Commanders jueguen tan mal como lo hicieron la semana pasada, en está ocasión la línea defensiva de Washington le dará problemas a los Falcons , al final ganarán este partido pero los Falcons seguro cubrirán los puntos.

Seattle Seahawks (3-1) @ Cincinnati Bengals (2-3) – Bengals -2.5

Pick: Bengals -2.5

Seattle viene de su semana de descanso y a excepción de la semana 1 han jugado bien. Los Bengals por otro lado traen el lastre de las lesiones y sobretodo en su estrella Joe Burrow, que aún no está del todo bien de su pantorrilla, pese a esto Cincinnati dio un buen partido la semana pasada y sin problemas venció a los Cardinals en Arizona. Seattle es capaza de anotar puntos pero también los Bengals, no creo que los Seahawks puedan detener los pases de Joe Burrow seguramente le darán tiempo de hacer sus pases y eso complicará a Seattle. Escogería a Bengals a ganar y cubrir.

Indianapolis Colts (3-2) @ Jacksonville Jaguars (3-2) – Jaguars -4.0

Pick: Jaguars a ganar, Colts +4.0

Estos equipos comparten el liderazgo de la AFC Divisón Sur, así que este juego es importante ganarlo para ambos equipos, ambos vienen de ganar los Colts a los Titans y los Jaguars en su segundo juego en Londres le ganaron a los Bills. Ya se enfrentaron en la Semana 1 en Indianapolis donde los Jaguars les ganaron 31-21. Jacksonville tal vez estén un poco fuera del juego ya que apenas regresan de dos juegos en Londres por lo tanto traen encima el viaje de vuelta a casa. Creo que los Jags tienen aquí la ligera desventaja pero aún si podrían ganar aunque por un margen muy pequeño , por lo tanto los Colts pueden cubrir puntos.

Carolina Panthers (0-5) @ Miami Dolphins (4-1) – Dolphins 13.5

Pick: Miami a ganar , Panthers a cubrir puntos +13.5

Los que diseñaron el calendario fueron muy generosos con Miami nuevamente reciben en casa a un equipo con serios problemas , los Panthers. El fin de semana pasado Miami se enfrentó a los Giants donde ganaron y cubrieron la amplia diferencia de puntos ahora van por Carolina quienes perdieron contra los Lions. Después de su juego contra los Giants, Miami se convirtió en el equipo con la ofensiva que cuenta con más puntos después de 5 juegos en la historia de la NFL. Los Panthers tienen un récord 0-4-1 ATS esta temporada. Parecería sencillo tomar a Miami a ganar y cubrir puntos, pero dada la alta diferencia de puntos creo que los Panthers por lo menos podrían cubrir los puntos.

Minnesota Vikings (1-4) @ Chicago Bears (1-4) – Vikings -2.5

Picks: Vikings -2.5

Estos dos rivales divisionales tienen el mismo record, solo han ganado un juego en lo que va de la temporada, lo cual es algo decepcionante ya que se esperaba algo más de estos dos equipos al inicio de la temporada. Chicago y su QB Justin Fields han mostrado algo de mejoría ganó su partido contra Washington el pasado jueves. Los Vikings perdieron su partido contra los Chiefs en casa y tuvieron la oportunidad de ganar, nuevamente como es costumbre se quedaron a poco de ganar y lo peor es que su WR Justin Jefferson estará fuera por una lesión. En este partido hay que tener en cuenta que los Vikings históricamente en sus partidos del año pasado le ganaron sus juegos a los Bears por tanto tomo a los Vikings a ganar y cubrir los puntos.

San Francisco 49ers (5-0) @ Cleveland Browns (2-2) – 49ers 7.5

Pick: San Francisco a ganar, -7.5

Los 49ers se impusieron la semana pasada al vencer a los Cowboys, ahora San Francisco es uno de los dos equipos invictos en la temporada, viajarán a Cleveland en esta ocasión para enfrentar a los Brown quienes vienen de su semana de descanso. Suponemos que los Browns llegarán descansados y preparados para este partido que será un reto para ellos al enfrentar a este juggernaut. San Francisco quizá se confíe no tendrán la misma motivación ni hambre por sacar la victoria en este partido, los Browns si buscarán la primer derrota de los 49ers eso será suficiente motivación. Por tanto pueden ganar y cubrir puntos.

New Orleans Saints (3-2) @ Houston Texans (2-3) – Saints -1.5

Pick: Houston +1.5

Los Saints humillaron prácticamente a New England en la casa de los Patriots. Los Texans perdieron su partido contra los Falcons, sin embargo ahora regresan a casa para enfrentar a los Saints. Ambos equipos han mejorado con respecto a la temporada pasada pero aún así a estos dos les falta mucho para llegar a los playoffs. A pesar de anotar 34 puntos a los Patriots la ofensiva de los Saints no tiene para seguir cosechando victorias. Los Texans si bien no son un buen equipo , pueden sorprender de una semana a otra. Y esta semana nos pueden sorprender los Texans con su QB CJ Stroud con profundos pasesal ganar a New Orleans , que este sería su 4to partido como visitante lo cual es algo desgastante. Houston a ganar y cubrir.

Arizona Cardinals (1-4) @ Los Angeles Rams (2-3) – Rams -7.0

Pick: Rams -7.0

Ambos equipos han sorprendido en la temporada con su habilidad para mantenerse en el juego. Sin embargo la semana pasada los Cardinals y los Rams no solo perdieron sus juegos tampoco lograron cubrir los puntos. Cooper Kupp está de vuelta y podría dar un muy buen juego en contra de la defensiva de Arizona. Los Cardinals estarán sin su ofensivo James Conner, así que de ese lado el equipo estará limitado. Los Angeles pueden ganar este partido y cubrir puntos.

Philadelphia eagles (5-0) @ New York Jets (2-3) – Eagles -7.0

Pick: Eagles a ganar, Jets +7.0

Esto lo llevamos pidiendo toda la temporada , cuándo los Eagles podrán demostrarnos nuevamente esa explosiva ofensiva. Aún no la vemos, aunque tenemos que darles el crédito que son 1 de los dos equipo invictos en la temporada. Ahora les toca viajar para enfrentarse a los Jets, quienes son el equipo de casa y vienen de ganar su partido contra los Broncos, aunque su victoria no fue impresionante. Ahora la cuestión será ver si su QB Zach Wilson, podría anotar suficiente puntos y si podrán contra la defensiva de los Eagles. Hablando de defensivas la de los Jets es buena por tanto este juego se mantendrá cerrado, los Eagles pueden ganar pero quizá los Jets cubran los puntos.

Detroit Lions (4-1) @ Tampa Bay Buccaneers (3-1) – Lions -3.5

Pick: Lions a ganar, Bucs +3.5

¿ Quién pensaría que estos dos equipos tendrían un récord 7-2 combinado después de la Semana 5? Detroit está mejorando no es el mismo del año pasado, la semana pasado gano y cubrió los puntos en su partido contra los Panthers. Mientras que Tampa Bay viene de su semana de descanso. Es muy probable que los Lions sumen un partido más a sus victorias esta semana, sin embargo creo que el equipo de casa cubrirá los puntos.

New York Giants (1-4) @ Buffalo Bills (3-2) – Bills -14.5

Pick: Bills a ganar y cubrir puntos.

Ambos equipos vienen de partidos perdidos pero quizá el equipo que más preocupa aquí son los Giants. Esta temporada han perdido la mayor parte de sus juegos y no solo eso no cubren puntos. Ahora enfrentan esta semana a unos Bills que si bien perdieron su partido en Londres contra los Jaguars en Londres, seguramente ganaran este partido, ahora están son 1 juego detrás de Miami como líderes de División. En cuanto a cobertura de puntos 14 puntos es altísimo pero es que los Giants parecen un equipo sin vida por tanto pueden ganar los Bills y cubrir puntos.

Lunes 16 octubre, 2023 / Monday Night Football

Pick: Dallas-2.0

Dallas Cowboys (3-2) @ Los Angeles Chargers (2-2) – Cowboys -2.0

Este será un interesante juego de lunes por la noche, los Chargers vienen de su semana de descanso eso les ayudará para enfrentar a sus anfitriones los Cowboys en Prime time. Dallas llega con un humillante derrota por parte de los 49ers el pasado domingo. Ahora la pregunta será ¿ qué Dallas veremos este lunes? El Dallas dominante que vimos en sus dos primeros juegos en la temporada o el equipo débil que ha perdido dos de sus últimos 3 juegos. Dado que es un partido en Prime Time creo que Dallas puede regresar por un victoria más , honestamente no confío en el entrenador de los Chargers , Brandon Stanley luego toma decisiones muy cuestionables cuando el partido está por decidirse en el 4to Cuarto. Dallas puede ganar y cubrir puntos.

