Recap de la semana 6 y lo que viene de la semana 7 de la NFL

Semana 6 Recap: Los invictos cayeron, si San Francisco y Philadelpia perdieron. A nuestro favor en Yaconic en la columna de la semana pasada los predijimos que los Browns ganarían y cubrirían los puntos en su partido contra los 49ers. Por su parte los Eagles se enfrentaron a una defensa poco valorada , la defensa de los Jets. Los Bills jugaron un partido malo que apenas si ganaron a los Giants el domingo por la noche.

En esta columna las Mejores Apuestas Sugeridas han sido correctas por 3 semanas consecutivas con un récord 9-0. A ganar atinamos la semana pasada 13 partidos 13-2 en cobertura de puntos nuestro récord fue 8-7.

Esta semana hay 6 equipos que descansan: New York Jets (3-3) , Tennessee Titans (2-4), Cincinnati Bengals (3-3), Carolina Panthers (0-6),Houston Texans (3-3) y Dallas Cowboys (4-2) . No habrá partidos internacionales y tendremos solo 13 partidos.

Mejores Apuestas.

1. Bills -8.5

2. 49ers -7.0

3. Eagles -2.5

Jueves 19 de octubre.

Jacksonville Jaguars (4-2) @ New Orleans Saints (3-3) – New Orleans -1.0

Pick: Saints -1.0

La diferencia de puntos aquí sorprende un poco, se esperaría que los Jaguars fueran los favoritos. Los Saints vienen de perder su partido contra Houston y juegan en casa eso les dará una ligera ventaja, los Jags vienen de ganar su partido contra los Colts. Los Jags aparentemente son el mejor equipo en este partido, pero Las Vegas y yo pensamos lo contrario. Este juego será de bajo marcador lo Saints pueden ganar y cubrir los puntos.

Domingo 22 de octubre

Las Vegas Raiders (3-3) @ Chicago Bears (1-5) – Las Vegas -3.0

Pick: Las Vegas -3.0

Los Raiders vencieron a los Patriots el fin de semana pasado, por su parte los Bears perdieron su partido contra los Vikings y no solo también perdieron a su QB Justin Fields por una lesión en el juego. Aunque a decir verdad los Bears con o sin Fields son un mal equipo. Si Vegas quiere continuar con su racha ganadora este es uno de esos partidos en que puede sacar una victoria y cubrir los puntos.

Cleveland Browns (3-2) @ Indianapolis Colts (3-3) – Cleveland -2.5

Pick: Cleveland -2.5

Los Browns lograron los que dijimos que pasaría la semana pasada al vencer a los 49ers. La defensa de Cleveland está algo subvaluada son buenos pero a veces les falta ser consistentes. Los Colts perdieron un juego importante contra un rival divisional los Jaguars, aún así puede que si mejoran tengan aún esperanza para ganar su división. Creo que la defensa de los Browns provocará un par de intercepciones así es que Cleveland puede ganar y cubrir los puntos.

Buffalo Bills (4) @ New England Patriots (1-5) – Buffalo 8.5

Pick: Buffalo -8.5

Esperaba ver algo de vida en los Patriots la semana pasada pero realmente este equipo se ve que no tiene nada para dar. A Buffalo no le fue mejor la semana pasada , ofensivamente se le dificultó su partido contra los Giants. Históricamente los Bills son buenos al jugar contra New England, creo que los Patriots a estas alturas de la temporada parece que ya no podemos esperar mucho de ellos. Aquí Buffalo tendrá la confianza y el equipo para ganar y por una gran diferencia de puntos.

Washington Commanders (3-3) @ New York Giants (1-5) – Commanders -2.5

Pick: Giants +2.5

Los Commanders ganaron la semana pasado sobre los Falcons en una victoria un poco engañosa. Los Falcons fueron en realidad el mejor equipo en ese juego, por su parte New York aunque jugo bien contra Buffalo al final perdió. Este es un partido divisional , será un juego cerrado. Parece que los Giants que jugarán en su casa , podrían ganar este partido y cubrir los puntos.

Atlanta Falcons (3-3) @ Tampa bay Buccaneers (3-2) – Buccaneers -2.5

Pick: Bucs -2.5

Los Falcons merecían ganar su partido el fin de semana pasado, ahora necesita superar su derrota y enfrentar a su rival divisional, Tampa Bay. Los Bucs perdieron su partido la semana pasada contra unos mejorados Lions , así es que les toco enfrentar a un rival complicado. Este juego será en casa de los Bucs asi es que podrían ganar este partido siempre y cuando su defensa ponga presión sobre el QB de Atlanta , Desmond Ridder. Puede ser que las pérdidas de balón de Atlanta , le den ventaja al equipo de casa para ganar y cubrir puntos.

Detroit Lions (5-1) @ Baltimore Ravens (4-2) – Baltimore -3.0

Pick: Baltimore a ganar, Lions +3.0

¿ Alguien duda a estas alturas de los Lions? Son un muy buen equipo. Los Ravens son un equipo también bueno por lo que es uno de los partidos más interesantes de la semana. Creo que Baltimore tiene la ventaja al jugar frente a sus fanáticos , pero recordemos que vienen de su partidos internacional en Londres, quizá no estén completamente recuperados del largo viaje. Es uno de los partidos más complicados de pronosticar de esta Semana 7, ambos equipos pueden ganar pero en esta ocasión creo los Lions solo cubrirán los puntos mientras que Baltimore podrá ganar aunque solo por un gol de campo y en el 4to Cuarto.

Pittsburgh Steelers (3-2) @ Los Angeles Rams (3-3) – Los Angeles Rams -3.5

Pick: LA Rams -3.5

A simple vista parecería de inmediato que el pronóstico sería fácil, los Rams a ganar este juego por 7 o más puntos. Pero no tan rápido, los Steelers tiene un excelente staff de entrenadores , vienen de su semana de descanso así es que si algo tienen , es que están preparados para los Rams. Los Angeles se hicieron cargo la semana pasada de unos débiles Cardinals, creo que Pittsburgh puede mantener este juego cerrado pero dudo que la ofensiva de los Steelers pueda anotar mucho puntos a la defensa de los Rams que dicho sea de paso está jugando cada vez mejor. Por lo tanto este juego lo pueden ganar los Rams y cubrir los puntos.

Arizona Cardinals (1-5) @ Seattle Seahawks (3-2) – Seahawks -8.0

Pick: Seahawks -8.0

Los Cardinals solo tienen 1 victoria esta temporada y fue contra los Cowboys, fuera de esa gran victoria no han demostrado grandes jugadas en sus otros juegos. Los Seahawks por su lado como esperábamos perdieron contra los Bengals la semana pasada por lo tanto creo que podrían estar de regreso en este partido contra su rival divisional. Seattle y su ofensiva deben ganar este juego y cubrir los puntos, dudo que Arizona pueda anotar más de 17 puntos en este juego.

Green Bay Packers (2-3) @ Denver Broncos (1-5) – Green Bay -1.0

Pick: Broncos +1.0

Los Packers llegan a este partido después de su semana de descanso, sorpresivamente son favoritos por tan solo 1.5 y como visitantes. Siendo honestos no hemos visto muy buen fútbol de parte de los Broncos, por lo que Green Bay debería ser favorito hasta por 3.5 puntos. Tal vez esta sea una trampa de las casas de apuestas en Vegas, por lo que escogería a los Broncos a ganar y cubrir los puntos.

Los Angeles Chargers (2-3) @ Kansas City Chiefs (5-1) – Chiefs -5.5

Pick: Chiefs a ganar, LA Chargers +5.5

Este es un partido divisional, tenemos a dos QB que son estrellas. Justin Herbert de los Chargers vs. Patrick Mahomes de los Chiefs. Parecería que será un juego de muchos puntos pero no lo creo, el juego será cerrado, los Chargers pueden cubrir los puntos pero los Chiefs seguramente ganaran por un diferencia de menos de 6 puntos.

Domingo por la Noche

Miami Dolphins (5-1) @ Philadelphia eagles (5-1) – Eagles -2.5

Pick: Eagles -2.5

Que excelente partido tendremos este Domingo por la Noche cuando dos de las mejores ofensivas se enfrentarán, Miami visita a los Eagles en Philadelphia quienes viene de perder contra los Jets. Este juego todo indica que será de muchos puntos, Miami ha demostrado que es un buen equipo pero como visitante en Philadelphia y en Prime Time quizá es demasiado esperar que ganen. Para mi la diferencia en este juego es el QB de los Eagles Jalen Hurts, quien sabrá correr la pelota contra los Dolphins, Creo que los Eagles podrán ganar y cubrir los puntos.

Minnesota Vikings (2-4) @ San Francisco 49ers (5-1) – 49ers -7.0

Pick: 49ers -7.0

Los Vikings lograron el fin de semana pasado lo que siempre hacen vencer a los Chicago Bears. Desafortunadamente para Minnesota ahora llegarán como a un panal de abejas y estos son los 49ers. Que llegan aquí después de su primer derrota en la temporada, sin duda estarán más que motivados para regresar a ganar juegos. Para Minnesota de jugar contra un defensa muy pobre como lo es Chicago, ahora enfrentarán a una defensa que es todo lo contrario por lo que es mucho pedir para este equipo. No hay duda que el QB de los Vikings, Kirk Cousins está entre los top 10 QB de la NFL pero también es destacado por no ganar juegos en Prime Time y este juego es el Lunes Por la Noche. San Francisco podrá ganar este juego y cubrirá los puntos por mucho.

Récord apuestas

Mejores apuestas: 15-3

A ganar : 64-33 kc bal was min cin clv mia jax hou lar det buf dal 13-2

ATS : 50-41-2 was min cin clv hou lar nyj dal 8-7