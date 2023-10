Recap de la Semana 7 y predicciones de la semana 8 de la NFL

Recap de la Semana 7: Ha sido la semana más complicada en las apuestas. Nadie podría predecir que los Patriots ganarían a los Bills, también los Vikings ganaron contra unos 49ers que eran los favoritos. ¿Quién dijo que Kirk Cousins no lograría ganar un juego en Prime Time? Pues lo logro y jugaron muy bien los Vikings. Hablando de victorias varios equipos débiles destacaron como los Bears, Giants y los Broncos. Esto demuestra lo difícil que es predecir los partidos semana con semana hay veces que todo va contra corriente y la semana 7 fue una de esas. Esperemos que esta semana 8 nos vaya mejor en las predicciones.

Esta semana, no descansa ningún equipo.

Mejores Apuestas

1. Cowboys -6.5

2. Titans +2.0

3. Panthers +3.0

Semana 8

Jueves 26 de octubre por la Noche – Thursday Night Football

Tampa bay Buccaneers (3-3) @ Buffalo Bills (4-3) – Bills 9.5

Ambos de estos equipos viene de partidos que perdieron la semana pasada, pero el peor fueron los Bills fue inconcebible pensar que perderían contra los Patriots , eso preocupa. Creo que Buffalo es el equipo más decepcionante durante estas 7 semanas de la temporada. Podrán cambiar esto ahora que se enfrentan contra Tampa Bay, los Bills comienzan mejor los partidos que Tampa y más les vale que empiecen así su partido si quieren tener oportunidad en los playoffs. Tampa tiene buena defensa y son buenos con equipos que corren la pelota, con los pases les cuesta más trabajo y este será el caso. Creo que está será la última vez que escojo a los Bills , si no pueden ganar este partido en casa contra los Bucs con una limitada ofensiva, entonces creo que estarán en problemas. Los Billes deben ganar y cubrir los puntos.

Domingo 29 de octubre

Los Angeles Rams (3-4) @ Dallas Cowboys (4-2)- Cowboys -6.0

Dallas viene de su semana de descanso , así es que llegarán listos y preparados para los Rams. Los Angeles vienen jugando mejor esta temporada aunque la semana pasada cuando perdieron su partido contra un adversario promedio como los Steeleres, no jugaron nada bien. Los Cowboys podrán dar a la línea ofensiva problemas y evitar que el QB de los Rams Matthew Stafford pueda realizar sus pases. En este partido se ve claro que Dallas puede ganar y cubrir los puntos.

Minnesota Vikings (3-4) @ Green Bay Packers (2-4) – Packers -1.0

Los Vikings jugaron muy bien en su partido del lunes por la noche, contra los pronósticos le ganaron a los 49ers. Ahora los Packers están tratando de retomar el camino en la temporada vienen a esta partido de su semana de descanso. Este será un juego divisional de marcador cerrado, Kirk Cousins es mejor QB que Jordan Love QB de los Packers. Minnesota puede seguir en su momentum y ganar a Green Bay y cubrir los puntos.

Atlanta Falcons (4-3) @ Tennessee Titans (2-4) – Falcons -2.5

Los Titans llegan a su partido después de su semana del descanso y no pudo ser mejor el momento, Tennessee necesitaba ese descanso para preparase para este partido y reorganizarse con miras a tener un lugar en los playoffs. Los Falcons por su lado ganaron a Tampa Bay la semana pasada. ¿Podrá Atlanta ganar dos juegos seguidos como visitantes? No lo creo, Derrick Henry pasará por encima de la defensa de Atlanta y también los Titans podrán cubrir los puntos.

New Orleans Saints (3-4) @ Indianapolis Colts (3-4) –Even

Ambos de estos equipos vienen de partidos perdidos la semana pasada, pero los Saints están un poco más descansados ya que jugaron el jueves por la noches y seguro estarán listos para su partido contra los Colts. ¿ Cuál de estos dos equipos podrá tener 4 victorias después de la Semana 8? Siento que los Colts deberían ganar este partido , pero los Saints son lo que escojo para ganar y cubrir los puntos.

New England patriots (2-5) @ Miami Dolphins (5-2) – Dolphins -9.0

Los Patriots parecían la semana pasada el peor equipo de la NFL pero la semana pasada sorprendieron a todos con su triunfo contra los Bills . Miami venía sin mayores problemas hasta que se toparon con los Eagles la semana pasada. Creo que esta semana regresaran las cosas a la realidad y los Patriots jugarán mal , la ofensiva de Miami es difícil de frenar por lo tanto tomaría a Miami para ganar y cubrir puntos.

New York Jets (3-3) @ New York Giants (2-5) – Jets -3.0

Viene la batalla de los equipos de New York con los Jets visitando a los Giants. Hace 3 semanas este partido hubiera sido fácil de escoger lo Giants eran un desastre, pero desde entonces este equipo ha mejorado. Aún así la defensa de los Jets le causará problemas a la ofensiva de los Giants. Creo que los Giants perderán la pelota y esto le dará oportunidad a la débil ofensiva de los Jets de ganar y cubrir los puntos.

Jacksonville Jaguars (5-2) @ Pittsburgh Steelers (4-2) – Jaguars -2.5

Ambos equipos ganaron como visitantes la semana pasada contra equipos de la NFC , los Saints y los Rams. Los Steelers tiene la ventaja de jugar en casa pero los Jaguars tienen a su favor que jugaron el jueves pasado, esto les da un descanso extra para preparar su partido. Jacksonville tiene mejor defensa y QB que los Steelers. Este será un juego de marcador bajo y los Jaguars seguramente podrán sacar la victoria con una diferencia de 3 puntos.

Philadelphia eagles (6-1) @ Washington Commanders (3-4) – Eagles -6.5

Los Eagles se hicieron cargo de Miami y Washington viene de una pérdida , parecería fácil entonces escoger a Philadelphia, pero no es así. Este es un partido divisional y si hay un partido que Washington intente jugar y dar el máximo será este contra el equipo que está al top de la división. Los Eagles no creo que estén tan concentrados en este partido , ya que la próxima semana se enfrentan a sus rivales que más odian , los Cowboys. Los Eagles podrían ganar pero Washington cubrirá los puntos.

Houston Texans (3-3) @ Carolina panthers (0-6) – Texans -3.0

Ambos equipos viene de su semana de descanso, creo que este descanso le viene mejor a un equipo que no ha ganado ni un solo partido esta temporada. Los Texans a diferencia de los Panthers creo que la semana de descanso no les caerá tan bien, en este punto Houston es un mejor equipo pero algo me dice que es mejor irse en este partido con el no favorito de casa los Panthers para ganar su primer partido y cubrir los puntos.

Cleveland Browns (4-2) @ Seattle Seahawks (4-2) – Seahawks -3.5

Ambos de estos equipos se ven sólidos en lo que va del año, para los Browns su defensa ha jugado a la altura , mientras que para los Seahawks ha sido su ofensiva la que le ha dado las victorias esta temporada. Será un juego interesante, otro punto a considerar es que los Browns serán visitantes nuevamente esta semana. Esta será la 2da semana en casa de Seattleasí es que tienen la ventaja en este juego. Cuando parece que los Browns están listos para llegar hasta los playoffs algo pasa y decepcionan por lo tanto para este partido tomaría a Seattle a ganar y cubrir los puntos.

Kansas City Chiefs (6-1) @ Denver Broncos (2-5) – Chiefs -7.0

Los Chiefs no solo están ganando todos sus partidos también están cubriendo los puntos. Esta semana viajan hacia Denver a enfrentar a un rival divisional que Patrick Mahomes nunca ha perdido un juego cuando juega contra los Broncos. Denver sigue con problemas pese a que lograron sacar una Victoria la semana pasada contra Green Bay, este partido parece muy fácil de elegir pero hay algo que hace dudar. La semana siguiente jugarán los Chiefs en Alemania contra Miami, este será un gran partido para la AFC y el ganador será la 1er semilla en la Conferencia.

Creo que Kansas estará más concentrado en su partido contra Miami, que en esta contra los Broncos, en este partido quizá con tan solo 20 puntos los Chiefs los ganen aunque los Broncos podrían anotar 14 puntos y cubrir los puntos.

Cincinnati Bengals (3-3) @ San Francisco 49ers (5-2) – 49ers -3.0

Los Bengals viene de su semana de descanso, que fue algo bueno para el equipo en especial para su QB Joe Burrow, que debé estar ya más recuperado de su lesión. Los 49ers que parecían invencibles y directo al Super Bowl sorprendieron al perder de nuevo ya llevan 2 juegos perdidos de forma consecutiva. Este partido parece que no será tan bueno para los Bengals ya que su ofensiva tiene problema para pasar por encima de la defensiva de los 49ers. Una ventaja podría ser que Burrow ya está más recuperado pero será un reto salir ileso de este juego por lo tanto creo que los 49ers pueden ganar y cubrir los puntos.

Baltimore Ravens (5-2) @ Arizona cardinals (1-6) – Ravens -9.5

Los Ravens jugaron bien en casa vencieron a los Detroit Lions, ahora van como visitantes a Arizona. Los Cardinals como visitantes perdieron la semana pasada contra los Seahawks , creo que Baltimore puede ganar de nuevo esta semana, pero los Cardinals podrían cubrir los puntos ya que es alta la cobertura puntos.

Domingo 29 octubre por la Noche – Sunday Night Football

Chicago Bears (2-5) @ Los Angeles Chargers (2-4) – Chargers -8.5

Quien hubiese pensado que estos equipos a estas altura de la temporada tienen tan solo dos partidos ganados . Los Angeles tienen una parrilla de jugadores más talentosa pero decepcionaron en su último partido la semana pasada. Los Bears tiene que viajar al oeste para este partido eso quizás los canse, por tanto parece que la ventaja la tienen aquí los Chargers y sin duda pueden ganar el partido por más de 10 puntos.

Lunes 30 por la Noche – Monday Night Football

Las Vegas Raiders (3-4) @ Detroit Lions (5-2) – Lions -8.5

Vegas llega a este partido después de perder su partido contra Chicago. Los Lions igualmente perdieron su último partido contra los Ravens. Es decir ambos equipos eran favoritos la semana pasada y ambos perdieron, aquí la ligera ventaja la tiene el QB de los Lions, Jared Goff cuando juega en casa es el mejor. Lions a ganar y cubrir puntos

Récord apuestas:

Mejores Apuestas : 16-5

A ganar: 71-39

Cobertura de puntos: 54-50-2